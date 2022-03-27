Російська армія прийшла не "звільняти" Маріуполь, а стерти місто з лиця землі разом із жителями, - мер Бойченко
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Коментуючи ситуацію в Маріуполі, мер міста Вадим Бойченко зазначив, що російські окупанти цілеспрямовано робили все, щоб створити в місті гуманітарну катастрофу. За його словами, саме в цьому й полягало завдання ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"За перший тиждень вони зруйнували усі 15 введень електроенергії у місті. З 5-го дня війни ми намагалися так чи інакше відновлювати електроенергію, але на сьомий день залишилися без світла. Відповідно, ми втратили й тепло. Окупанти чудово розуміли, які у нас джерела водопостачання. І ще до початку активної фази війни вони перебили нам одне джерело, яке давало 70% обсягу води. Перебили електричний насос, який качав воду до Маріуполя. Потім вони перебили друге введення, яке служило нам резервним джерелом водопостачання. Так, на дев'ятий день війни ми залишилися без води. Після цього вони позбавили нас газу", – каже Бойченко.
Але при цьому міський голова наголосив, що незважаючи на старання окупантів, місто залишається під українським прапором і в цьому заслуга наших українських захисників.
"Фашистські війська, які напали на нашу країну і взяли в облогу прекрасне місто Маріуполь, точно не розраховували на те, що воно триматиметься. Але місто тримається, всупереч їхнім зусиллям", - резюмував мер.
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а шо нарцис і самолюб - то 100%...лялька з повадками гея
Не допустіть створення коридору Донбас-Крим, бо вони ніколи не покинуть Україну. Обіграйте росіян.
Слава Україні
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).
Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти.
1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.
2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.
3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.
4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.
5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).
5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.
6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:
- будь-яке знеболююче,
-димедрол з анальгіном в одному шприці
-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.
- гідазепам, феназепам, якщо такий є.
7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.
8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).