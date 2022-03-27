TikTok заборонив росіянам викладати ролики, навіть з VPN, а "Мегафон" виключили з GSMA, - Федоров

Міжнародні техкомпанії продовжують активно покидати російський ринок аби вводити санкції.

Про компанії, що додались до цього списку, розказав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"TikTok заборонив користувачам із рф викладати ролики, навіть використовуючи VPN. Про це повідомила пресслужба компанії", - окрім цього міністр цифрової трансформації повідомив про низку наступних компаній, що обмежують свої дії у РФ.

Так, оператор мобільного зв'язку "Мегафон" більше не належить до міжнародної асоціації операторів. GSMA офіційно заявила, що виключає російський "Мегафон". Компанія була в Глобальній асоціації операторів зв'язку з 1995 року. GSMA також виключили оператора мобільного зв'язку з "переліку роумінгових партнерів". Однак у "Мегафоні" заявляють, що це не означає відключення компанії від міжнародного роумінгу.

"DataArt припинила діяльність у росії. Це компанія, що займається аутсорсингом програмного забезпечення та спеціалізується в галузі internet-застосунків. Depositphotos припинив роботу в росії та білорусі. Міжнародний фотобанк, який є посередником між авторами зображень та їхніми покупцями, Depositphotos зупинив усю діяльність у цих країнах. Depositphotos та VistaCreate припиняють усі продажі та надання послуг клієнтам та партнерам із рф та білорусі", - розповів Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Spotify припиняє діяльність на території РФ, - Федоров

Припиняє роботу в РФ і платіжна система JCB. Це найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карт.