Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані "Урали" та знищили два ворожі "Тигри", танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, ці дві вантажівки влетіли в копієчку РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України.
"Окрім отримання трофейних "Торнадо" сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони орків. Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів. Хлопці запевняють, що продовжують й надалі працювать над скорішою перемогою", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
З подякою!
хай радіють тому що є
ви подивіться на цей броньований Ура, радіатор котрого якийсь розумний алень воділа цілком слушно самотужки для захисту намостирив якимись профілями гіпсокартону
Ночной кошмар бурятских танков.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
батальону "Торнадо"!
На них даже лейблы
менять не надо!
Владимир Маяковский