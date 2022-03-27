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Тепер усі наші зусилля спрямовані на одну мету: перемогти в цій війні, – гендиректор ФК "Шахтар" Палкін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

шахтар

Футбольний клуб "Шахтар" щодня допомагає переселенцям, але вірить, що незабаром український прапор знову прикрашатиме поля Прем'єр-ліги.

Про це генеральний директор клубу Сергій Палкін розповів в інтерв'ю британському виданню The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли почалася війна, на кордоні було складно, бо тисячі й тисячі, а може, й мільйони хотіли залишити країну, з одного боку, а з іншого боку, ми хотіли привезти з-за кордону допомогу, продукти та ліки, тому виникли проблеми. Тепер ситуація ясна та структурована. У нас ще залишилася низка логічних проблем, але ми вони не заважають стабільно працювати", - наголосив він.

За словами Палкіна, частину гравців було перевезено до Спліта завдяки допомозі футбольного директора клубу Даріо Срни та хорватської влади. Інші – працюють волонтерами та допомагають біженцям на "Львів Арені", де Шахтар організував пункт допомоги.

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"На "Львів Арені" "Шахтар" надає продукти харчування, воду та медикаменти. Біженці, у тому числі багато дітей, залишили свої рідні міста по всій Україні, взявши із собою лише найнеобхідніше. Власник клубу Рінат Ахметов допомагає фінансувати гуманітарну допомогу та приймати тисячі переселенців на стадіоні, який сам прийняв "Шахтар" після того, як команда змушена була вперше покинули Донецьк", - пише видання.

За словами Палкіна, для клубу та всіх українських любителів футболу дуже важлива підтримка, яку світова футбольна спільнота надає Україні.

"Ми бачимо все, що відбувається у світі. Ми бачимо чемпіонат Англії, бачимо чемпіонат Німеччини, і перед кожною грою бачимо величезну підтримку. Ми всі віримо, що переможемо, це найголовніше. Ми не ведемо нормальне життя, у нас немає часу, ви не можете думати про відпочинок. Тепер усі наші зусилля спрямовані на одну мету: виграти цю війну", – заявив Палкін.

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Нагадаємо, раніше "Шахтар" передав теплий одяг на загальну суму понад 1 мільйон гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

Автор: Ольга Лузан
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Тільки перемога, інше нас не влаштовує. Треба ставити перед собою найвищі цілі.
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27.03.2022 13:50 Відповісти
хоть один "шахтер" после 14 года сказал что Донецк это Украина? я помню лишь блеяние пятова мы же за децентрализацию сначала были. так что колупалка иди ты нахер
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27.03.2022 14:11 Відповісти
на інших ресурсах пишуть, що в звязку з припиненням спонсорства Ахметова ФК "кроти" припиняють своє існування.
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27.03.2022 14:19 Відповісти
Що пишуть на інших ресурсах щодо спонсорства братив суркісів і існування ФК ДК?
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27.03.2022 15:47 Відповісти
А пакеты с хавкой для спасения жителей " разбомбленого" даунбаса не передали
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29.03.2022 19:31 Відповісти
 
 