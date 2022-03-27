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Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані "Урали" та знищили два ворожі "Тигри", танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, ці дві вантажівки влетіли в копієчку РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України.

"Окрім отримання трофейних "Торнадо" сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони орків. Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів. Хлопці запевняють, що продовжують й надалі працювать над скорішою перемогою", - йдеться у повідомленні.

Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 01
Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 02
Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 03
Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 04
Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 05

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+72
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27.03.2022 14:55
+69
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27.03.2022 14:57
+52
Молодцы парни хорошая добыча.
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27.03.2022 14:55
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27.03.2022 14:55 Відповісти
Героям Слава ! Слава Нации ! Смерть рашистской *********!
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27.03.2022 16:40 Відповісти
Молодцы парни хорошая добыча.
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27.03.2022 14:55 Відповісти
Полутались норм ...
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27.03.2022 14:58 Відповісти
Ска. А резина в Урала Белшина !!!
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27.03.2022 15:00 Відповісти
Беляшина
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27.03.2022 15:47 Відповісти
Направить письменное обращение в адрес руководства ОАО «Белшина» можно по адресу: ш. Минское, 4, г.Бобруйск, 213824, Могилёвская область, Республика Беларусь.

З подякою!
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27.03.2022 16:10 Відповісти
Або тут прямо з сайту... там ы файли можно вставити з фоточками "Уралу" та цими шинами.
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27.03.2022 16:13 Відповісти
Японський виробник шин Yokohama Rubber Co припиняє виробництво на своєму заводі на росії.(с)

хай радіють тому що є
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27.03.2022 16:46 Відповісти
МО РФ продолжает милитаризировать Украину!
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27.03.2022 14:56 Відповісти
усіляким гівном !

ви подивіться на цей броньований Ура, радіатор котрого якийсь розумний алень воділа цілком слушно самотужки для захисту намостирив якимись профілями гіпсокартону
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27.03.2022 16:32 Відповісти
Красунчики. Бережи вас Господь.
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27.03.2022 14:56 Відповісти
Танки в окупантів знов відібрав дід Панас...
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27.03.2022 14:57 Відповісти
Самый сок 2

Ночной кошмар бурятских танков.
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27.03.2022 15:34 Відповісти
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27.03.2022 14:57 Відповісти
Двенадцать бойцов Росгвардии из Краснодарского края во главе со своим командиром капитаном полиции Фаридом Читавом отказались выполнять приказ о пересечении границы Украины, указав на его незаконность. Ведь Росгвардия имеет право действовать только в пределах российской территории. По результатам служебной проверки эти омоновцы были уволены и теперь собираются обжаловать свое увольнение. Их адвокат Михаил Беньяш получил уже две с половиной сотни подобных обращений со всей страны.
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27.03.2022 14:58 Відповісти
Неплохой улов)
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27.03.2022 14:58 Відповісти
Техніка нам точно згодиться...
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27.03.2022 15:00 Відповісти
Топхадо? Или на коком языге это написано?
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27.03.2022 15:01 Відповісти
Все правильно. Так і вимовляється.
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27.03.2022 15:05 Відповісти
На руzzком.
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27.03.2022 15:05 Відповісти
Топгадо. Говорімо й пишімо правильно. 🤓
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27.03.2022 15:32 Відповісти
Очень хорошо ! Слава Украине !
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27.03.2022 15:03 Відповісти
Та що ж це за демілітаризація така??!
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27.03.2022 15:04 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 15:08 Відповісти
Такими темпами скоро уже придется технику полякам отдавать или на что то нужное обменивать
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27.03.2022 15:10 Відповісти
Могут проколоть шины, закидать машину камнями: как встречают российских дальнобойщиков в Литвеhttps://www.youtube.com/watch?v=Xh2yaOLGntc
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27.03.2022 15:17 Відповісти
Чернігів тримайтесь!
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27.03.2022 15:44 Відповісти
Российская армия была горда выпуская Торнадо, а я буду горда тем, что с помощью Торнадо Украинские герои отправят захватчиков по уже известному адресу
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27.03.2022 15:49 Відповісти
Машины отдать
батальону "Торнадо"!
На них даже лейблы
менять не надо!
Владимир Маяковский
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27.03.2022 15:52 Відповісти
Гума практично біз пробігу, салон в ідеальному стані, кузов без жодної подряпини
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27.03.2022 16:28 Відповісти
 
 