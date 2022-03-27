ЗСУ утримують позиції біля Харкова. Йдуть бої на Ізюмському напрямку, сьогодні знищено російський винищувач Су-34, - Синєгубов

Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти завдавали ударів із зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, по деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

"Збройні Сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту - із Гусарівки. Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", - зауважив Синєгубов.

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