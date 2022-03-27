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В Попасній війська РФ обстріляли із мінометів власні позиції. Лінія оборони на Луганщині без змін, втім ворог не полишає спроби захопити Попасну та Рубіжне, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,гайдай

В Попасній війська РФ обстріляли із мінометів власні позиції.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли воюють ідіоти. В Попасній орки обстріляли з мінометів власні позиції. Лінія оборони на Луганщині без змін, міста під українським прапором", - пише Гайдай.

Втім, він додає, що орки не полишають спроби захопити Попасну та Рубіжне, але успіху не мають.

В Попасній війська РФ обстріляли із мінометів власні позиції. Лінія оборони на Луганщині без змін, втім ворог не полишає спроби захопити Попасну та Рубіжне, - Гайдай 01

"В Рубіжному рашисти намагалися утриматися за рахунок артилерії, з якої били по місту протягом ночі. Успіху не мали, вглиб міста не просунулися. В Попасній російська армія хотіла штурмувати місто, проте атаку ЗСУ відбили, супротивник поніс втрати. До того ж орки обстріляли власні позиції з мінометів", - пише він.

Гайдай нагадує, що дісталося минулої ночі Лисичанську, Сєверодонецьку, Кремінній та Гірському. Обстріли не вщухали цілу ніч.

"Маємо нову проблему. Через обстріли на Луганщині масово горить лісова підстилка та суха трава. Палало близько 15 гектарів.
У Кремінній була велика пожежа в одному з господарств, ДСНС її ліквідували. Так само хочу звернутися до Вас, мешканці області, прошу утриматися ВЗАГАЛІ від паління сухої трави - це зараз нам може сильно нашкодити, ДСНС не встигають гасити, нам зараз вистачає шкоди від орків. Будемо обережними та свідомими! Давайте спочатку з війною розберемось, потім всі справи!", - звернувся Гайдай до мешканців регіону.

Читайте також: Унаслідок обстрілів у Луганській області виявлено двох поранених, чотирьох врятовано з-під завалів, - Гайдай

Автор: Ірина Дашківська
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=90OyWoKE8E8
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27.03.2022 09:23 Відповісти
Неплохой ход!!!
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27.03.2022 09:30 Відповісти
Советую посмотреть!
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27.03.2022 09:32 Відповісти
А Баба-Яга мад'яри проти
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27.03.2022 09:38 Відповісти
Попасная-для ворога опасная...Рукажопим лапатнікам-так дєржать,нє астанавлівайтєсь...
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27.03.2022 09:26 Відповісти
Это "запланированный" обстрел.
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27.03.2022 09:26 Відповісти
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27.03.2022 13:11 Відповісти
Агонь батарєя, агонь батальон.
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27.03.2022 09:31 Відповісти
щодо обстрілу рашкою власних позицій
як ви там казали?
МОЖЄМ ПАВТАРІТЬ?
- БІС!
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27.03.2022 09:49 Відповісти
 
 