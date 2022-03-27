Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,6 тис. осіб, 121 літак, 127 гелікоптерів, 582 танки і 1 664 броньованих машини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати. Станом на ранок 27 березня втрати особового складу противника становлять 16 600 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно становлять:
особового складу - 16600 осіб,
танків - 582 од,
бойових броньованих машин - 1664 од,
артилерійських систем - 294 од,
РСЗВ - 93 од,
засоби ППО - 52 од,
літаків - 121 од,
гелікоптерів - 127 од,
автомобільної техніки - 1144 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
Спеціальна техніка - 21.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Две БТГр оккупантов отступают. Уничтожено более 60 единиц техники противника.
Об этом сообщил InformNapalm.
Arsen Avakov @AvakovArsen·
25 бер.
Инсайд -- выдержка з внутренней сводки в рф на утро 25 марта:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 15007 человек; + ЧВК - 4862 погибший.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК - 19 869 человек"
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
тому перейшло на віддалені бомбометання і ракетні удари ЗАЛИШКАМИ ракет калібрів та іскандерів
«Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад - Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии. Есть альтернативные маршруты, но возникает вопрос их экономической целесообразности с учетом срока годности продукции, поэтому отдельные компании готовятся и к возможной переориентации своей продукции на случай недоступности российского рынка», - сказал помощник директора Хозяйственной палаты Сербии.
@YourAnonTV
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"С момента начала кризиса мы продолжали оценивать нашу деятельность и предприняли ряд ответных мер. После введения санкций 24 февраля мы приостановили поставки, а также любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в Россия", - заявил через пресс-службу президент и гендиректор Weatherford Гириш Салиграм.
Отсрочка
Одной из самых резонансных мер, предложенных Минцифры, стало предоставление отсрочки от армии для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщил Шадаев. В действующей версии отсрочку предлагается предоставлять сотрудникам аккредитованных компаний, имеющим профильное образование или образование, связанное с IT-специальностями - однако этот перечень может быть расширен.
"В нашей рамке содержится предложение предоставлять отсрочку айтишникам, которые работают в компаниях, для которых IT - это важная часть, но не является основной деятельностью по выручке. Например, банки, медиа и другие организации, в том числе бюджетные", - пояснил он.
Шо случілась, двигуни бугуслаївської МаторСєча закінчилися?
1)"виставкові"-"зразково-показові і
2)решта(основна маса),що вже не їздить,не літає + металобрухт,що рахується..
2/3 бойових "виставкових" зс рф і 3/4 авіації.. плюс 1/3 ракет(за виключенням зарезервованих під ЯЗ.
ІМХО.
Зведена інфографіка про втрати рф https://damage.com.ua