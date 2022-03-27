TikTok заборонив росіянам викладати ролики, навіть з VPN, а "Мегафон" виключили з GSMA, - Федоров
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Міжнародні техкомпанії продовжують активно покидати російський ринок аби вводити санкції.
Про компанії, що додались до цього списку, розказав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"TikTok заборонив користувачам із рф викладати ролики, навіть використовуючи VPN. Про це повідомила пресслужба компанії", - окрім цього міністр цифрової трансформації повідомив про низку наступних компаній, що обмежують свої дії у РФ.
Так, оператор мобільного зв'язку "Мегафон" більше не належить до міжнародної асоціації операторів. GSMA офіційно заявила, що виключає російський "Мегафон". Компанія була в Глобальній асоціації операторів зв'язку з 1995 року. GSMA також виключили оператора мобільного зв'язку з "переліку роумінгових партнерів". Однак у "Мегафоні" заявляють, що це не означає відключення компанії від міжнародного роумінгу.
"DataArt припинила діяльність у росії. Це компанія, що займається аутсорсингом програмного забезпечення та спеціалізується в галузі internet-застосунків. Depositphotos припинив роботу в росії та білорусі. Міжнародний фотобанк, який є посередником між авторами зображень та їхніми покупцями, Depositphotos зупинив усю діяльність у цих країнах. Depositphotos та VistaCreate припиняють усі продажі та надання послуг клієнтам та партнерам із рф та білорусі", - розповів Федоров.
Припиняє роботу в РФ і платіжна система JCB. Це найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карт.
Будь ласка, зачекайте...
Що тут не ясно ))
Без них процес не пішов би.
«Кілька днів тому невідомі ініціатори у Хабаровську анонсували акцію на підтримку російської армії під гаслом "Дадим бій нацистській гадині". Вони запропонували жителям міста принести на площу Леніна прапори України, портрети Степана Бандери, Тараса Шевченка та інших українських діячів для урочистостого спалення, а натомість обіцяли видати учасникам заходу цукор. На захід прийшли лише співробітники поліції, журналісти та кілька глядачів», - йдеться у коментарі.
Один із тих, хто висловився на камеру, не виключив, що таким чином невідомі могли посміятися з «ватників», які сприймають абсурдні речі за чисту монету.
а спробуй знайди український прапор у московії, не так просто
замість ікони портрет Бандери
...
Слава нації
Смерть москалям