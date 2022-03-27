Майбутнє Європи зараз залежить від 80 літаків і 100 танків для української армії, - Порошенко в ефірі Polsat News
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Якби Україна отримала 80 бойових літаків, 100 нових танків і чотириста БТР, ситуація на фронті повністю змінилася б.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі Polsat News сказав Петро Порошенко.
Порошенко наголосив: українська армія показала, що нам не потрібні війська НАТО, нам потрібна їхня зброя.
За словами Порошенка, частина цього обладнання є в Чехії, Словаччині, Болгарії, Румунії та Польщі.
"Будь ласка, підтримайте Україну", — звернувся він до лідерів країн-членів НАТО.
Порошенко також привітав зустріч лідера США Джо Байдена у Польщі з українськими міністрами закордонних справ і оборони. Він пояснив – Україна розраховує на Байдена, Польщу, НАТО та Європейський Союз.
П’ятий Президент також повідомив, що наразі російські танки все ще стоять неподалік Києва, а в місті регулярно звучить сигнал повітряної тривоги. "Ми на війні. У нас щогодини повітряна тривога. Десять-двадцять ракет вразили Київ, у тому числі цивільні об’єкти", – говорить п’ятий Президент.
При цьому Порошенко підкреслив, що українці не бояться Путіна, тому що вони на своїй землі і мають величезну мотивацію до боротьби.
"Це наша країна. Це наші діти. Наші батьки, наші родини. Це наше майбутнє. Російські солдати, навпаки, не мають мотивації. Вони не розуміють, чому вони тут. Тому ми переможемо. Разом, плече до плеча. З нашими польськими, європейськими, натовськими та американськими партнерами, – сказав він.
Петро Порошенко також вважає, що з Володимиром Путіним досягти компромісу неможливо: "Він хоче, щоб ми померли, а ми хочемо жити. Він ворог, бо не визнає нашої державності, хоче відібрати у нас наше майбутнє. Але це ще не все, бо він ненавидить Захід, він ненавидить Польщу, він ненавидить поляків. Він ненавидить всю нашу систему правил і цінностей. Він божевільний", – наголошує Петро Порошенко.
На запитання про те, чи вдасться російський президент до застосування ядерної чи хімічної зброї, він визнав, що передбачити це неможливо. Однак, якщо б Путін це зробив, він повинен знати, що у нього не буде "шансів на виживання".
"Можливо, це його зупинить, бо зараз він атакує українські АЕС, а ядерне забруднення не знає кордонів. Запорізька АЕС у десять разів потужніша за Чорнобильську, але це їх не зупинило. Тому ми маємо вигнати його з України. Ми повинні бути єдиними", – наголосив Порошенко.
П’ятий Президент також вважає, що війни в Україні взагалі могло не бути, а Путіна можна було зупинити багато років тому. "Якби Україну запросили до НАТО в 2008 році в Бухаресті, якби ми стали членом НАТО в 2013 чи 2014 році, цієї агресії точно б не сталося", – резюмує Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
А що насправді - ... та щось вирішать. Якщо вже Порох просить...
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган провел встречу с британским премьером Борисом Джонсоном во время внеочередного саммита лидеров НАТО в Брюсселе. На нем стороны договорились о новой помощи для Украины. Об этом сообщает турецкое издание **** Safak.
Британия планирует поставить Украине антибатарейные комплексы для уничтожения российской дальнобойной артиллерии, из которой сейчас обстреливают Мариуполь. Британская артиллерия сможет уничтожать российские корабли на дальнем расстоянии.
Турция направит в Украину очередную партию беспилотников Bayraktar, а также партию мощных колесных тягачей.
По данным британского издания Daily Mail, во время встречи Джонсон отмечал, что Украина выигрывает войну против России, даже несмотря на противоречия внутри НАТО по поставке танков и самолетов в Украину.
і саме головне - не забувайте про відмову вірити в наступ рашкі, про який НАТО кричало 2 місяці... і самотужки поставляло в останні тижні перед війною багатотоними літаками нам зброю....і ні одна падла не зустрічала їх і хоча б подякувала...за ці такі корисні саме тепер "іграшки"....
тож правильно казати - не забудемо ВСЕ... а не тут помню тут не помню !!!
Затям це, "п'зда кацапська".
Раз не посылают солдат НАТО - пусть хотя бы оружие дадут. Кто будет оккупированные территории отбивать? Пока нечем отбивать - кацапы там додавят мирных граждан, пересажают и запугают, а там и очередной фейковый референдум не за горами.
А для контрнаступления нужен резерв - ударный кулак, вот для него и нужна техника новая.
Её взять просто неоткуда в таком количестве. Всё, что может воевать повторяю УЖЕ воюет.
Иначе придётся ждать зелёнки и наступать чистой пехотой, это тоже можно, но сложно и долго...
Заздриш чи що ?
Петро воює за Україну з 2013 року. А ти йому підсираєш.
Значить ти ворог.
А чим ти зайнятись ?
Диваном ?
Армія, яка воює зараз, де взялась ? Петро її створив. Оснастив. Реформував. Генерали, які командують військами зараз, це не старі кучмівські лампасники, а бойові, яких відібрало тодішнє командування.
Більше мені не пиши оці дурниці про волонтерів.
Вони помагали на початках, а потім раділи, що армію вже піднімає держава.
Ти хоч знаєш тих волонтерів ? Хто це такі ? Прізвища ?
Наші хлопці не м'ясо, щоб за твої забаганки гинути.
Хто ти такий ? Величний воєначальник ? Генералісімус ? Тактик та стратег ?
Ти знаєш, як розташовувались росіски сили ? Та вони би вбили ВСІХ, хто туди прийшов. Ще і зайшли би в Україну зі всіх сторін як зараз. От тоді тобі би точно полегшало ?
Добре, що в нас армією керували притомні люди і не повелись на провокації.
Щоб ти знав, загиблих і зараз дуже багато.
В одніх казармах полягло більше ніж в Іловайську.
Чого за це мовчиш ?
А люди вчасно порівняли свої можливості і хотєлки і вирішили спинитись, щоб не втратити державу. Ніяк до тебе не дійде, що якби парадні війська пішли в Іловайськ їх би А- розбили. Б- каци зайшли би в Київ.
А може ти навмисне тут ці теми піднімаєш ?
Збурюєш українців за тридцять серебряників ...
Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів.
Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?!
Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html
-За п"ять років правління Порошенка витрати на оборону склали приблизно 792 мільярда гривень.
-На ці гроші можна було купити: 42 вертольотоносці Містраль ( не куплено жодного); 2900 *********** танків Leopard 2 A7+ ( за п"ять років не куплено жодного. Усі танки, що маємо на озброєнні нашої армії - це відремонтовані екземпляри часів СРСР)
-Придбати 85 *********** конвертопланів з вертикальним взльотом і посадкою V-22 Osprey не придбано жодного. Головнокомандувач пропонує нам захищатись від найсильнішої армії Європи за допомогою 7 ( сімох) !!!винищувачів часів СРСР.
-Побудовано військових заводів - НУЛЬ.
Побудовано патронних заводів - НУЛЬ.
На 792 мільярда гривень можна було побудувати найсильнішу армію Європи. Але цього не сталось. Чому? Відповідь проста. Більше половини цих грошей вкрадено.
-За 5 р війни сума народної допомоги армії від склала за найнижчою оцінкою 300 млрд грн( приблизно по 60 мільярдів на рік). Це без урахування військового збору, який є обов"язковим для усіх. За 5 р війни іноземними державами надано Україні грошової допомоги на 7 млрд Євро.
-На одному полюсі солдати, які ризикнули поставити на кону усе, що у них є, які ризикнули своїм життям.
На іншому - дрібна, нікчемна, безталанна, жадібна істота. Ні гордості. Ні сміливості. Ні широти натури. Ні здорового авантюризму. Ні жертовності. Ні слави..Нічого. ПП: Петро і Пустота.
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