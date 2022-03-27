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армія РФ (13520) війна (56671) Генштаб ЗС (4540) втрати (3827)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,6 тис. осіб, 121 літак, 127 гелікоптерів, 582 танки і 1 664 броньованих машини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,окупанти

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати. Станом на ранок 27 березня втрати особового складу противника становлять 16 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно становлять:

особового складу - 16600 осіб,

танків  - 582 од,

бойових броньованих машин - 1664 од,

артилерійських систем - 294 од,

РСЗВ  - 93 од,

засоби ППО  - 52 од,

літаків  - 121 од,

гелікоптерів  - 127 од,

автомобільної техніки  - 1144 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ  - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 56.

Спеціальна техніка  - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,6 тис. осіб, 121 літак, 127 гелікоптерів, 582 танки і 1 664 броньованих машини 01

Також читайте: За даними Міноборони РФ, російська армія в Україні за день втрачає солдат у 6 разів більше, ніж у Чечні та у 12 разів більше, ніж в Афганістані. ІНФОГРАФІКА

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
ЗСУ та всім хто боронить Україну величезна вдячність.Не зупиняйтесь...
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27.03.2022 09:40
+18
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27.03.2022 09:38
+18
Украинские бойцы выбили захватчиков из Гусаровки в Харьковской области.

Две БТГр оккупантов отступают. Уничтожено более 60 единиц техники противника.

Об этом сообщил InformNapalm.
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27.03.2022 09:50
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27.03.2022 09:38 Відповісти
ЗСУ та всім хто боронить Україну величезна вдячність.Не зупиняйтесь...
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27.03.2022 09:40 Відповісти
Це можна читати безкінечно
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27.03.2022 09:49 Відповісти
Украинские бойцы выбили захватчиков из Гусаровки в Харьковской области.

Две БТГр оккупантов отступают. Уничтожено более 60 единиц техники противника.

Об этом сообщил InformNapalm.
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27.03.2022 09:50 Відповісти
боевые коровы забуцали камаз и там ещё фотко есть их на фоне бтр 82 а
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27.03.2022 10:36 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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27.03.2022 09:53 Відповісти
щось не співпадає з інсайдом у Авакова (як він стверджує, від самого Герасімова):
Arsen Avakov @AvakovArsen·
25 бер.
Инсайд -- выдержка з внутренней сводки в рф на утро 25 марта:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 15007 человек; + ЧВК - 4862 погибший.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК - 19 869 человек"
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27.03.2022 10:00 Відповісти
Суббота 26.03.2022г, в утреннем отчете президенту россии Владимиру Путлеру безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15334 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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27.03.2022 12:24 Відповісти
У Авакова подсчёты из эрэфии и там более точные подсчёты, но засекреченые
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27.03.2022 21:53 Відповісти
Я поставил 100 грн на самолеты если шо.... Не ссым,стоим, сбиваем!
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27.03.2022 10:01 Відповісти
Де приймають ставки? Я з самого початку за літачки
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27.03.2022 10:08 Відповісти
не зря поставил
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27.03.2022 10:42 Відповісти
рашенкомандування зрозуміло, що рашенгелікоптери проти нових стінгерів ЗСУ - беззахисні..

тому перейшло на віддалені бомбометання і ракетні удари ЗАЛИШКАМИ ракет калібрів та іскандерів
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27.03.2022 10:47 Відповісти
Янепротив если и проиграю
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27.03.2022 12:28 Відповісти
Якби рашисти у Чорнобаївці не грали гвинтокрилами у піддавки, то літачки давно зайняли достойне 1 місце серед типів ватальотів.
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27.03.2022 11:15 Відповісти
Navernoe putin ***** toze snami igraet..., i postavil na Z-vertaloti, vot i podstavljaet svoi *****-raZZijskie Z-vertaloti optom...
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27.03.2022 12:52 Відповісти
Поставки товаров из Сербии в РФ потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.

«Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад - Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии. Есть альтернативные маршруты, но возникает вопрос их экономической целесообразности с учетом срока годности продукции, поэтому отдельные компании готовятся и к возможной переориентации своей продукции на случай недоступности российского рынка», - сказал помощник директора Хозяйственной палаты Сербии.
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27.03.2022 10:06 Відповісти
Я не раз призывал Цензор довести идею о создании сайта, на котором будут указываться Европейская фирма, ее адрес и страна, которые продолжают торговать с парашей! Причем вышла фирма с торговли с агрессором, удаляется из сайта. Сайт должен быть и англоязычным, чтоб за рубежом его также читали. В этом случае фирма станет прокаженной с ней прекратят торговать адекватные предприятия! Теперь я призываю ребят из анонимуса, пожалуйста, помогите!!! Вам легко будет выявлять фирмы заробатывающих на крови украинского народа и украинских детей!!!
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27.03.2022 10:18 Відповісти
АНОНІМУСИ працють)



@YourAnonTV

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JUST IN: #Anonymous is targeting companies that continue to operate in Russia.

http://auchan.ru | DOWN
http://leroymerlin.ru | DOWN
http://decathlon.ru | DOWN
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27.03.2022 10:44 Відповісти
деякі фірми роблять вигляд,що вийшли,тому ВИДАЛЯТИ НЕ ВІДРАЗУ..)
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27.03.2022 10:49 Відповісти
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27.03.2022 10:53 Відповісти
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из "большой четверки", которая сделала заявление о прекращении инвестиций и внедрения технологий в России. Ранее аналогичные заявления сделали Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes.

"С момента начала кризиса мы продолжали оценивать нашу деятельность и предприняли ряд ответных мер. После введения санкций 24 февраля мы приостановили поставки, а также любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в Россия", - заявил через пресс-службу президент и гендиректор Weatherford Гириш Салиграм.
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27.03.2022 10:58 Відповісти
Ягель ім в допомогу і береста.
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27.03.2022 10:22 Відповісти
рашка зрозуміла масштаби фізичної втечі ІТ-шників на Захід.
Отсрочка


Одной из самых резонансных мер, предложенных Минцифры, стало предоставление отсрочки от армии для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщил Шадаев. В действующей версии отсрочку предлагается предоставлять сотрудникам аккредитованных компаний, имеющим профильное образование или образование, связанное с IT-специальностями - однако этот перечень может быть расширен.

"В нашей рамке содержится предложение предоставлять отсрочку айтишникам, которые работают в компаниях, для которых IT - это важная часть, но не является основной деятельностью по выручке. Например, банки, медиа и другие организации, в том числе бюджетные", - пояснил он.
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27.03.2022 11:08 Відповісти
Дивлюся застосування кацапами вертольотів значно зменшилося.
Шо случілась, двигуни бугуслаївської МаторСєча закінчилися?
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27.03.2022 10:32 Відповісти
косяпен "вундервафлі" поділяються на

1)"виставкові"-"зразково-показові і

2)решта(основна маса),що вже не їздить,не літає + металобрухт,що рахується..
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27.03.2022 11:02 Відповісти
Що тоді руйнує українські міста, та вбиває громадян?
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27.03.2022 11:17 Відповісти
залишилось

2/3 бойових "виставкових" зс рф і 3/4 авіації.. плюс 1/3 ракет(за виключенням зарезервованих під ЯЗ.

ІМХО.
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27.03.2022 11:40 Відповісти
Десь так і є, літаків більше/вертольотів менше. Ракет, нажаль, набагато більше, ніж 1/3, але якщо брати до уваги лише виставкові, то так.
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27.03.2022 11:46 Відповісти
залутали зарядную к тозкику а сам тозик и экипажем на концерте кабздона
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27.03.2022 10:38 Відповісти
Нехай повоюють упороті, скоро скінчиться м'ясо, треба буде призивати хитрозроблених і при баблішкє, а вони воювати не захочуть, як і при совкє.
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27.03.2022 10:48 Відповісти
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27.03.2022 11:51 Відповісти
По троху валяєм орків!
Зведена інфографіка про втрати рф https://damage.com.ua
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27.03.2022 20:07 Відповісти
 
 