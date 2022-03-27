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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за розповсюдження інформації про переміщення та позиції ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7189 про забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про переміщення міжнародної військової допомоги в Україну та рух або розміщення Збройних Сил України чи військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

24 березня Верховна Рада 346 голосами внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, які передбачають кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

26 березня закон було повернуто з підписом Президента.

Так, Верховна Рада доповнила Кримінальний кодекс України статтею 114-2 "Несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

Згідно зі змінами, розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Також читайте: Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

Розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Сил України чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Також законом передбачається, що ці дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Особисто я вважаю, що така норма повинна вводитися автоматично при введенні воєнного стану.
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27.03.2022 09:43
+13
Тепер хай скаже своїм чефірам і єрмакам хай менше дзявкають...
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27.03.2022 09:45
+11
Хватит упрашивать, пора и наказывать!
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27.03.2022 09:43
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Особисто я вважаю, що така норма повинна вводитися автоматично при введенні воєнного стану.
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27.03.2022 09:43 Відповісти
Хватит упрашивать, пора и наказывать!
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27.03.2022 09:43 Відповісти
Тепер хай скаже своїм чефірам і єрмакам хай менше дзявкають...
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27.03.2022 09:45 Відповісти
Сподобились через місяць.
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27.03.2022 09:48 Відповісти
Геращенко привлекут
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27.03.2022 09:50 Відповісти
Геращенко не займається самодіяльністю, він виконує те, що йому доручено.
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27.03.2022 10:06 Відповісти
Геращенку дозволили тік ток
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27.03.2022 10:29 Відповісти
а лена знає?
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27.03.2022 09:54 Відповісти
Так может она и сказала ему.
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27.03.2022 10:00 Відповісти
Тонко,я тоже 14 год вспомнил
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27.03.2022 10:13 Відповісти
А я думал куда ермак после начала войны исчез

Он текст указа сочинял
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27.03.2022 09:57 Відповісти
Краще підписав би закон про дозвіл населенню зберігати трофейну зброю для самооборони від орків.
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27.03.2022 09:57 Відповісти
Танк вже сховав
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27.03.2022 10:01 Відповісти
Менти приходять і трофейну зброю конфісковують. А після ментів приходять москалі, котрі вже знають, що зброї у селі нема.
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27.03.2022 10:15 Відповісти
Я вибачаюся, а якщо хтось повідомить, що сили ЗСУ, збиваючи нечисельні заслони, впевнено рухаються на Москву, то скільки йому світить?
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27.03.2022 10:01 Відповісти
Давно пора. Особливо в рахувати ту гидоту,
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27.03.2022 10:03 Відповісти
Варто змінити формулювання на "збирання й розповсюдження інформації", а то, при зйомці оборонних об'єктів, прийдеться ще доводити факт розповсюдження.
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27.03.2022 10:04 Відповісти
Не забудьте ознайомити працівників ОП особисто під розпис! 🤭
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27.03.2022 10:07 Відповісти
Нехай Лєнку свою посадить за 2014 рік.
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27.03.2022 10:11 Відповісти
Чисто думки вголос, для свідків сексти "він не збіжав", бо трохи вже ці абдрістовичі і інші глашатаї дістали. Така агрументація величності найвеличнішого щось накшталт учня 5-го класу школи, коли він повертається додому а батьки питають, які в нього успіхи в школі а він такий: "Я сьогодні не насрав в штани!" і всь такі: "Ой ти ж наше сонечко!"
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27.03.2022 10:25 Відповісти
не думал, что для этого нужны специальные законы....
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27.03.2022 10:42 Відповісти
Отже, громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. тепер мають бути негайно арештовані за своїм же законом:

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27.03.2022 13:20 Відповісти
 
 