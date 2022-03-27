Розвідка оприлюднила список 82 російських морпіхів, що скоюють воєнні злочини в Україні
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ГУР МО України здобуло список військових злочинців батальйонно-тактичної групи 155 окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926) м. Владивосток та селища Слов’янськ Примарського краю, що скоюють воєнні злочини проти народу України.
Як інформує Цензор.НЕТ, ГУР МО оприлюднило список військовослужбовців РФ на своїй сторінці у Facebook.
З іменами 82 військових злочинців батальйонно-тактичної групи 155 окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926) м. Владивосток та селища Слов’янськ Примарського краю, що скоюють воєнні злочини проти народу України, ви можете ознайомитись тут. Ви знайдете гранатометників, кулеметників, навідників, стрільців та інших воєнних злочинців з РФ.
" Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - запевняють українські розвідники.
Будь ласка, зачекайте...
Вони всі мають бути знищені.
🔹У Харкові:
Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання «Л/ДНР» у регіоні.
🔹В Одеській області:
СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне ОЗУ, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.
🔹У Дніпрі:
СБУ затримала колаборанта, який хотів очолити окупаційну адміністрацію. Він збирав дані щодо працівників об'єкта критичної інфраструктури Дніпра, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до РФ.
🔹У Полтавській області:
СБУ виявила колаборантку, яка агітувала за захоплення окупантами українських міст, і заблокувала ботоферму.
🔹В Івано-Франківській області:
Викрито агітаторку, яка поширювала антиукраїнський контент у соцмережах. А в перший день війни відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.
Буде вам, сцуки, Владивосток двє тищі двадцять два.
@NovaGorlivka
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4 год
Всю ніч на сході працювала наша авіація, такого ще не було, спочатку парами, потім по чотири, коли почало гупати на душі квіти почали розпускатися і сльози... нарешті пішла ********* і з неба на москаля.