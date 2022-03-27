Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України, - МЗС про "референдум" в ОРЛО про входження до РФ

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника про проведення так званого "референдуму" за входження територій до складу Росії. У відомстві заявили, що жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України.

Про це РБК-Україна розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції", - заявив він.

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Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що окупаційна влада Луганщини має намір провести "референдум" про приєднання до Росії.