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Від початку збройної агресії РФ в Україні загинуло 139 дітей, поранено понад 200, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 139 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у телеграмі.

"Станом на ранок 27 березня 2022 року 139 дітей загинуло та понад 205 поранено через збройну агресію Російської Федерації. Найбільше постраждало дітей у Київській – 65, Харківській – 45, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївській – 29, Луганській – 25, Запорізькій – 19, Херсонській – 21, столиці – 16, Житомирській області – 15 та Сумській – 14", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 136 дітей, 199 - поранені, - Офіс генпрокурора

Автор: Наталя Джума
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Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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27.03.2022 08:58 Відповісти
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27.03.2022 09:00 Відповісти
Рашиські варвари вбивають наших дітей ,вбивають жінок , руйнують наші міста ,вони хочуть знищити Украіну ні кацапсько -нациська чума буде вам відплата і здохнете ви тут ,здоне і ваш терорист путін і його злочина. шайка.
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27.03.2022 09:18 Відповісти
 
 