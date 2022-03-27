Обстріли Львова: ракети прилетіли з Чорного моря та з Білорусі, - голова ОВА Козицький
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Ракети, які вразили Львів у суботу, 26 березня, були випущені з території Білорусі та з акваторії Чорного моря.
Про це повідомив у телеграмі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Мали два оповіщення про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря, у другому – з Білорусі. У Львові вдарили по двох об’єктах", - написав він.
Козицький зазначив, що вчорашні події показали: під час сигналів повітряної тривоги слід перебувати у сховищі.
""Дочекайтесь повідомлень від офіційних джерел, а не фотографуйте, знімайте на відео і викладайте це в інтернет. Таке "блогерство" може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність "блогерів"", - наголосив він.
Нагадаємо, в суботу, 26 березня, ракетні удари було завдано по двом районам Львова.
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У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.
Можливо, буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інфу своїм людям. хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
Ми оточені з усіх боків ворогом, а не білорусю. Тупа ти істота. Міг би й здогадатись, чи у тебе з соображалкою теж - хєрня?