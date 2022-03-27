Унаслідок ворожих обстрілів під завалами в Рубіжному опинилися місцеві жителі, зокрема дитина, - поліція

Унаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Луганської області є загиблі і поранені, в Рубіжному під завалами опинилися місцеві жителі, зокрема дитина.

Як інформує Цезор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі.

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"Луганська область. Минулої доби окупаційні війська здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та Новотошківське. В результаті обстрілів є загиблі і поранені серед мирних жителів", - сказано у повідомленні.

У Нацполіції повідомляють, що в результаті руйнування одного з будинків у м. Рубіжне під завалами опинилися місцеві жителі, зокрема дитина.

Згідно з повідомленням, обстрілами пошкоджено об'єкти інфраструктури - багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілу почалися пожежі.

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Як повідомляли раніше, у місті Лисичанськ оперативники затримали чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та коригував ворожі обстріли.