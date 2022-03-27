Унаслідок ворожих обстрілів під завалами в Рубіжному опинилися місцеві жителі, зокрема дитина, - поліція
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Унаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Луганської області є загиблі і поранені, в Рубіжному під завалами опинилися місцеві жителі, зокрема дитина.
Як інформує Цезор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі.
"Луганська область. Минулої доби окупаційні війська здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та Новотошківське. В результаті обстрілів є загиблі і поранені серед мирних жителів", - сказано у повідомленні.
У Нацполіції повідомляють, що в результаті руйнування одного з будинків у м. Рубіжне під завалами опинилися місцеві жителі, зокрема дитина.
Згідно з повідомленням, обстрілами пошкоджено об'єкти інфраструктури - багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілу почалися пожежі.
Як повідомляли раніше, у місті Лисичанськ оперативники затримали чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та коригував ворожі обстріли.
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Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).
Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти.
1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.
2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.
3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.
4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.
5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).
5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.
6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:
- будь-яке знеболююче,
-димедрол з анальгіном в одному шприці
-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.
- гідазепам, феназепам, якщо такий є.
7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.
8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).