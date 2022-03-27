"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - російський окупант - дружині. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Про це свідчить чергова порція телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.
Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – "кінець місяця".
Ось що один із загарбників розповідає своїй дружині в РФ: "…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах#й никому не нужен…"
Він намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".
І чим довше окупанти залишатимуться на нашій землі – тим важче їм буде прокинутися живими.
Будь ласка, зачекайте...
-Божий...
Это карма.
"Хочется приехать и п***юлей вам всем дать": мать отчитала российского оккупанта, который не хочет воевать в Украине
► Мені б так не дивувати, бо з 25.02. по 08.03. фактично майже цілодобово разом з іншими довбав кацаплядський інфопростір, багато чого антилюдського взнав та до багато чого вже звик. Але - то все в основному були, так би мовити, "дистанційні" кацапи, а тут, мля, безпосередньо рідна людина клянеться, що вже "гарячу кочергу до сраkи встромили" і от-от уже починають її "провертати", а у відповідь - "то тобі все здається, ч'о соплі розвісив - йди вбивай далі!"
► Їбануtі людиноподібні! Дегенеративна гілка розвитку Хомо Сапієнсів, яка еволюційно має з часом вимерти, що вже і відбувається.
можуть в відповідь прикопати в землю
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!