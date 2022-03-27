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війна (56671) перемовини (2485) Росія (47286) США (14502) Подоляк Михайло (296)

Україна наполягає на системі гарантій безпеки. Просування на перемовинах поки не таке, як хотілося б нашій стороні, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Одним з ключових елементів переговорів щодо завершення війни, розпочатої РФ проти України, є створення системи чітких і надійних гарантій безпеки для країни.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк  в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, в тому числі і у військовому сенсі. Від цього залежить багато іншого", - підкреслив Подоляк, додавши, що така система гарантій неможлива без участі, перш за все, США.

Він зазначив, що в переговорах з РФ є певний прогрес у робочих підгрупах, але в цілому просування поки не таке, як хотілося б українській стороні.

Читайте також: Переговори з РФ даватимуть результат тоді, коли Росія усвідомить, що вона зазнає більше втрат, ніж Україна, - Подоляк

Він нагадав, що для України надзвичайно важливе питання територіальної цілісності. Тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО, повинні вирішувати тільки президенти України і Росії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
А де наші офіційні особи ?
Чому з народом України говорить людина, яка має радити секретарці які купувати степлери і ручки ?
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27.03.2022 12:22
+26
Такн враження, що Падаляк, Арахамія і Ярмак так сильно вчепилися у абсолютно без перспективні перемовини, щоб імітувати хоч якусь роботу у абсолютно не потрібній зараз ОПі. Цікаво, чим зайняті інші маститі оповці Татаров і Демченко? Чому ця структура не займеться хоча б питаннями насипання піску у мішки для укріплення блокпостів?
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27.03.2022 12:26
+24
Чим більше трупів рашистів- тим краще йтимуть переговори.
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27.03.2022 12:20
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Чим більше трупів рашистів- тим краще йтимуть переговори.
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27.03.2022 12:20 Відповісти
NATO!!!
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27.03.2022 12:20 Відповісти
нато от нас пока отказалось, можешь не волать про нату, а то так 100лет еще будет война
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27.03.2022 12:38 Відповісти
Лапатнікі очікують хочаб на якусь перемогу в Україні-але її не буде...
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27.03.2022 12:21 Відповісти
А де наші офіційні особи ?
Чому з народом України говорить людина, яка має радити секретарці які купувати степлери і ручки ?
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27.03.2022 12:22 Відповісти
Шоу продолжается,ничего не поменялось.
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27.03.2022 12:29 Відповісти
Тим паче звинувачувати НАТО в ескалації війни,читаю оригинал, і саме головне не президенти, а Конституція України вирішує цілісність країни разом з Кримом і Донбасом. Ці заяви від Подоляка весь час звучать як відмова України від цих земель,а також вінчає зе,як всемогучої людини. Мене все частіше запитують чи розуміє президент ,що він говорить і робить
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27.03.2022 12:39 Відповісти
Та взагалі. Байден таки говорив, що Україні двадцять разів надавалась розвідна інформація про напад. Але проігнорували і очевидно не дуже готувались.
Я читала в соцмережах, а Марина і Буткевич підтвердили в блозі.
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27.03.2022 12:55 Відповісти
Скоріше, які їй купувати стрінги та бустгальтери.
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27.03.2022 12:59 Відповісти
Такие документы годами готовятся,насколько я понимаю..
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27.03.2022 12:25 Відповісти
И десятилетиями не выполняются.
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27.03.2022 12:28 Відповісти
Что ты несешь. Ето будет такая же гарантия как наша полиция гаратирует гражданам безопасность и защиту от преступников. НА деле полиция только приезжает после приступления обрисовать тело потерпевшего мелом. Кто и кому даст гарантию безопасности да еще во время войны и еще и от Рашки? Даже при всем желании никакая страна в мире не успеет прислать на помощь армию если на нее нападет Рашка. А все ети *гарантии* сведутся к тому что гаранты максимум выразят глубочайшую озабоченность и предложат убежище и гуманитарку. И то ето еще если у стран- гарантов не появится другое или нейтральное или даже проросийское правительство, которое еще и будет помогать Масквэ .
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27.03.2022 12:25 Відповісти
Такн враження, що Падаляк, Арахамія і Ярмак так сильно вчепилися у абсолютно без перспективні перемовини, щоб імітувати хоч якусь роботу у абсолютно не потрібній зараз ОПі. Цікаво, чим зайняті інші маститі оповці Татаров і Демченко? Чому ця структура не займеться хоча б питаннями насипання піску у мішки для укріплення блокпостів?
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27.03.2022 12:26 Відповісти
Татаров и демченко поддерживают постоянную связь с кураторами из фсб. Важная задача для прекращения кацапской агрессии.
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27.03.2022 12:28 Відповісти
Ребята, я тоже терпеть не могу эту зелёную шоблу, но, как сказал кто-то из обозревателей, кто-то должен идти и сидеть на этих "переговорах", чтобы весь мир увидел, что Украина договороспособна и заинтересована, и чтобы рашка не визжала, что, мол, они позвали договариваться, а украинская сторона проигнорировала "мирные инициативы".

Поэтому, ИМХО, за столом переговоров нет ни одного из тех, кто действительно в состоянии что-то решать. Ибо задача "переговорщиков" корчить рожи и тянуть время, имитируя бурную деятельность.

Все же понимают, что договариваться с террористами, да ещё во время ведения ими боевых действий, бесперспективно. Вот и метут пургу о "гарантиях" и "гос.языке". А ЗСУ пока решают вопросы на местах.
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27.03.2022 12:38 Відповісти
Треба тільки менше патякати непотрібу різного.
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27.03.2022 12:46 Відповісти
Це без сумніву! Язика б їм підрізати, щоб сиділи с розумним виглядом та анічірік!
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27.03.2022 12:59 Відповісти
А подоляк всё про встречу ***** с клованом мечтает. Параллельная реальность.
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27.03.2022 12:26 Відповісти
Шо опять? Так есть будапешт - чем не харантия? И какая разница если подписать будапешт 2 - никакой...Украина должна вступить в НАТО - только это будет гарантией что наши дети и внуки будут жить под мирным небом!
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27.03.2022 12:26 Відповісти
питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО, повинні вирішувати тільки президенти України і Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3328996


Це питання може вирішувати ТІЛЬКИ народ України. Чи дехто вже вирішив. що він пуп Землі?
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27.03.2022 12:28 Відповісти
Єдиною гарантією безпеки для України є видерті зуби у Московії. Все інше то відтермінуваня наступної ще жорстокішої навали.
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27.03.2022 12:28 Відповісти
Зуби і пазурі!
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27.03.2022 12:47 Відповісти
"...майбутнє тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО, повинні вирішувати тільки президенти України і Росії." Прежде чем такое нести, надо хоть раз заглянуть в Конституцию Украины.
Ст. 17. "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу."
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27.03.2022 12:29 Відповісти
Та они кокс через Нее нюхают, о чем ты?!
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27.03.2022 14:00 Відповісти
Дайте мне вырвать ему кадык!!! "питання територіальної цілісності.... повинні вирішувати тільки президенти України і Росії " Дебила кусок, может это должен решать народ Украины на основании Конституции Украины?!
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27.03.2022 12:29 Відповісти
Я розумію, що ці перемовини мусять бути. Для вигляду. АЛе закрадаються сумніви. Гарантії то якесь слово лоховське.
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27.03.2022 12:29 Відповісти
Ппо які гарантії може йти мова з кацапами?? Гарантії від США? То ведіть перемовини з США про подальші гарантії після війни, а кацапи мають або всі подохнуть або здриснути з України
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27.03.2022 12:29 Відповісти
Зелений туман.
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27.03.2022 12:30 Відповісти
Выходите их этих переговоров пока не поздно. Ничем хорошим это не закончится. Опять вас разведут как лохов, втюхают какую-то хрень и заставят ее подписать.
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27.03.2022 12:30 Відповісти
эти переговоры бессмыслены,потому что участники их с обеих сторон никто .у них- нет мандата,никакого.
и не надо обращать на них внимания,это все ниачом
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27.03.2022 13:02 Відповісти
Ну давали уже гарантии и где они? Не хочется все обяснять об етой тупой идее о гарантиях, но как я уже говорил что если Украина не вступит в НАТО то на етой стране можно ставить крест на ближайшие 50 лет. Я как бизнесмен, уверяю вас что нормальный иностранный бизнесс ни копейки не вложит в Украину после всего что случилось если
1. Украина не вернет всю свою законную территорию включай крым и дамбас после чего официально война может считаться законченной.
2. Если Украина не вступит в НАТО и в Украине не будут американские военные базы, которые будут означать реальную защиту бизнеса и граждан решивших вложить жизнь и все свои деньги в развитие Украины.
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27.03.2022 12:30 Відповісти
Якесь бвзікало канцелярське, хто ти і шо ти?
Падло, ты ще за Яворів своє отримаєш...
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27.03.2022 12:32 Відповісти
Це все пердіж у воду. Тре вбивати кацапів
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27.03.2022 12:34 Відповісти
Гарантии безопасности как временная замена членству в НАТО могут быть лишь от США и Великобритании, при чём гарантии наравне с "пятой статьёй", т.е. на нашей территории начинаются силовые действия против органов власти или армии - США и Великобритания в течении первых 24 часов после обращения к ним Украины вводят в Украину свои официальные армии и военную технику, закрывают наше небо.

Потому что "гарантии" только в виде поставок оружия не заменяют то, что даёт членство в НАТО.
И ни в коем случае нельзя полагаться на Китай, Израиль, Турцию, потому что они - "и нашим, и вашим".
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27.03.2022 12:37 Відповісти
Україна у вересні 2021 року мала шанс стати позаблоковим союзником США. Зеля від нього відмовився через Коломойського. А розмова про гарантії зараз- це для перекриття зради.
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27.03.2022 12:47 Відповісти
Бессмыслено, только армия и последующее восстановление термоядерного потенциала (так как никакой договор не обеспечил безопасность страны) может хоть что-то ГАРАНТИРОВАТЬ, раз НАТО - сборище трусливых и безхребетных стран. Или новый ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ (я бы предложил бы создать КОНФЕДЕРАЦИЮ стран: Польши, Украины, Белоруси (после падения Таракана), Литвы, Латвии и Эстонии (возможно Финляндии и Швеции), не важно как он будет называться (это не существенно)!
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27.03.2022 12:38 Відповісти
Если союз только этих названых стран, то в будущем вся конфедерация может быть заперта с двух сторон. С одной Москва как инициатор столкновения, с другой союзники Москвы в составе Франции и Германии. Может даже без активного военного вмешательства, а просто в виде агрессивного невмешательства, что отрежет наш пул стран от помощи.
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27.03.2022 12:50 Відповісти
Предыдущие гарантии безопасности Украины выданные в Будапеште оказались пустышкой. Украине за вполне качественный товар шайка международных мошенников заплатила фальшивыми купюрами. Теперь гаранты должны быть повязаны с нами кровью, своей и близких.
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27.03.2022 12:42 Відповісти
Базлай,базлай кондом
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27.03.2022 12:42 Відповісти
Це нам готовлять зраду під виглядом гарантый безпеки.
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27.03.2022 12:42 Відповісти
Які переговорщики такі і результати. Такі питання не може вирішувати секретар, голова партії і чистенький міністр. Договори фейкові, так час відтягнути
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27.03.2022 12:42 Відповісти
"Він нагадав, що для України надзвичайно важливе питання територіальної цілісності. Тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО, повинні вирішувати тільки президенти України і Росії "Джерело: https://censor.net/ua/n3328996

подоляк ты Конституцию вообще читал? Нашу Конституцию, не русни. Ты ничего не перепутал? Ты что мелешь? не будет у нас Зеленский единолично решать вопрос временно оккупированных территорий. Охренели.
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27.03.2022 12:49 Відповісти
Весь час одна та сама пісня від зрадників, гарантії. Від кого ви хочете отримати гарантії? від Туреччини яка прямо заявила що ми не будемо в НАТО і вони проти

Гарантії нам може дати тільки

1 Наша армія та економіка, але в неї треба вкладати й бажано не бітумом.

2 НАТО, США задавлять усіх як що ми їх переконаємо і виконаємо свої зобов'язання хоча б такі потрібні для країни но страшні для корупціонера зелі як антикорупційний прокурор.

3 договір про оборону з США.

Все решта це звичайна зрада від зелені.
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27.03.2022 12:50 Відповісти
Хоть слово про отказ от НАТО будет = узнают что такое военная хунта
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27.03.2022 12:50 Відповісти
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27.03.2022 12:53 Відповісти
На жаль, Зе і його команда не обізнані з історією і культурою України. Їм не пече те, що поза східним кордоном лишилося багато українців яких вже 100 років помоскалюють москалі. Треба висувати вимоги: угро-фіни полишають всі слов'янські землі, відходять за ріку Дон, відходять від Чорного і Азовського морів і не заходять за границі їхньої Мосоквії. Також ми відновлюємо назву Московія, мешканці тамтешні - москалі, московити, мова їхня - московська. Географічна границя Європа-Азія проходитиме по річці Дон (так і було раніше!). Цей проект виносимо на європейський рівень і там розглядаємо новий поділ Європи, бо попередній 1975 р. проходив без нашої участі. Далі вся Європа захищатиме нові границі, якщо яка буде порушена (Східна Прусія, Карелія, а також і у нас з москалями) - то всі європейські війська будуть задіяні. Оце і буде гарантія безпеки, причому на всі 100%.
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27.03.2022 13:07 Відповісти
На жаль, Зе і його команда не обізнані з історією і культурою України. Їм не пече те, що поза східним кордоном лишилося багато українців яких вже 100 років помоскалюють москалі. Треба висувати вимоги: угро-фіни полишають всі слов'янські землі, відходять за ріку Дон, відходять від Чорного і Азовського морів і не заходять за границі їхньої Мосоквії. Також ми відновлюємо назву Московія, мешканці тамтешні - москалі, московити, мова їхня - московська. Географічна границя Європа-Азія проходитиме по річці Дон (так і було раніше!). Цей проект виносимо на європейський рівень і там розглядаємо новий поділ Європи, бо попередній 1975 р. проходив без нашої участі. Далі вся Європа захищатиме нові границі, якщо яка буде порушена (Східна Прусія, Карелія, а також і у нас з москалями) - то всі європейські війська будуть задіяні. Оце і буде гарантія безпеки, причому на всі 100%.
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27.03.2022 13:09 Відповісти
Подоляк - це ніхто, та звуть його - ніяк!

Єдине, що дає надію, що цих клованів для переговорів та коментарів від влади тримають для прикриття, щоб ***** втрачало пильність та розуміло, що перед ним слабкий супротивник та переговорник. А усім цим процесом керують дуже розумні люди з достовірними даними від розвідки та висновками наших закордонних партнерів.
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27.03.2022 13:16 Відповісти
Якщо у падляка погані новини з переговорів, то це добре для Ураїни
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27.03.2022 13:26 Відповісти
Andriy Lova

Галина Наумова:
А с Абрамовичем некрасиво получилось. Историю о том, как Зеленский просил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича как против одного из ближайших соратников Путина, потому что, мол, Абрамович может выступить посредником в переговорах с Россией, Офис президента пытается героически замолчать. Ни опровержений, ни вообще каких-либо заявлений оттуда не слышно, и понятно почему. На любое заявление ОП, издание The Wall Street Journal может предъявить доказательства, полученные… прямо из Белого Дома. В том, что историю в прессу слил Госдепартамент США, в ОП не сомневаются нисколько.
И это крайне неприятный сигнал для ОП. Западный истеблишмент только что откровенно напомнил Зеленскому и Ермаку, что героем сопротивления Зеленского рисует западная пресса. Политический же истеблишмент к команде в ОП относится точно так же как и до войны. Т е, как к хромым уткам. То, что следующие выборы Зеленский проиграет, в Белом Доме и в Уайт-Холле никто не сомневается.
Нынешние рейтинги? Мы вас умоляем. Война явно затягивается. Быстрой и блистательной победы не будет, будет долгий процесс провоцирования России на введение в бой последних ее резервов, лишь после которых украинская армия перейдет к активным действиям. Население за это время порядком устанет и обозлится. А как только станет очевидно, что удача на стороне Украины, в полный голос заговорит оппозиция. И тогда Зеленскому припомнят все. И свернутые программы вооружений и развития армии. И Большое Строительство по дорогам которого, по странному стечению обстоятельств, теперь маневрирует российская армия. И особенно - то, как волонтерскую помощь пытался подмять под себя лично господин Ермак, как таможня устраивала волонтерам форменный грабеж на границе и как волонтерские грузы нагло отбирает Львовская обладминистрация, с благословения догадайтесь-кого. И не только.
А там последует восстановление экономики разрушенной войной. И тут рейтинги власти упадут до земли. Недовольных будут толпы. Когда же Запад поинтересуется куда поделись выделенные им финансы… Впереди у команды Зеленского масса проблем.
Что же случилось с Абрамовичем? Прямо противоположное тому, что рассказал Байдену Зеленский. Никакого влияния на Путина Абрамович не имеет, да собственно никогда и не имел. То, что Абрамович выступал номинальным владельцем бизнесов, с которых реально кормилась российская элита, в глазах Путина делает его не более значимым, чем любой другой российский олигарх. Путина связывают с Абрамовичем благодаря ряду обстоятельств, случившихся в нулевые. Но с тех пор утекло много воды.
На самом деле не Офис президента искал связи с Абрамовичем, а наоборот. Абрамович уговорил Коломойского свести его с Ермаком, когда осознал, какой меч санкций навис над его головой. Ермак, от суммы, озвученной Абрамовичем, потерял сон и покой. Тут то и возникла идея выставить Абрамовича посредником на переговорах и таким образом вывести его из-под санкций. По сходной цене.
Сперва об Абрамовиче-переговорщике Зеленский рассказал министру иностранных дел Англии Лиз Трасс. Однако та, имея на руках данные МИ-6, просьбы Зеленского просто проигнорировала. Абрамович попал под санкции ЕС по полной программе. При этом, выпускница Оксфорда Трасс Зеленского хотя бы не слила прессе. Тут бы Ермаку и задуматься, что в ловушку лезут.
Но Ермак при виде денег теряет волю, и Зеленский рассказал сказку об Абрамовиче-переговорщике Байдену. А Байден, уже проинформированный британцами, миндальничать не стал. Он просто слил информацию прессе. Среди прочего, чтобы показать не в меру распоясавшимся «героям» из Офиса президента Украины, где их истинное место. Тему, естественно, теперь смакуют в Москве. А ОП молчит.
Что теперь? Как минимум поутихнут антиНАТОвские заявления Офиса президента. Запад они уже порядком разозлили.
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27.03.2022 13:31 Відповісти
ЗЕ и его ЗЕшобла - враги Украины!!
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27.03.2022 13:45 Відповісти
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27.03.2022 13:53 Відповісти
Долбодятли,які ще можуть бути гарантії безпеки крім НАТО?
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27.03.2022 14:06 Відповісти
Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, в тому числі і у військовому сенсі Джерело: https://censor.net/ua/n3328996

влада пропонує "відмовитися від НАТО з реальними гарантіями спільної оборони для своїх членів ( ст.5)на користь невідомості (примарним гарантіям безпеки)." Окрім того "Безпековий союз, в якому "гарантами", що пообіцяли захищати України, одночасно будуть держави-вороги, ( як приклад Китай та США), а також Росія - це нонсенс. Ця структура навряд працюватиме навіть на папері. Та й у паперовому вимірі Штати не погодяться на зобов'язуючий документ. Після того, як Байден публічно назвав Путіна воєнним злочинцем, чи погодиться він підписати з ним договір про спільний захист України? Питання риторичне." С.Сидоренко

дуже раджу прочитати його виважену та аргументовану статтю як прибічникам НАТО так і противникам Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем
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27.03.2022 14:13 Відповісти
радник!! керівника!! офісу!! президента!!!
рішає долю України..це жесть
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27.03.2022 14:28 Відповісти
Що цей тупий дебіл зварганив??? Сядуть собі ***** і клоун і порішають питання територіальної цілості України? Це повний п-ц...
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27.03.2022 19:59 Відповісти
 
 