"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - російський окупант - дружині. АУДIО

Про це свідчить чергова порція телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.

Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – "кінець місяця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я щас пойду нах#й квартиры взрывать, взламывать, высоток дох#я 10-этажных", - СБУ перехопила розмову окупанта-мародера. АУДIО

Ось що один із загарбників розповідає своїй дружині в РФ: "…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах#й никому не нужен…"

Він намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".

Також дивіться: "Тут люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку", - російські окупанти розповідають про свої звірства. АУДIО

І чим довше окупанти залишатимуться на нашій землі – тим важче їм буде прокинутися живими.