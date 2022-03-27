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Новини Війна в Україні
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Каховка (107) мітинг (729) Херсон (2368) Єрмак Андрій (1238) Лерос Гео (380)

У Херсоні та Каховці нові мітинги проти російської окупації. Учасники співають глузливі пісні про "успіхи" армії РФ: "Російські танкісти сховались в кущі...Байрактар". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 27 березня в окупованих містах Херсон та Каховці відбуваються мітинги проти російської окупації.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне відео він опублікував у соцмережі.

У свою чергу нардеп Гео Лерос опублікував в фейсбуці відео сьогоднішнього мітингу у Херсоні.

"Зустрічаємо з піснями і танцями, як і говорили", - жартує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Славутичі місцеві скандують "Додому!" окупантам, а ті відкривають вогонь у повітря. ВIДЕО

Пізніше у телеграм-каналі Цензор.НЕТ з'явилося відео, як російські військові розігнали мирний мітинг, кидали у людей димовими шашками.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+61
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27.03.2022 13:50
+40
Респект! Безоружные граждане не боятся вооружённую орду!
симоньян, смотри - это называется любовью к Родине и, в отличие от тебя, подстилка продажная, они эту любовь демонстрируют бесплатно. кацапам этого не понять никогда.
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27.03.2022 13:45
+26
vasily_maximov


@maximov_vasily

·
13 ч



Как русский, как москвич, и как не особо либерал я желаю ВСУ лишь одного - уничтожать врага. Чем больше, тем лучше.
Слава Украине!
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27.03.2022 13:49
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Уявіть собі: ворожий агент (не засланий шпигун, а саме завербований агент) зараз почне якісь видимі дії на користь ворога. Уявили, що з ним буде?- Ото ж. Зараз він розвиває бурхливу "патріотичну діяльність" на словах, може трошечки на ділі. А його реальні справи дуже обережні, виважені, максмально закамуфльовані, але не менш руйнівні для українського опору. Перших десять днів пан Єрмак тихо десь сопів у дві дірочки, на люди не показувався. Тепер він "героїчно бореться, не покладаючи рук". Ну-ну.
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27.03.2022 15:07 Відповісти
"НЕЗАЛЕЖНЕ розслідування" - вы сейчас, о расследовании Слугами обвинений слуги? Спасибо, поржал.
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27.03.2022 14:53 Відповісти
це пісня, але чому в нього морда ціла? до сраки його пробачення! авто на фронт разом з володарем світу. рити окопи з ранку до закінчення війни!
я вчора просив відрихтувати)
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27.03.2022 14:02 Відповісти
Авто забрали на користь тер оборони. Під постом ссилка є. Де де чучало на сраці сидить вже без машини.
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27.03.2022 14:49 Відповісти
авто в АТО, морду відрихтувати (я тут постив це прохання вчора).

уйобка рити окопи від сьогодні до закінчкення війни!
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27.03.2022 14:09 Відповісти
Авто вже відібрали
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27.03.2022 14:50 Відповісти
Лапатні раби народжені рабами у рабсті ніколи не здолають українську вільну незламну націю...
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27.03.2022 13:45 Відповісти
Респект! Безоружные граждане не боятся вооружённую орду!
симоньян, смотри - это называется любовью к Родине и, в отличие от тебя, подстилка продажная, они эту любовь демонстрируют бесплатно. кацапам этого не понять никогда.
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27.03.2022 13:45 Відповісти
vasily_maximov


@maximov_vasily

·
13 ч



Как русский, как москвич, и как не особо либерал я желаю ВСУ лишь одного - уничтожать врага. Чем больше, тем лучше.
Слава Украине!
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27.03.2022 13:49 Відповісти
Якась маячня, москвич не може бути русином.
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27.03.2022 18:50 Відповісти
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27.03.2022 13:50 Відповісти
Відміняє якраз. Вони дали нам час підготувати армію. Якби напад відбувся в 2015 чи 16 нам би прийшлось капітулювати.
Багато чого нам перебріхували. А насправді було все далеко не так.
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27.03.2022 14:05 Відповісти
гівно почалося з моменту імплементації формули штайнмайєра зеленським
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27.03.2022 14:10 Відповісти
и что далі Д#рочить на минулє? такі всі розумні поросятка
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27.03.2022 14:32 Відповісти
Не усе так просто. Луганськ з недоорганізованою сепарньою без достатнього озброєння в червні 2014- здав. На допомогу загону, який тримався і просив допомоги, щоб виперти цю сепарню з міста - з складу формування ЗСУ, вке перебувало зовсям близько - фіг кого дали, незважаючи на звернення до керівництва держави. Тобто тупо здали місто. Вибачте, але це правда... про Донецьк продовжувати, як і хто туди запустив сепарів...
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27.03.2022 14:35 Відповісти
Недоорганізована сепарня була "трохи" підкріплена російським спецназом та озброєними мутними типчиками, що автобусами під'їжджали із-за поребрика. Хто що здав, хто відмовлявся виконувати накази,- досліджувати будете після війни, пане прокурор.
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27.03.2022 15:28 Відповісти
піZдіж, тобто неправда!
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27.03.2022 21:49 Відповісти
свята правда !!!!
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27.03.2022 21:46 Відповісти
ахахаха.. побудували, блін!
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27.03.2022 22:02 Відповісти
коди два тижні просили підмогу на Ілловайськ. . цей врятувальник проводив паради. І потім розстріл українських воїнів, зо були весь час в оточенні.. так що свій мінск спасатєльньій засунь собі в дупу...
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27.03.2022 22:04 Відповісти
Украинцы просто неповторимы.
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27.03.2022 13:52 Відповісти
ваши тоже молодцы!! показали мастер-класс работы байрактаров, когда хай-кацапы окапывались 30 лет подряд да еще и в горах))) думали непрошибаемая оборона
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27.03.2022 21:47 Відповісти
Сравнивать даже не стоит. Во-первых, если сравнивать ту армаду, что орки кинули в Украину, то даже говорить не о чем. В Карабахе совковое железо старое было.
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27.03.2022 22:17 Відповісти
Доречі про байрактари, куди поділись відео? Я читав Турція просила не викладати публічно, це правда?
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27.03.2022 13:54 Відповісти
Після війни подивимося.
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27.03.2022 15:20 Відповісти
надрукувати фінансовий штраф за порушення українського законодавства і віддати його окупантам. також дайте їм безкоштовну газету, щоб вони могли дізнатися про зовнішній світ.
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27.03.2022 14:06 Відповісти
"Байрактар" песня очень близка по стилю ТНМК. Не они ли авторы?
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27.03.2022 14:13 Відповісти
Цікаво, турки щось заплатять тому бовдуру, який видумав пісню про беспілотник і зробив їм безкоштовну рекламу та принизив здобутки ЗСУ?
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27.03.2022 14:21 Відповісти
Що ти мелеш?
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27.03.2022 14:26 Відповісти
Я не для тупорилого бидла (для того, кому цей ****** шансон був призначений) пишу, а для тих декількох відсотків українців, які ще не втратили здатність мислити.
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27.03.2022 14:31 Відповісти
Oleksandr Ievtushenko - Це україномовний елітний кремлівський бот! Дуже агрессивнй, с закосом на патріота націоналіста-анархіста, кляне минулу, діячу та взагалі будь яку українську владу. Був багато разів деактивований, передостанній його нік - Володимир Горбатько. Рідкісне лайно, бо дуже смердюче.
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27.03.2022 14:42 Відповісти
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27.03.2022 15:21 Відповісти
так пісня повна х#ня. я не розумію як можна так підставляти тих хто тобі допомогає. Користуйся мовчки, а понтуйся
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27.03.2022 16:54 Відповісти
а от про Стугну співай, чи Корсар. Де хоч одна пісня

? - бо ці пісні пишуть москалі
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27.03.2022 17:22 Відповісти
Усе трохи складніше. Відео наведення та ураження з байрактарів фіксується автоматично, а ту ж Стугну треба знімати на смартфон, що завжди проблематично у бою, при цьому оператор БПЛА не наражається на небезпеку. У джавелінів та інших ПТРК взагалі немає екрану, який можна зняти, а умови застосування іще небезпечніші.
В результаті на 1% цілей, вражених байрактарами, приходиться понад половину відосиків, за якими у суспільства складається думка.
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31.03.2022 10:11 Відповісти
Може оркам буде доступніше: Ленинград Дорожная - Ехай *****!!!?
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27.03.2022 15:22 Відповісти
Херсонці, не хочете стати північними корейцями - боріться. А то сидите на печах і чекаєте коли вас ЗСУ звільнять. Ходити з прапорами та співати пісень це чудово. Але ворога треба вбивати, інакше Північна Корея.
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27.03.2022 15:30 Відповісти
Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог.
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27.03.2022 15:54 Відповісти
і про це памятаймо.... - значить потрібно "зрозуміти" вбивцю гвалтівника кацапо- рашиста ....- от така вона гребана гео-політика ....

У Туреччині заявили, що світ не може "спалювати мости" з Москвою

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7335017/
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27.03.2022 19:42 Відповісти
Мости не слід палити, а Москву непогано було б.
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27.03.2022 21:44 Відповісти
для ясності розуму турків бажаю , щоби россіянский мир і до них прийшов... і прилетів ... бодай так на місяць....
бо бачу, що "ситий голодного......"
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27.03.2022 22:21 Відповісти
 
 