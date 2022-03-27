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Нафтобаза в Дубні на Рівненщині повністю знищена ракетним ударом ворога, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Завданий 26 березня російський ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубні. Жертв і постраждалих немає.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Еспресо"голова Рівненьскої ОВА Віталій Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В цілому в Рівненській області спокійно, ранок почався добре. У Дубні, на жаль, база догорає, руйнування великі. Але слава Богу без людських жертв, це найголовніше, база зруйнована повністю", - сказв він.
Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетний удар по нафтобазі в Дубні. Внаслідок удару почалася масштабна пожежа, довелося змінювати графік руху поїздів.
Топ коментарі
+15 Vlad_Len
показати весь коментар27.03.2022 12:13
+12 Kozak Slovak
показати весь коментар27.03.2022 12:12
+9 Папєрєднік
показати весь коментар27.03.2022 12:13
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Будь ласка, зачекайте...
І на відміну від російської мови - в українській географічні назви відміняються.
Не демонструйте власну необізнаність будь ласка. І не розказуйте мені, меншканцю Дубна, як відмінювати назву мого міста, я це точно знаю краще за вас.
Мабуть орки засвоїли урок, бо ще жодного стратегічного бомбера ЗСУ не збило, нажаль
(взлетные полосы, склады гсм и боеприпасов). Обратите внимание.
Нагадаю, що Греція відстояла свою назву Македонія за собою і тоді слов'янська країна обрала іншу назву - Північна Македонія. В нашому випадку потрібно НЕГАЙНО перейди на назву Московія, москалі / московити, московська мова. Це важливо і на польовому рівні, Простір з його законами за нами ретельно спостерігає.
І на відміну від російської мови - в українській географічні назви відміняються.
Не демонструйте власну необізнаність будь ласка. І не розказуйте мені, меншканцю Дубна, як відмінювати назву мого міста, я це точно знаю краще за вас.