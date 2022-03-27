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Вночі та під ранок в Одесі лунали тривога і постріли - це ППО відпрацьовувала небо, - речник ОВА Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса,жукова

В Одесі вночі та вдосвіта сигнали повітряної тривоги і лунали постріли – українські сили ППО відпрацьовували повітряний простір, оскільки ворожі безпілотники здійснювали розвідку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Рашисти продовжують використовувати Чорне море для завдання ударів по Україні… І вночі, і під ранок лунали сигнали повітряної тривоги – це відпрацьовували повітряний простір наші сили Протиповітряної оборони, оскільки ворог активно продовжував розвідувальні дії. Хоча зменшив обсяг авіавильотів у район Одеси", - зазначив Братчук.

Разом з тим, зауважив він, залишається висока ймовірність завдання артилерійських та ракетних ударів із акваторії Чорного моря по Одещині та інших областях України.

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Автор: Наталя Джума
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Думаю до вофіка назбирається досить питань, і не тільки в одеситів. Але от в чому біда-а чи зможе він на них відповісти без "конспекта". Щось мені підказує, що ні...
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27.03.2022 12:24 Відповісти
 
 