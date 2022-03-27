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армія РФ (13520) війна (56671) СБУ (10055)

"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - російський окупант - дружині. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Про це свідчить чергова порція телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.

Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – "кінець місяця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я щас пойду нах#й квартиры взрывать, взламывать, высоток дох#я 10-этажных", - СБУ перехопила розмову окупанта-мародера. АУДIО

Ось що один із загарбників розповідає своїй дружині в РФ: "…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах#й никому не нужен…"

Він намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".

Також дивіться: "Тут люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку", - російські окупанти розповідають про свої звірства. АУДIО

І чим довше окупанти залишатимуться на нашій землі – тим важче їм буде прокинутися живими.
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Топ коментарі
+34
Это только начало...живые будут завидовать мёртвым..
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27.03.2022 15:35
+32
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27.03.2022 15:39
+29
Надоїли ці здохлики, їх мова, їх плани,їх сім'ї. СБУ має інше направленя, а не викладати ці шедеври. Наприклад що вони зробили,щоб запобігти колаборантам вільне життя в Україні. До речі, а є воєнна прокуратура, це її робота
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27.03.2022 15:36
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Это только начало...живые будут завидовать мёртвым..
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27.03.2022 15:35 Відповісти
Надоїли ці здохлики, їх мова, їх плани,їх сім'ї. СБУ має інше направленя, а не викладати ці шедеври. Наприклад що вони зробили,щоб запобігти колаборантам вільне життя в Україні. До речі, а є воєнна прокуратура, це її робота
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27.03.2022 15:36 Відповісти
СБУ складається з багатьох структур, і збір інформації для міжнародних судів та інформаційної протидії також їх робота.
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27.03.2022 15:41 Відповісти
Радуйся, пока можешь. Недолго уже.
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27.03.2022 15:38 Відповісти
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27.03.2022 15:39 Відповісти
Таки правду навангувало це відьомське чмо
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27.03.2022 17:19 Відповісти
"Єслі бог дал ..." Бог дав, Бог взяв. Прощавай, кацапче
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27.03.2022 15:40 Відповісти
Хороший кацап =мертвий кацап!! І без варіантів!!!
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27.03.2022 15:40 Відповісти
Кацап не має права вмерти! Він має ЗДОХНУТЬ!!!
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27.03.2022 17:17 Відповісти
Недолго ещё просыпаться. Раза два.
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27.03.2022 15:41 Відповісти
Раза два то забагато. Щоб ті падли кацапські здохли цієї ночі разом зі своїми ******!!! Господи прости....
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27.03.2022 17:15 Відповісти
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27.03.2022 15:43 Відповісти
-Чей дом?
-Божий...
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27.03.2022 15:47 Відповісти
Намолив ))
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27.03.2022 15:48 Відповісти
А, ну це свої, православні брати.
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27.03.2022 15:50 Відповісти
До любителя руцкаго мірра ,руцкій мірр прийшов до хати!!! Усцик має бути задоволений!!
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27.03.2022 16:06 Відповісти
ну раз никто еще не написал, то оставлю здесь:
Это карма.
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27.03.2022 16:21 Відповісти
Прям чувствуется, что у кацапов настроения нету. Гражданские ноют и влияют на террористов. Террористы ноют и влияют на гражданских. Это очень хорошо.
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27.03.2022 15:43 Відповісти
К сожалению не у всех. Скрепные самки там другого мнения.
"Хочется приехать и п***юлей вам всем дать": мать отчитала российского оккупанта, который не хочет воевать в Украине
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27.03.2022 17:05 Відповісти
Мы вас всех убъем, рашистские твари!
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27.03.2022 15:44 Відповісти
лада буде выпускаться без элекроники. ABS? gps? ASB вобщем ведро с болтами. да и болты закнчиваются.
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27.03.2022 15:44 Відповісти
Не знаю, чи потрібні нам розмови цих виродків, а от їх зникнення в великих масштабах нам дуже потрібне і всі ці служби мали б трішки більше над цим працювати, а не записувати всяку х...ню.
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27.03.2022 15:46 Відповісти
Оці всі заї і мамки більше підтримують окупаційні дії, ніж самі цапчики.
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27.03.2022 15:47 Відповісти
► То - ПИСDЕЦЬ! Вже яке перехоплення слухаю і перманентно виникає ситуація, коли їхні свиноматки ще й накачують їх на продовження вбивств та терору, не зважаючи на те, що їхнє кацарило буквально ще без 5хв. як уже без макітри там, на позиції поки ще сидить!
► Мені б так не дивувати, бо з 25.02. по 08.03. фактично майже цілодобово разом з іншими довбав кацаплядський інфопростір, багато чого антилюдського взнав та до багато чого вже звик. Але - то все в основному були, так би мовити, "дистанційні" кацапи, а тут, мля, безпосередньо рідна людина клянеться, що вже "гарячу кочергу до сраkи встромили" і от-от уже починають її "провертати", а у відповідь - "то тобі все здається, ч'о соплі розвісив - йди вбивай далі!"
► Їбануtі людиноподібні! Дегенеративна гілка розвитку Хомо Сапієнсів, яка еволюційно має з часом вимерти, що вже і відбувається.
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27.03.2022 15:49 Відповісти
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27.03.2022 15:49 Відповісти
Вони кажуть що вони нічого не знали, що вони були на навчаннях. насправді це найманці вбивці які вже Сирію пройшли і грузію.
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27.03.2022 15:54 Відповісти
Сподіваюся, у цієї пари буде щасливий кінець.
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27.03.2022 15:55 Відповісти
Кацапська класика: матюки, цукор та гундяївська скрєпа.
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27.03.2022 15:56 Відповісти
Їхав... думав грошей заробити, та людей вбивати, як у Сирії, а тут виявилось не так як бажалось
можуть в відповідь прикопати в землю
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27.03.2022 15:56 Відповісти
Кацапскій ублюдок-убійца порадуйся пока, нє долга тєбє ужє асталось...
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27.03.2022 15:56 Відповісти
В сирии они просто бомбили безоружных.
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27.03.2022 15:58 Відповісти
Будешь ты курва своих шагов бояться. Добро пожаловать в АД!
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27.03.2022 16:01 Відповісти
В кацапок якийсь подвійний набор зайвих хромосом чи що. Zомбоvані кацапи їдуть в Україну, реальність починає пробиватися крізь zомбуvання, кацапи починають ******** від реальності, дзвонять своїм кацапкам... а ті їм "слушай сюда! так нада! тєрпі! і сахар намарадьорь там кстаті"
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27.03.2022 16:22 Відповісти
какие-то инопланетяне... это ж надо так засрать мозги и или там нет мозгов вообще, один спинной остался...
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27.03.2022 16:34 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 16:39 Відповісти
Надеюсь этот кацап все таки вернется домой...по частям
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27.03.2022 17:09 Відповісти
Ой хлопче, здається мені, не будеш ти дома...
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27.03.2022 17:18 Відповісти
 
 