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Україна проводить роботу, щоб відсторонити Росію від ключових позицій у МАГАТЕ через ядерний тероризм, - Зеркаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магате

Україна разом з партнерами працює над усуненням Росії з МАГАТЕ або принаймні відстороненням всіх росіян від ключових позицій у Секретаріаті організації через російську політику ядерного тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила радниця міністра енергетики України, ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль в інтерв’ю "Радіо НВ".

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"Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики", - сказала Зеркаль.

Вона додала, що незаперечною підставою для цього є політика ядерного тероризму, яку проводять росіяни, захоплюючи українські АЕС.

Нагадаємо, ЧАЕС була захоплена російськими військами ще в перший день агресії - 24 лютого.

У неділю 20 березня наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської атомної електростанції та евакуацію осіб, які перебували на території тимчасово загарбаної російськими військами станції.

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Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін 15 березня повідомив, що на Запорізькій АЕС знаходяться від 500 до 900 загарбників.
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Топ коментарі
+8
расию надо раз и навсегда исключить из всех организаций, запретить иметь армию, науку, обязать закрыть все ядерные объекты и никогда их не иметь в будущем... запретить производить вооружения, любую технику... пусть в командировку из смоленска в хабаровск на оленях скачут...
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27.03.2022 11:52
+6
Хотелось бы в общих чертах понять, какие именно предатели Украины торпедировали отказ от американских топливных элементов для АЭС в пользу Куйловких. Это началось в середине 2019 г. и продолжалось вплоть до начала войны.
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27.03.2022 12:02
+4
Браво, Зеркаль!
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27.03.2022 11:50
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27.03.2022 11:47 Відповісти
Браво, Зеркаль!
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27.03.2022 11:50 Відповісти
абсолютно очікувано

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27.03.2022 11:52 Відповісти
Говноїд приперся.
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27.03.2022 12:18 Відповісти
Govnaed Z provakator putina *****...
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27.03.2022 13:49 Відповісти
расию надо раз и навсегда исключить из всех организаций, запретить иметь армию, науку, обязать закрыть все ядерные объекты и никогда их не иметь в будущем... запретить производить вооружения, любую технику... пусть в командировку из смоленска в хабаровск на оленях скачут...
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27.03.2022 11:52 Відповісти
кто что слышал япония собирается забрать свои острова.
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27.03.2022 12:01 Відповісти
Давно пора! місцеве населення чекає звільнення від московського іга....
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27.03.2022 12:03 Відповісти
Хотелось бы в общих чертах понять, какие именно предатели Украины торпедировали отказ от американских топливных элементов для АЭС в пользу Куйловких. Это началось в середине 2019 г. и продолжалось вплоть до начала войны.
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27.03.2022 12:02 Відповісти
Зелені.
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27.03.2022 12:04 Відповісти
Имя, сестра, имя
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27.03.2022 12:07 Відповісти
Зараз на цензорі таке не можна писати бо якесь гімно напише що ви- вата, а комент видалять
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27.03.2022 12:11 Відповісти
За правду на Цензоре пока что не удаляют: https://thepage.ua/economy/ukraina-otkazalas-ot-rossijskogo-yadernogo-topliva
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27.03.2022 12:21 Відповісти
Лані респект.
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27.03.2022 12:03 Відповісти
Расея на протяжении двух десятилетий проникала в руководство или подкупала его, всех международных организаций от МАГАТЭ, ЮНИСЭФ, Красного креста и ОБСЕ до,утрировано, общества защиты подземных бабочек. И при такой очевидной экспансии в международный аппарат западные военные аналитики не задались вопросов накуа это все Москве. А еще и способствовали взращиванию монстра. Спираль истории пора бы уже распрямить. Ибо негоже скакать по граблям всем миром.
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27.03.2022 12:06 Відповісти
россия должна быть изгнана из ВСЕХ международных организаций - своим террором и ядерным шантажом она показала всему миру, что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЧАСТЬЮ этого мира. Нарушив ВСЕ моральные нормы и христианские заповеди, варвары показали, что их миропонимание и сознание было и остается на уровне примитивно-животного существования, где нет места состраданию, совести, чести, уважения не только к другим народам, но даже и к своему населению. Оно и понятно. Поскольку вся история этого недогосударства - история постоянных захватнических войн, насилия, террора , лжи. Русский превозносится не только над украинцем, молдованином, грузином, белоруссом, поляком , татарином, но и над бурятом, казахом, таджиком и тд. это ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИЗМ. К сожалению, вскормленный не только зомби-россиянами с их слепым поклонением ИСТУКАНУ, но и Западом.
показати весь коментар
27.03.2022 12:32 Відповісти
россия должна быть изгнана из ВСЕХ международных организация - своим террором и ядерным шантажом она показала всему миру, что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЧАСТЬЮ этого мира. Нарушив ВСЕ моральные нормы и христианские заповеди, варвары показали, что их миропонимание и сознание было и остается на уровне примитивно-животного существования, где нет места состраданию, совести, чести, уважения не только к другим народам, но даже и к своему населению. Оно и понятно. Поскольку вся история этого недогосударства - история постоянных захватнических войн, насилия, террора , лжи. Русский превозносится не только над украинцем, молдованином, грузином, белоруссом, поляком , татарином, но и над бурятом, казахом, таджиком и тд. это ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИЗМ. К сожалению, вскормленный не только зомби-россиянами с их слепым поклонением ИСТУКАНУ, но и Западом.
показати весь коментар
27.03.2022 12:34 Відповісти
Якщо працює Зеркаль, то можемо сподіватися на результат
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27.03.2022 12:58 Відповісти
 
 