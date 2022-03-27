УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10895 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
19 107 15
армія РФ (13520) війна (56671) Генштаб ЗС (4540) Росія (47286)

На Поліссі окупанти під прикриттям артилерії та авіації закріплюються на досягнутих рубежах, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 27 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Триває тридцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 27.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, триває переміщення підрозділів Російської Федерації на територію республіки Білорусь. Вказані заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців.

Також повідомляється, що частина підрозділів збройних сил республіки білорусь продовжує перебувати на полігонах.

"На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівки та Рудницького противник зазнав втрат та відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов’янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

Генштаб інформує, що на Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині. ФОТОрепортаж

В Таврійському операційному районі окупанти силами росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.

Разом переможемо! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
27.03.2022 13:27
+17
На Полесье это окопались в рыжем лесу? Ну молодцы. Пусть сидят в окопах. И ротацию пусть проводят.
показати весь коментар
27.03.2022 13:21
+16
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть будь ласка цю інфу своїм людям хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
показати весь коментар
27.03.2022 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
только украинской нации до сраки радиация!
показати весь коментар
27.03.2022 13:17 Відповісти
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть будь ласка цю інфу своїм людям хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
показати весь коментар
27.03.2022 13:18 Відповісти
На Полесье это окопались в рыжем лесу? Ну молодцы. Пусть сидят в окопах. И ротацию пусть проводят.
показати весь коментар
27.03.2022 13:21 Відповісти
Сирийское телевидение: «Местные источники: несколько турецких солдат получили ранения, когда силы режима обстреляли их автомобиль на дороге Кафр-Норан к западу от Алеппо»
показати весь коментар
27.03.2022 13:23 Відповісти
гуляйпольские погнали касапят

ОСОБОВИЙ СКЛАД МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО БАТАЛЬЙОНУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ СТВОРЮЄ ДУЖЕ НЕСПРИЯТЛИВУ СИТУАЦІЮ ДЛЯ ВОРОГА НА ЗАПОРІЗЬКОМУ НАПРЯМКУУ результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.
показати весь коментар
27.03.2022 13:30 Відповісти
Могилы себе роют??
показати весь коментар
27.03.2022 13:23 Відповісти
угу там и похороним
показати весь коментар
27.03.2022 13:26 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 13:27 Відповісти
Красівоє показиваєтє
показати весь коментар
27.03.2022 13:31 Відповісти
Шимус - не останавливайтесь на достигнутом...!!!
показати весь коментар
27.03.2022 13:34 Відповісти
вкусняшка но рузге криворукі так лялю запаскудили
показати весь коментар
27.03.2022 14:35 Відповісти
бомжи на привале?
показати весь коментар
27.03.2022 14:35 Відповісти
Слава ЗСУ !!!

Смерть ворогам !!!

Слава нації !!! Хмиздєц расєйскай хвєдєраціі !!
показати весь коментар
27.03.2022 13:30 Відповісти
В районе Славянска .Так значит Изюм враг всё же сумел захватить .
показати весь коментар
27.03.2022 14:13 Відповісти
 
 