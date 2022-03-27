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Обстріли Львова: ракети прилетіли з Чорного моря та з Білорусі, - голова ОВА Козицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів

Ракети, які вразили Львів у суботу, 26 березня, були випущені з території Білорусі та з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у телеграмі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Мали два оповіщення про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря, у другому – з Білорусі. У Львові вдарили по двох об’єктах", - написав він.

Козицький зазначив, що вчорашні події показали: під час сигналів повітряної тривоги слід перебувати у сховищі.

""Дочекайтесь повідомлень від офіційних джерел, а не фотографуйте, знімайте на відео і викладайте це в інтернет. Таке "блогерство" може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність "блогерів"", - наголосив він.

Нагадаємо, в суботу, 26 березня, ракетні удари було завдано по двом районам Львова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
беларусы мычат как бараны в стойле. позор.
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27.03.2022 13:08
+16
Сьогодні вранці мобільні підрозділи протиповітряної оборони ВСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії.
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27.03.2022 13:13
+10
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо, буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інфу своїм людям. хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
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27.03.2022 13:13
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беларусы мычат как бараны в стойле. позор.
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27.03.2022 13:08 Відповісти
А наші хоч ноту дипломатичну якусь подали? То хто тут баран?..
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27.03.2022 13:28 Відповісти
Сьогодні вранці мобільні підрозділи протиповітряної оборони ВСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії.
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27.03.2022 13:13 Відповісти
Винищувач-бомбардувальник. Попередник його - Су-24.
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27.03.2022 15:44 Відповісти
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо, буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інфу своїм людям. хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
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27.03.2022 13:13 Відповісти
Зараз всі посольства пакують валізи.
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27.03.2022 13:16 Відповісти
в маскве?
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27.03.2022 15:02 Відповісти
а вот айзерам респект. походу второй фронт.
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27.03.2022 13:18 Відповісти
Допоки буде існувати Білорусь - звідти будуть летіти ракети. Ми оточені з усіх боків - це вже факт.
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27.03.2022 13:26 Відповісти
З географією в тебе теж - херня
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27.03.2022 13:30 Відповісти
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27.03.2022 14:00 Відповісти
Шо, маньяк несексуальний! Не можешь пройти мовчки біля мого коментаря та не перднути?
Ми оточені з усіх боків ворогом, а не білорусю. Тупа ти істота. Міг би й здогадатись, чи у тебе з соображалкою теж - хєрня?
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27.03.2022 15:39 Відповісти
Як там дипвідносини з лєпшим другом перза, тараканом?
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27.03.2022 13:29 Відповісти
Це ти у кого запитуєш? Тут зебілів не залишилось, лише Порохоботи.
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27.03.2022 15:40 Відповісти
можливо, завантажте вантажівки припасами та припаркуєте їх у прихованих місцях.
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27.03.2022 14:37 Відповісти
можно еще закапывать. А у кого есть доступ к водоёму - притапливать.
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27.03.2022 15:05 Відповісти
Тут до міжнародного суду треба подавати і на самопроголошеного губернатора недореспубліки фашиста лукашенка.
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27.03.2022 15:40 Відповісти
 
 