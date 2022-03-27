Україна проводить роботу, щоб відсторонити Росію від ключових позицій у МАГАТЕ через ядерний тероризм, - Зеркаль

Україна разом з партнерами працює над усуненням Росії з МАГАТЕ або принаймні відстороненням всіх росіян від ключових позицій у Секретаріаті організації через російську політику ядерного тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила радниця міністра енергетики України, ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль в інтерв’ю "Радіо НВ".

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"Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики", - сказала Зеркаль.

Вона додала, що незаперечною підставою для цього є політика ядерного тероризму, яку проводять росіяни, захоплюючи українські АЕС.

Нагадаємо, ЧАЕС була захоплена російськими військами ще в перший день агресії - 24 лютого.

У неділю 20 березня наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської атомної електростанції та евакуацію осіб, які перебували на території тимчасово загарбаної російськими військами станції.

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Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін 15 березня повідомив, що на Запорізькій АЕС знаходяться від 500 до 900 загарбників.