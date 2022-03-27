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Російські окупанти зранку запустили дві ракети в бік Одеської області, але жодна не потрапила в ціль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракеты

Сьогодні, 27 березня російські окупанти запустили дві ракети в бік Одеської області, але жодна з них не потрапила у ціль.

Про це повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти продовжують проводити повітряну розвідку берегової смуги.

"Ворог продовжує проводити повітряну розвідку берегової смуги та чинити психологічний тиск на цивільне населення прибережних районів. Так, зранку противник здійснив пуск двох ракет, але жодна не потрапила у ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника. Саме тому обстановка у місті та області стабільна та контрольована", - розповів Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити ДРГ

Він наголосив, що система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника.

Нагадаємо, раніше російські загарбники намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ).
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Топ коментарі
+9
дай Боже чтобы все ими пущенное либо никуда не попадало у нас
либо хорошо попадало там...откуда оно было выпущено
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27.03.2022 15:27
+4
+ то что ракеты тяжелее воздуха
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27.03.2022 15:29
+3
А зачем писать, пускай думают что попала
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27.03.2022 15:09
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А зачем писать, пускай думают что попала
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27.03.2022 15:09 Відповісти
Так він і написав в бік ,а не по.
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27.03.2022 15:16 Відповісти
Ну типу да, а то ще , можливо, будуть пулять
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27.03.2022 15:17 Відповісти
Сутра на ютюбе было сообщение, что моковиты 15 кораблей на Одессу двинули. Есть инфа по этому поводу?
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27.03.2022 15:16 Відповісти
где набрали столько непромокающих?чи брезентом затянули?
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27.03.2022 16:05 Відповісти
Може то не кораблі, а яхти олігархів вирішили сховатись в Одесі?
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27.03.2022 16:15 Відповісти
Скоро они начнут бумерангом возвращаться ..
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27.03.2022 15:19 Відповісти
сильный ветер
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27.03.2022 15:23 Відповісти
+ то что ракеты тяжелее воздуха
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27.03.2022 15:29 Відповісти
дай Боже чтобы все ими пущенное либо никуда не попадало у нас
либо хорошо попадало там...откуда оно было выпущено
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27.03.2022 15:27 Відповісти
«И морская пучина поглотила ие» (с)
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27.03.2022 15:55 Відповісти
 
 