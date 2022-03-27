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Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині знищено чергову партію техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони України зі складу Сухопутних військ ЗС України та Територіальна оборона ЗС України продовжують громити російських загарбників на Харківщині. Ворог зазнає втрат та у паніці тікає, кидаючи техніку. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 01
Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 02
Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 03
Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 04
Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 05

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
У него "кепська справа".
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27.03.2022 11:33
+43
Где хозяин кепки? У него голова еще есть и чем он себе думает? Честь начальству отдавать как будет, задом?
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27.03.2022 11:25
+30
кепочка какого то полковника хреново что не показачи кусок кости на которой она была прикручена шурупами
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27.03.2022 11:26
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Где хозяин кепки? У него голова еще есть и чем он себе думает? Честь начальству отдавать как будет, задом?
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27.03.2022 11:25 Відповісти
У него "кепська справа".
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27.03.2022 11:33 Відповісти
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27.03.2022 11:55 Відповісти
-Сірі зони, позначені косими лініями на карті- це території звільнені на сьогодні силами ЗСУ і тероборони від окупації...

-Кремового кольору зони - території, що лишаються, поки що, під окупацією...
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27.03.2022 11:56 Відповісти
Серые зоны это «оспариваемые территории», те где идут бо
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27.03.2022 12:31 Відповісти
можу сказати по Сумщині що орки лише у Конотопському районі з боку Чернігівщини Суми деблоковано орків немає до кордону з рф, по Запорізькій області на жаль карта поки що дуже оптимістична і на відповідає дійсності.наші б уже деблокували Маріуполь.
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27.03.2022 12:17 Відповісти
гарний горщок... можна сходити.
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27.03.2022 11:41 Відповісти
Испарился немного...
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27.03.2022 11:44 Відповісти
Честь, як можна віддавати те, чого немає?
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27.03.2022 11:50 Відповісти
а чому кепка без дирки?
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27.03.2022 11:54 Відповісти
Голови немає, замість неї дупа. Тут питання - в атаку побіжать, усі "Ура" горлають, а ось він как?
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27.03.2022 12:49 Відповісти
кепочка какого то полковника хреново что не показачи кусок кости на которой она была прикручена шурупами
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27.03.2022 11:26 Відповісти
Шапка с совковой звездой - это какой-то кринж. Даже хз что лучше это или двухголовый петух
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27.03.2022 11:26 Відповісти
фашизм в любых ипостасях не бывает лучше... хоть с звездой, хоть с двуглавым бройлером, хоть с разными другими их символами.
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27.03.2022 11:44 Відповісти
Гарна робота...
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27.03.2022 11:26 Відповісти
Сонцепек теперь засветит над русофашистами
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27.03.2022 11:28 Відповісти
вообще красота, и это уже не первый, только вот снаряды где для него брать
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27.03.2022 11:31 Відповісти
Как где? Там рядышком лежат,надо пройтись.
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27.03.2022 11:37 Відповісти
хіба що солнцепек в задубілу лисину...
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27.03.2022 11:46 Відповісти
Что за техника на первом фото,кто знает?
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27.03.2022 11:28 Відповісти
Зарядное к Буратино (Солнцепёку). Вроде
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27.03.2022 11:29 Відповісти
вроде бмп.
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27.03.2022 11:30 Відповісти
Це транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-Т із термобаричними зарядами для реактивної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" 😡
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27.03.2022 11:34 Відповісти
Теперь осталось ПУ затрофееть для комплекту)
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27.03.2022 12:04 Відповісти
Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т

https://streamable.com/h137na

Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т предназначена для транспортировки НУРС, заряжания и разряжания пусковой установки (см. фото) . Представляет собой комплект погрузочно-разгрузочных устройств, размещенных на гусеничной базе. ТЗМ-Т представляет собой боевое транспортное средство и включает в себя основные составные части:

доработанное шасси танка типа Т-72А;
кран-манипулятор;
гидропривод крана-манипулятора;
съёмную бронезащиту боекомплекта;
оборудование для механизма заряжания;
специальное оборудование для укладки НУРС;
средства связи;
дневные и ночные приборы наблюдения;
систему защиты от оружия массового поражения;
противопожарное оборудование;
вооружение и боеприпасы;
табельное имущество и ЗИП.
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27.03.2022 12:35 Відповісти
Говорят Чернобаевка-11.
Надеюсь правда
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27.03.2022 11:30 Відповісти
на униан да есть инфа, снова от Арестовича..., если очень грустно - надо себя спросить, а что там Чернобаевка и она стабильно тебя порадует...
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27.03.2022 11:45 Відповісти
Российский корабль пошел в заданном направлении! Как украинская армия уничтожила российский военный корабль в Бердянске
видео - https://www.youtube.com/watch?v=Tk4W9Rjhmi4
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27.03.2022 11:32 Відповісти
У в а г а! Загроза депортації!

У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців.
Ця інформація не є офіційною - 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".

Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.

Також, на цій сторінці Славутицької міської ради збирають кошти.🧐
https://t.me/operativnoZSU/15881
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27.03.2022 11:34 Відповісти
Ще Сталін хотів депортувати українців з України. ***** втілює це в життя.
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27.03.2022 11:40 Відповісти
ZEкапут.
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27.03.2022 11:38 Відповісти
отi iхнi буковки зю тре кацапам на лобi вирiзати
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27.03.2022 11:47 Відповісти
як пропуск на "концерт" кобздона.
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27.03.2022 11:59 Відповісти
красивое
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27.03.2022 11:47 Відповісти
Пасутся в стойле животные.устраивают тылы снабжения в селах у ферм.Теленка накормить.
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27.03.2022 11:52 Відповісти
Дуже мені сподобалось формулювання Євгенія Ройзмана, колишнього мера Є-бурга - Вот такая вам ****** на Vоротник!
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27.03.2022 11:53 Відповісти
Харьковчане, вьІ супер. Снимаю перед вами шляпу.
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27.03.2022 13:42 Відповісти
ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ! ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ФОСФОРОМ
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).‎
‎Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти. ‎
‎‎1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.‎
‎2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.‎
‎3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
‎3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.‎
‎4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.‎
‎5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).‎
‎5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.‎
‎6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:‎
‎- будь-яке знеболююче,‎
‎-димедрол з анальгіном в одному шприці‎
‎-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.‎
‎- гідазепам, феназепам, якщо такий є. ‎
‎7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.‎
‎8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).‎
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27.03.2022 14:01 Відповісти
 
 