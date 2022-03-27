Від початку збройної агресії РФ в Україні загинуло 139 дітей, поранено понад 200, - Офіс Генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 139 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у телеграмі.

"Станом на ранок 27 березня 2022 року 139 дітей загинуло та понад 205 поранено через збройну агресію Російської Федерації. Найбільше постраждало дітей у Київській – 65, Харківській – 45, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївській – 29, Луганській – 25, Запорізькій – 19, Херсонській – 21, столиці – 16, Житомирській області – 15 та Сумській – 14", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 136 дітей, 199 - поранені, - Офіс генпрокурора