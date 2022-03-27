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У нас в ТрО стояла черга з мешканців району, які несли допомогу, - член тероборони та продюсер "Савік Шустер Студії" Єлізаров

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

елизаров

Жителі Дарницького району завалили тероборону їжею й речами та допомогли облаштувати побут.

Про це в інтерв’ю виданню "Гордон" розповів член тероборони Дарницького району Києва та продюсер "Савік Шустер Студії" Павло Єлізаров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із першого дня нам телефонували з найближчих ресторанів, кафе і пропонували везти гарячу їжу. Мене це дивувало, адже вони взагалі нічого не хотіли, навіть не хотіли брати у нас продукти, з яких можна готувати. Привозили гарячі сніданки, обіди, вечері. Ми самі спочатку не могли готувати на таку величезну кількість людей, і це була чудова підмога", - сказав він.

За словами Єлізарова, в перші дні війни на Дарниці, яка межує з Броварським районом, була дуже напружена обстановка.

"Місцеве населення розуміло всю серйозність ситуації – у нас черга стояла: приносили каремати, спальники, їжі стільки, що кухарям логістику було складно організувати. Кожен хотів щось дати. Але не можна взяти багато їжі, ти ж не можеш усе з'їсти, потім доведеться викидати", - каже він.

Також читайте: Будуємо структуру з нуля, опановуємо те, що люди в військових інститутах вивчають по 5 років, - член ТрО та продюсер "Савік Шустер Студії" Єлізаров

Поки одні мешканці району допомагали речами чи продуктами, інші включалися в спільну працю.

"Прийшли жінки із сусідніх будинків і питають: "Чим можна допомогти?" Попросив їх просто щодня мити підлогу. У нас усі бігають, стрільби почалися, на вулиці сльота і банально просто немає кому прибрати. Їхня робота так нам полегшувала життя! Відразу з'явилися електрики, сантехніки, й усі вони абсолютно безплатно допомагали нам облаштувати побут", - розповів Єлізаров.

Автор: Ольга Лузан
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Дмитро Корчинський був в ефірі - з Пані Оксаною.

24 березня о 20:24 ·



Оксана Корчинська 30 днів #ВІЙНИ, реальна ситуація на фронті.
Звернення до волонтерів…
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27.03.2022 11:12 Відповісти
ну и добре
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27.03.2022 11:14 Відповісти
Ну така ситуація не тільки в столиці, так кругом,але не кругом мають такі ресурси. Була свідком надання допомоги жителями одного міста і грошових переказів коли за 15 хвилин рахунок був багатий. Але кожний з нас прикиньте розміри вашої області.....важко сказати як потрібно створити оборону коли кругом поля,села,містечка, коли поряд не має гарнізонів. Бережіть себе і Україну
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27.03.2022 11:25 Відповісти
Где Шустер,? Что то его не видно ...
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27.03.2022 11:46 Відповісти
на исторической родине
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27.03.2022 12:04 Відповісти
ну, це "не його війна"... от як би з сектора Газа щось прилетіло, то він буде першим...брати інтерв'ю
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27.03.2022 12:58 Відповісти
А где Савик? Тоже в теробороне? Или нарисуется, когда все уляжется, и , как ни в чем не бывало, продолжит вести свои программки на голубом глазу?
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27.03.2022 15:19 Відповісти
 
 