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Російська армія прийшла не "звільняти" Маріуполь, а стерти місто з лиця землі разом із жителями, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Коментуючи ситуацію в Маріуполі, мер міста Вадим Бойченко зазначив, що російські окупанти цілеспрямовано робили все, щоб створити в місті гуманітарну катастрофу. За його словами, саме в цьому й полягало завдання ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради. 

"За перший тиждень вони зруйнували усі 15 введень електроенергії у місті. З 5-го дня війни ми намагалися так чи інакше відновлювати електроенергію, але на сьомий день залишилися без світла. Відповідно, ми втратили й тепло. Окупанти чудово розуміли, які у нас джерела водопостачання. І ще до початку активної фази війни вони перебили нам одне джерело, яке давало 70% обсягу води. Перебили електричний насос, який качав воду до Маріуполя. Потім вони перебили друге введення, яке служило нам резервним джерелом водопостачання. Так, на дев'ятий день війни ми залишилися без води. Після цього вони позбавили нас газу", – каже Бойченко.

Але при цьому міський голова наголосив, що незважаючи на старання окупантів, місто залишається під українським прапором і в цьому заслуга наших українських захисників.

Також читайте: Під час спроби захопити Маріуполь окупанти діяли за методичкою Геббельса, застосовуючи підходи фашистів, - мер Маріуполя Бойченко

"Фашистські війська, які напали на нашу країну і взяли в облогу прекрасне місто Маріуполь, точно не розраховували на те, що воно триматиметься. Але місто тримається, всупереч їхнім зусиллям", - резюмував мер.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Не можливо домовитись з вбивцею який прийшов тебе вбивати-Голда Меір.
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27.03.2022 12:06
+9
Если, не дай Бог, сотрут, то не с мэром, который дрыснул оттуда как раз перед самой войной.
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27.03.2022 12:05
+6
Трусливая мразь этот мэр, завещал всем держаться до последней капли крови, а сам, сбежал, к стенке этого бойченко.
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27.03.2022 12:16
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Если, не дай Бог, сотрут, то не с мэром, который дрыснул оттуда как раз перед самой войной.
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27.03.2022 12:05 Відповісти
Не можливо домовитись з вбивцею який прийшов тебе вбивати-Голда Меір.
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27.03.2022 12:06 Відповісти
Бачачи, як США нам помагає закрити небо, слоган "Все буде Україна", пора міняти на "Все буде Маріуполь"....
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27.03.2022 12:07 Відповісти
А что означает термин "закрыть небо"?
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27.03.2022 12:12 Відповісти
-"Кто сдесь?"Йшов місяць війни...
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27.03.2022 12:17 Відповісти
Ну может ты объяснишь?
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27.03.2022 12:18 Відповісти
Роз'яснити тобі,що треба,щоб ворожі ракети не літали,та які для цього засоби треба?Чи то ти, троль росіянский,слід корабля шукаєш?
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27.03.2022 12:31 Відповісти
Для начала ответь на мой вопрос: А что означает термин "закрыть небо"?
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27.03.2022 12:51 Відповісти
Нашел?
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27.03.2022 13:14 Відповісти
Нашел? Эксперд!!! Ты нашел хоть что-то про термин "закрытое небо"?
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27.03.2022 13:28 Відповісти
Спитай у Зеленського. Як по мені виконати свій обов'язок, віддати должок , ось цей, 5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
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27.03.2022 12:18 Відповісти
Тебе питають про технічну складову а не про мораль.
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27.03.2022 12:20 Відповісти
Мене питає тип який зареєструвався на форумі 24 березня 2022 року і слово термін пише через "и", я знаю, яку відповідь він хоче почути. Я не збираюсь йому її давати, бо мені глибоко насрати, яким способом США виконають те що обіцяли, навіть ціною третьої світової, яка у нас уже іде, я переконаний поки існує така країна як росія нас продовжать вбивати...
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27.03.2022 12:28 Відповісти
Ииии? Продолжай.
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27.03.2022 12:24 Відповісти
Меморандум никаких юридических последствий не несёт. Это очевидно и британцы недавно об этом сказали.
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27.03.2022 12:25 Відповісти
США і Великобританії під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
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27.03.2022 12:29 Відповісти
так кажуть----Чорнобаївка 11-0..то правда?
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27.03.2022 12:12 Відповісти
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27.03.2022 12:25 Відповісти
Аферістовіч, ще той нарцис та придурок від Бога.
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27.03.2022 12:45 Відповісти
єдина надія - може хоч про 11 трощу на аеродромі... не збрехав
а шо нарцис і самолюб - то 100%...лялька з повадками гея
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27.03.2022 12:52 Відповісти
Хм-м-м... А це точно, що лише з повадками?
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27.03.2022 13:26 Відповісти
так. официйно.
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27.03.2022 12:32 Відповісти
Трусливая мразь этот мэр, завещал всем держаться до последней капли крови, а сам, сбежал, к стенке этого бойченко.
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27.03.2022 12:16 Відповісти
Ух, комментарии отдаляют, Юра, не будь чмошником!
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27.03.2022 12:20 Відповісти
здається саме Марік став кісткою в горлі сукирашкіних *********.... бо відтянув на себе половину всього шо поперлося "асвабаждать Украину".... саме розтрощений Марік стає поряд с ДАПом новим символом незламності української сили і очевидним ганебним фактом раша фашизму...
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27.03.2022 12:21 Відповісти
Саме Маріуполь заважає москалям захопити південь.
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27.03.2022 12:30 Відповісти
Мэр Мариуполя свинтил перед окружением, даже не предупредив жителей, чтобы те тоже уезжали... Теперь разгоняет на тв сказку, что он выехал с эвакуационной колонной, хотя его бы русня взяла при таких раскладах сразу под белы ручки. Да и какая эвакуация там могла быть, люди на своем транспорте едут, у кого его нет, либо пешком десятки километров либо оставаться в городе
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27.03.2022 12:28 Відповісти
Трахарь ************ показує Маріуполь та каже, що це Азов так знищив місто. Бачила фото у вайбері на «Молнії». Доречі, хто ще не підписаний - підписуйтесь, там дуже оперативно з'являються новини.
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27.03.2022 12:38 Відповісти
На російському телешоу «Допомога українцям». Тож спершу на вас напали, зруйнували ваші міста, вивезли жителів, які не хотіли б вас вбивати, до Петербурга і роздали їм пакунки з консервами. Ось так виглядає «російський мир».
Не допустіть створення коридору Донбас-Крим, бо вони ніколи не покинуть Україну. Обіграйте росіян.
Слава Україні
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27.03.2022 13:45 Відповісти
ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ! ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ФОСФОРОМ
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).‎
‎Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти. ‎
‎‎1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.‎
‎2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.‎
‎3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
‎3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.‎
‎4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.‎
‎5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).‎
‎5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.‎
‎6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:‎
‎- будь-яке знеболююче,‎
‎-димедрол з анальгіном в одному шприці‎
‎-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.‎
‎- гідазепам, феназепам, якщо такий є. ‎
‎7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.‎
‎8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).‎
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27.03.2022 14:00 Відповісти
 
 