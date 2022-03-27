ЗСУ утримують позиції біля Харкова. Йдуть бої на Ізюмському напрямку, сьогодні знищено російський винищувач Су-34, - Синєгубов
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Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти завдавали ударів із зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, по деяких напрямках перейшли в контрнаступ.
"Збройні Сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту - із Гусарівки. Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", - зауважив Синєгубов.
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почекаємо ще трохи і побачимо , що ще здадуть кроти із Банкової 😡
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@advoka_tesa
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3 год
Ця війна - надовго. Північ і центр будуть звільнені швидше. А от за південь і схід боротьба будем важкою і тривалою. Тому - не піддаємося ейфорії, а налаштовуємося на те, що наша допомога армії і добробатам буде потрібна аж до перемоги!