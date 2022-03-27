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З 28 березня у Києві відновлюється освітній процес у форматі дистанційки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дистанційне

З понеділка столичні заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації, інформує Цензор.НЕТ

"28 березня у Києві в дистанційному форматі відновлюється освітній процес. З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі. Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань. Акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторювання", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ніч на 27 березня в Києві минула відносно спокійно, - КМДА

Також у КМДА нагадали про створену для юних киян, так і для вчителів,  потужну мережу онлай-сервісів для розвитку та підтримки. З усіма посиланнями на освітні інтернет-ресурси можна ознайомитись тут.
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Ви не поверите какой это пыстэць.. это ещё одна война дома..когда два сына в 6-ом классе..
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27.03.2022 14:06 Відповісти
А в чому проблема, чи не в тому, що саме совкові батьки сприймають у штики дистанційну освіту, яка аж ніяк не менш ефективна, ніж ідіотська совкова у казармах під назвою школа?
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27.03.2022 14:24 Відповісти
А тим хто виїхав за кордон, а школа у оккупаціі у орків що робити?
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27.03.2022 14:34 Відповісти
та ще й 11 клас...
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27.03.2022 14:35 Відповісти
та й ще 11 клас
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27.03.2022 14:36 Відповісти
Всеукраїнська школа онлайн https://lms.e-school.net.ua/guide

Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів для учнів 5-11 класів. Для зручності розроблено мобільний застосунок та YouTube-канал.

Всеукраїнський онлайн-розклад https://mon.gov.ua/ua/**************-rozklad

Тут ви знайдете онлайн-уроки та корисні матеріали для школярів 1-11 класів.

https://osvita.ua/school/
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27.03.2022 15:15 Відповісти
з атестатом як бути? бомажку лнр отримувати?
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27.03.2022 21:55 Відповісти
Я не міністр освіти, і на жаль, цього не знаю поки що, але Ви можете скористатися google.
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27.03.2022 22:45 Відповісти
 
 