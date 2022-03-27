43 297 61
У Херсоні та Каховці нові мітинги проти російської окупації. Учасники співають глузливі пісні про "успіхи" армії РФ: "Російські танкісти сховались в кущі...Байрактар". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 27 березня в окупованих містах Херсон та Каховці відбуваються мітинги проти російської окупації.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне відео він опублікував у соцмережі.
У свою чергу нардеп Гео Лерос опублікував в фейсбуці відео сьогоднішнього мітингу у Херсоні.
"Зустрічаємо з піснями і танцями, як і говорили", - жартує він.
Пізніше у телеграм-каналі Цензор.НЕТ з'явилося відео, як російські військові розігнали мирний мітинг, кидали у людей димовими шашками.
Топ коментарі
+61 Office Den Haag
показати весь коментар27.03.2022 13:50
+40 26c97767
показати весь коментар27.03.2022 13:45
+26 Перехватчик
показати весь коментар27.03.2022 13:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
я вчора просив відрихтувати)
уйобка рити окопи від сьогодні до закінчкення війни!
симоньян, смотри - это называется любовью к Родине и, в отличие от тебя, подстилка продажная, они эту любовь демонстрируют бесплатно. кацапам этого не понять никогда.
@maximov_vasily
·
13 ч
Как русский, как москвич, и как не особо либерал я желаю ВСУ лишь одного - уничтожать врага. Чем больше, тем лучше.
Слава Украине!
Багато чого нам перебріхували. А насправді було все далеко не так.
? - бо ці пісні пишуть москалі
В результаті на 1% цілей, вражених байрактарами, приходиться понад половину відосиків, за якими у суспільства складається думка.
У Туреччині заявили, що світ не може "спалювати мости" з Москвою
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7335017/
бо бачу, що "ситий голодного......"