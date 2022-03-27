Російські окупанти зранку запустили дві ракети в бік Одеської області, але жодна не потрапила в ціль

Сьогодні, 27 березня російські окупанти запустили дві ракети в бік Одеської області, але жодна з них не потрапила у ціль.

Про це повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти продовжують проводити повітряну розвідку берегової смуги.

"Ворог продовжує проводити повітряну розвідку берегової смуги та чинити психологічний тиск на цивільне населення прибережних районів. Так, зранку противник здійснив пуск двох ракет, але жодна не потрапила у ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника. Саме тому обстановка у місті та області стабільна та контрольована", - розповів Назаров.

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Він наголосив, що система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника.

Нагадаємо, раніше російські загарбники намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ).