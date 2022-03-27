Розвідка оприлюднила список 82 російських морпіхів, що скоюють воєнні злочини в Україні

ГУР МО України здобуло список військових злочинців батальйонно-тактичної групи 155 окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926) м. Владивосток та селища Слов’янськ Примарського краю, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, ГУР МО оприлюднило список військовослужбовців РФ на своїй сторінці у Facebook.

З іменами 82 військових злочинців батальйонно-тактичної групи 155 окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926) м. Владивосток та селища Слов’янськ Примарського краю, що скоюють воєнні злочини проти народу України, ви можете ознайомитись тут. Ви знайдете гранатометників, кулеметників, навідників, стрільців та інших воєнних злочинців з РФ.

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" Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - запевняють українські розвідники.