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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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TikTok заборонив росіянам викладати ролики, навіть з VPN, а "Мегафон" виключили з GSMA, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

федоров,михаил

Міжнародні техкомпанії продовжують активно покидати російський ринок аби вводити санкції.

Про компанії, що додались до цього списку, розказав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"TikTok заборонив користувачам із рф викладати ролики, навіть використовуючи VPN. Про це повідомила пресслужба компанії", - окрім цього міністр цифрової трансформації повідомив про низку наступних компаній, що обмежують свої дії у РФ.

Так, оператор мобільного зв'язку "Мегафон" більше не належить до міжнародної асоціації операторів. GSMA офіційно заявила, що виключає російський "Мегафон". Компанія була в Глобальній асоціації операторів зв'язку з 1995 року. GSMA також виключили оператора мобільного зв'язку з "переліку роумінгових партнерів". Однак у "Мегафоні" заявляють, що це не означає відключення компанії від міжнародного роумінгу.

 "DataArt припинила діяльність у росії. Це компанія, що займається аутсорсингом програмного забезпечення та спеціалізується в галузі internet-застосунків. Depositphotos припинив роботу в росії та білорусі. Міжнародний фотобанк, який є посередником між авторами зображень та їхніми покупцями, Depositphotos зупинив усю діяльність у цих країнах. Depositphotos та VistaCreate припиняють усі продажі та надання послуг клієнтам та партнерам із рф та білорусі", - розповів Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Spotify припиняє діяльність на території РФ, - Федоров

Припиняє роботу в РФ і платіжна система JCB. Це найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карт.
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Топ коментарі
+24
Тік Току-респект...
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27.03.2022 11:43
+21
кадировцi плакатимуть як же вони без тiк току
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27.03.2022 11:45
+19
Х%йло створив антиросійську коаліцію, Зе і його компанія до останнього дня пиляли гроші на будівництві доріг, а за кілька днів до війни його партія вважала популізмом виділення додаткового фінансування армії. Зараз він вже доволі непогано читає текст, що йому пишуть. Згадайте як він читав текст на початку каденції, уже натренувався.Ось частина з його заяв і це лише частина https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
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27.03.2022 12:00
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Зеленський створив справжню, а не фейкову, антиросійську коаліцію
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27.03.2022 11:42 Відповісти
Х%йло створив антиросійську коаліцію, Зе і його компанія до останнього дня пиляли гроші на будівництві доріг, а за кілька днів до війни його партія вважала популізмом виділення додаткового фінансування армії. Зараз він вже доволі непогано читає текст, що йому пишуть. Згадайте як він читав текст на початку каденції, уже натренувався.Ось частина з його заяв і це лише частина https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
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27.03.2022 12:00 Відповісти
Зараз по цим дорогам в 2 рази швидше доставляють зброю та припасу с заходу на фронт.
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27.03.2022 12:14 Відповісти
може Байден?
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27.03.2022 12:01 Відповісти
посилання з попереднього коментаря shorturl.at/fgGHQ
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27.03.2022 12:03 Відповісти
До чого тут зеленский? Не нагнітайте, ви гірше скабеєвой- таку він створював коаліцію. Хворе, що там з керівником САП. Ти сереш всюди, дезелені можна зад полизать
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27.03.2022 12:06 Відповісти
На арестовича волонтерить.
Що тут не ясно ))
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27.03.2022 12:20 Відповісти
Асфальту він багато наробив, витрачаючи державні кошти на підприємствах Коломойського...
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27.03.2022 12:06 Відповісти
Скоріше за все Байден створив коаліцію і Борис Джонсон.
Без них процес не пішов би.
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27.03.2022 12:19 Відповісти
Зебил, тебе тут сотню раз уже говорили. Не пропускай приём таблеток.
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27.03.2022 12:25 Відповісти
поцелуй его в руку которой он играл на рояле...!
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27.03.2022 13:44 Відповісти
Тік Току-респект...
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27.03.2022 11:43 Відповісти
всё блеать не будет всяких видоськов про даунов из рашки, они на зен яд перешли
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27.03.2022 12:19 Відповісти
Зеля опять кацапам в щи нассал. Приятного аппетита
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27.03.2022 11:45 Відповісти
Що там з півднем? Це така стратегія була дати москалям пройти маршем майже без перешкод?
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27.03.2022 12:10 Відповісти
кадировцi плакатимуть як же вони без тiк току
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27.03.2022 11:45 Відповісти
Для них є порнхаб , хештег зоофілія
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27.03.2022 11:56 Відповісти
так наче цапам туди давно закрили доступ на бункерного ганяють лисого
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27.03.2022 12:03 Відповісти
порно хаб одиним з перших пішов з рашки.. була така інфа..
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27.03.2022 12:12 Відповісти
также как и дети из раши
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27.03.2022 12:20 Відповісти
Кожне слово як музика...
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27.03.2022 11:46 Відповісти
Спецоперация и мир. Л. Толстой новое название произведения.
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27.03.2022 11:46 Відповісти
Кацапам, вместо тик-тока, пора изобретать и продвигать собственный ресурс, под название "ПУК-ПУК".
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27.03.2022 11:47 Відповісти
Лучше СОСЬ - СОСЬ
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27.03.2022 11:53 Відповісти



«Кілька днів тому невідомі ініціатори у Хабаровську анонсували акцію на підтримку російської армії під гаслом "Дадим бій нацистській гадині". Вони запропонували жителям міста принести на площу Леніна прапори України, портрети Степана Бандери, Тараса Шевченка та інших українських діячів для урочистостого спалення, а натомість обіцяли видати учасникам заходу цукор. На захід прийшли лише співробітники поліції, журналісти та кілька глядачів», - йдеться у коментарі.

Один із тих, хто висловився на камеру, не виключив, що таким чином невідомі могли посміятися з «ватників», які сприймають абсурдні речі за чисту монету.
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27.03.2022 11:52 Відповісти
можливо, муніципальна влада Хабаровська готується чи до здачі у полон чи до антикремлівського повстання і вирішила десь взяти портретів Бандери і символів України
а спробуй знайди український прапор у московії, не так просто
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27.03.2022 11:59 Відповісти
Їм прийдеться перше ті прапори шити і малювати портрети Бандери, а за це там можуть срок впаяти на додачу до 5кг цукру
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27.03.2022 12:25 Відповісти
все таки маю надію шо то якась розумна людина (може навіть українець за походженням) познущалась з "вати"... бо гляньте як правильно написане ім"я та прізвище Бандери... половина рашасук не знають і не вміють його вимовляти ))) воно надира їм горлянку))))
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27.03.2022 12:32 Відповісти
в каждого мешканця Хабаровська
замість ікони портрет Бандери
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27.03.2022 12:58 Відповісти
чернобаевка. 11-0
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27.03.2022 11:52 Відповісти
Серйозно? Лемінги не здаються...
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27.03.2022 12:07 Відповісти
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/470218321507539/
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27.03.2022 12:14 Відповісти
Чуть позитиву https://www.facebook.com/100010636159003/videos/470218321507539/
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27.03.2022 12:15 Відповісти
Москаль не людина...
...
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 11:54 Відповісти
Трохи не так. В московії заборонили викладувати фейки про втрати армії орди. Тому тик ток и заборонив на невизначений час їм викладувати відео. А не санкції діють. Тік ток Китай, а Китаю поки що пофіг на санкції.
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27.03.2022 12:14 Відповісти
Ждем бунта малолеток!? Я бы, вообще, "запретил" тикток по всему миру, но дебилов от того меньше все равно не станет (найдут другую дурость, поэтому бессмысленно)!
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27.03.2022 12:19 Відповісти
вах , шайтаны , как же я тЭпЭрь воИвать буду . ДОН
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27.03.2022 12:43 Відповісти
Відключення росіян від тік току це серйозний удар по російському бидлонаселенню. Тепер вони всі будуть проельни слати *****, бо це лише через нього вони не матимуть можливості викладати свої дебільні відео...
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27.03.2022 12:48 Відповісти
Федоров-самий безполєзний міністр
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27.03.2022 14:09 Відповісти
 
 