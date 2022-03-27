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ЗСУ утримують позиції біля Харкова. Йдуть бої на Ізюмському напрямку, сьогодні знищено російський винищувач Су-34, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти завдавали ударів із зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, по деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

"Збройні Сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту - із Гусарівки. Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", - зауважив Синєгубов.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
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27.03.2022 12:48
+19
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27.03.2022 12:49
+19
M0lfaro4ka
@advoka_tesa
·
3 год
Ця війна - надовго. Північ і центр будуть звільнені швидше. А от за південь і схід боротьба будем важкою і тривалою. Тому - не піддаємося ейфорії, а налаштовуємося на те, що наша допомога армії і добробатам буде потрібна аж до перемоги!
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27.03.2022 12:50
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а что с пилотом? поймают сразу на кол.
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27.03.2022 12:47 Відповісти
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27.03.2022 12:49 Відповісти
Первым делом ,На кол!
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27.03.2022 12:55 Відповісти
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27.03.2022 12:48 Відповісти
Після війни дуууууже багато буде запитань до зешобли,вони думають що вже напольйони з кутузовими.
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27.03.2022 12:56 Відповісти
можно було замінувати усі дороги (навіть без відміни руху транспорту) роздати зброю жителям хоча б обласних центрів,навіть зараз Арестович каже що на 6 бажаючих воювати лише 1 автомат на кажучи вже про бронежилет у нас в теробороні "конкурс" 4 людини на 1 місце. дуже шкода Славутич ті інші міста.
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27.03.2022 13:13 Відповісти
Те що Херсон і Мелітополь здали , було зрозуміло з першого дня війни , тільки зі всіх сторін почали волати :,, не на часі "
почекаємо ще трохи і побачимо , що ще здадуть кроти із Банкової 😡
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27.03.2022 13:34 Відповісти
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27.03.2022 12:49 Відповісти
🤦‍♂️ Заместитель обороны РФ Евкуров, награждая потерявшего ногу ефрейтора, пожелал ему «выздороветь и встать на ноги».
https://t.me/charter97_org/68089
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27.03.2022 12:50 Відповісти
Сліпий сказав: побачимо
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27.03.2022 12:56 Відповісти
Краще б "почути" Кобзона побажав...
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27.03.2022 13:45 Відповісти
M0lfaro4ka
@advoka_tesa
·
3 год
Ця війна - надовго. Північ і центр будуть звільнені швидше. А от за південь і схід боротьба будем важкою і тривалою. Тому - не піддаємося ейфорії, а налаштовуємося на те, що наша допомога армії і добробатам буде потрібна аж до перемоги!
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27.03.2022 12:50 Відповісти
ніхто і не сподівався шо буде швидко
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27.03.2022 12:56 Відповісти
Рашисти підуть по шпалах....Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием поездов из России с 27 марта"Из-за санкций против Российских железных дорог продолжать движение на восток пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", - сказал президент VR Transpoint Мартти Коскинен.
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27.03.2022 12:54 Відповісти
Все дороги из Рашки а особенно железная дорога, должна заканчиваться глубоким обрывом. А росийскую авиацию особенно грузовую нужно уничтожить всю. Пидоросию при ее огромной территории без авиации постигнет коллапс.
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27.03.2022 13:02 Відповісти
Бог у поміч вам, рідненькі
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27.03.2022 14:51 Відповісти
 
 