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Розвідка оприлюднила список 82 російських морпіхів, що скоюють воєнні злочини в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

ГУР МО України здобуло список військових злочинців батальйонно-тактичної групи 155 окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926) м. Владивосток та селища Слов’янськ Примарського краю, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, ГУР МО оприлюднило список військовослужбовців РФ на своїй сторінці у Facebook.

З іменами 82  військових злочинців батальйонно-тактичної групи 155 окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926) м. Владивосток та селища Слов’янськ Примарського краю, що скоюють воєнні злочини проти народу України, ви можете ознайомитись тут. Ви знайдете гранатометників, кулеметників, навідників, стрільців та інших воєнних злочинців з РФ.

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" Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - запевняють українські розвідники.
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Вони всі мають бути знищені.
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27.03.2022 12:24 Відповісти
СБУ викрила координатора диверсійних груп РФ і колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі

🔹У Харкові:

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання «Л/ДНР» у регіоні.

🔹В Одеській області:

СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне ОЗУ, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.

🔹У Дніпрі:

СБУ затримала колаборанта, який хотів очолити окупаційну адміністрацію. Він збирав дані щодо працівників об'єкта критичної інфраструктури Дніпра, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до РФ.

🔹У Полтавській області:

СБУ виявила колаборантку, яка агітувала за захоплення окупантами українських міст, і заблокувала ботоферму.

🔹В Івано-Франківській області:

Викрито агітаторку, яка поширювала антиукраїнський контент у соцмережах. А в перший день війни відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.
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27.03.2022 12:26 Відповісти
у нас появился пункт дозаправки. бесплатно. и что интересно, львовяне не заправляются. только переселенцы.
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27.03.2022 12:26 Відповісти
Всі кацапи, скоюють злочини! Неважливо ім'я вони всі повинні здохнуть
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27.03.2022 12:27 Відповісти
Як там Лагутенко співав: «Владивосток двє тищі».

Буде вам, сцуки, Владивосток двє тищі двадцять два.
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27.03.2022 12:27 Відповісти
Nova Gorlivka
@NovaGorlivka
·
4 год
Всю ніч на сході працювала наша авіація, такого ще не було, спочатку парами, потім по чотири, коли почало гупати на душі квіти почали розпускатися і сльози... нарешті пішла ********* і з неба на москаля.
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27.03.2022 12:28 Відповісти
Надо и о состоянии здоровья справку, чтобы знать на какие запчасти можно раскидать..
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27.03.2022 12:34 Відповісти
 
 