Україна наполягає на системі гарантій безпеки. Просування на перемовинах поки не таке, як хотілося б нашій стороні, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Одним з ключових елементів переговорів щодо завершення війни, розпочатої РФ проти України, є створення системи чітких і надійних гарантій безпеки для країни.
Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, в тому числі і у військовому сенсі. Від цього залежить багато іншого", - підкреслив Подоляк, додавши, що така система гарантій неможлива без участі, перш за все, США.
Він зазначив, що в переговорах з РФ є певний прогрес у робочих підгрупах, але в цілому просування поки не таке, як хотілося б українській стороні.
Він нагадав, що для України надзвичайно важливе питання територіальної цілісності. Тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО, повинні вирішувати тільки президенти України і Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Чому з народом України говорить людина, яка має радити секретарці які купувати степлери і ручки ?
Я читала в соцмережах, а Марина і Буткевич підтвердили в блозі.
Поэтому, ИМХО, за столом переговоров нет ни одного из тех, кто действительно в состоянии что-то решать. Ибо задача "переговорщиков" корчить рожи и тянуть время, имитируя бурную деятельность.
Все же понимают, что договариваться с террористами, да ещё во время ведения ими боевых действий, бесперспективно. Вот и метут пургу о "гарантиях" и "гос.языке". А ЗСУ пока решают вопросы на местах.
Це питання може вирішувати ТІЛЬКИ народ України. Чи дехто вже вирішив. що він пуп Землі?
Ст. 17. "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу."
и не надо обращать на них внимания,это все ниачом
1. Украина не вернет всю свою законную территорию включай крым и дамбас после чего официально война может считаться законченной.
2. Если Украина не вступит в НАТО и в Украине не будут американские военные базы, которые будут означать реальную защиту бизнеса и граждан решивших вложить жизнь и все свои деньги в развитие Украины.
Падло, ты ще за Яворів своє отримаєш...
Потому что "гарантии" только в виде поставок оружия не заменяют то, что даёт членство в НАТО.
И ни в коем случае нельзя полагаться на Китай, Израиль, Турцию, потому что они - "и нашим, и вашим".
подоляк ты Конституцию вообще читал? Нашу Конституцию, не русни. Ты ничего не перепутал? Ты что мелешь? не будет у нас Зеленский единолично решать вопрос временно оккупированных территорий. Охренели.
Гарантії нам може дати тільки
1 Наша армія та економіка, але в неї треба вкладати й бажано не бітумом.
2 НАТО, США задавлять усіх як що ми їх переконаємо і виконаємо свої зобов'язання хоча б такі потрібні для країни но страшні для корупціонера зелі як антикорупційний прокурор.
3 договір про оборону з США.
Все решта це звичайна зрада від зелені.
Єдине, що дає надію, що цих клованів для переговорів та коментарів від влади тримають для прикриття, щоб ***** втрачало пильність та розуміло, що перед ним слабкий супротивник та переговорник. А усім цим процесом керують дуже розумні люди з достовірними даними від розвідки та висновками наших закордонних партнерів.
Галина Наумова:
А с Абрамовичем некрасиво получилось. Историю о том, как Зеленский просил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича как против одного из ближайших соратников Путина, потому что, мол, Абрамович может выступить посредником в переговорах с Россией, Офис президента пытается героически замолчать. Ни опровержений, ни вообще каких-либо заявлений оттуда не слышно, и понятно почему. На любое заявление ОП, издание The Wall Street Journal может предъявить доказательства, полученные… прямо из Белого Дома. В том, что историю в прессу слил Госдепартамент США, в ОП не сомневаются нисколько.
И это крайне неприятный сигнал для ОП. Западный истеблишмент только что откровенно напомнил Зеленскому и Ермаку, что героем сопротивления Зеленского рисует западная пресса. Политический же истеблишмент к команде в ОП относится точно так же как и до войны. Т е, как к хромым уткам. То, что следующие выборы Зеленский проиграет, в Белом Доме и в Уайт-Холле никто не сомневается.
Нынешние рейтинги? Мы вас умоляем. Война явно затягивается. Быстрой и блистательной победы не будет, будет долгий процесс провоцирования России на введение в бой последних ее резервов, лишь после которых украинская армия перейдет к активным действиям. Население за это время порядком устанет и обозлится. А как только станет очевидно, что удача на стороне Украины, в полный голос заговорит оппозиция. И тогда Зеленскому припомнят все. И свернутые программы вооружений и развития армии. И Большое Строительство по дорогам которого, по странному стечению обстоятельств, теперь маневрирует российская армия. И особенно - то, как волонтерскую помощь пытался подмять под себя лично господин Ермак, как таможня устраивала волонтерам форменный грабеж на границе и как волонтерские грузы нагло отбирает Львовская обладминистрация, с благословения догадайтесь-кого. И не только.
А там последует восстановление экономики разрушенной войной. И тут рейтинги власти упадут до земли. Недовольных будут толпы. Когда же Запад поинтересуется куда поделись выделенные им финансы… Впереди у команды Зеленского масса проблем.
Что же случилось с Абрамовичем? Прямо противоположное тому, что рассказал Байдену Зеленский. Никакого влияния на Путина Абрамович не имеет, да собственно никогда и не имел. То, что Абрамович выступал номинальным владельцем бизнесов, с которых реально кормилась российская элита, в глазах Путина делает его не более значимым, чем любой другой российский олигарх. Путина связывают с Абрамовичем благодаря ряду обстоятельств, случившихся в нулевые. Но с тех пор утекло много воды.
На самом деле не Офис президента искал связи с Абрамовичем, а наоборот. Абрамович уговорил Коломойского свести его с Ермаком, когда осознал, какой меч санкций навис над его головой. Ермак, от суммы, озвученной Абрамовичем, потерял сон и покой. Тут то и возникла идея выставить Абрамовича посредником на переговорах и таким образом вывести его из-под санкций. По сходной цене.
Сперва об Абрамовиче-переговорщике Зеленский рассказал министру иностранных дел Англии Лиз Трасс. Однако та, имея на руках данные МИ-6, просьбы Зеленского просто проигнорировала. Абрамович попал под санкции ЕС по полной программе. При этом, выпускница Оксфорда Трасс Зеленского хотя бы не слила прессе. Тут бы Ермаку и задуматься, что в ловушку лезут.
Но Ермак при виде денег теряет волю, и Зеленский рассказал сказку об Абрамовиче-переговорщике Байдену. А Байден, уже проинформированный британцами, миндальничать не стал. Он просто слил информацию прессе. Среди прочего, чтобы показать не в меру распоясавшимся «героям» из Офиса президента Украины, где их истинное место. Тему, естественно, теперь смакуют в Москве. А ОП молчит.
Что теперь? Как минимум поутихнут антиНАТОвские заявления Офиса президента. Запад они уже порядком разозлили.
влада пропонує "відмовитися від НАТО з реальними гарантіями спільної оборони для своїх членів ( ст.5)на користь невідомості (примарним гарантіям безпеки)." Окрім того "Безпековий союз, в якому "гарантами", що пообіцяли захищати України, одночасно будуть держави-вороги, ( як приклад Китай та США), а також Росія - це нонсенс. Ця структура навряд працюватиме навіть на папері. Та й у паперовому вимірі Штати не погодяться на зобов'язуючий документ. Після того, як Байден публічно назвав Путіна воєнним злочинцем, чи погодиться він підписати з ним договір про спільний захист України? Питання риторичне." С.Сидоренко
дуже раджу прочитати його виважену та аргументовану статтю як прибічникам НАТО так і противникам Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем
рішає долю України..це жесть