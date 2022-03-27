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Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України, - МЗС про "референдум" в ОРЛО про входження до РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мзс

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника про проведення так званого "референдуму" за входження територій до складу Росії. У відомстві заявили, що жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України.

Про це РБК-Україна розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують "референдум" в ОРЛО про входження до РФ

Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що окупаційна влада Луганщини має намір провести "референдум" про приєднання до Росії.
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Топ коментарі
+5
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 16:00
+5
У графі національність треба писати "лугандон"
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27.03.2022 16:02
+5
нету хороших русских.
у них что власть, что оппозиция - все хотят оккупации Украины.
"русский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос".
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27.03.2022 16:04
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Та уже рашка отскочила, сказала не на часі, пасічник пішов в слід за узьким кораблем
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27.03.2022 15:56 Відповісти
Северная Корея, Эритрея и прочие недоразумения признают.
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27.03.2022 15:57 Відповісти
Бійці ЛНР
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27.03.2022 15:58 Відповісти
У графі національність треба писати "лугандон"
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27.03.2022 16:02 Відповісти
Це майбутнє населення московії.
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27.03.2022 16:05 Відповісти
Це майбутні наглядачі з нагайками за кацапами. Нагайки отримають від керівництва з України.)
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27.03.2022 16:22 Відповісти
Звідки ці папуаси?
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27.03.2022 16:05 Відповісти
буряты. из горящего танка. скоро снова увидят кабыздоха и тот будет очень рад, узнать старых знакомых ))
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27.03.2022 16:18 Відповісти
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27.03.2022 16:43 Відповісти
Итого - раССея не "країна" и уж точно не "світ"..
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27.03.2022 16:00 Відповісти
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 16:00 Відповісти
нету хороших русских.
у них что власть, что оппозиция - все хотят оккупации Украины.
"русский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос".
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27.03.2022 16:04 Відповісти
Та воно то є 5 відсотків, серед культурних і наукових діячів, у є якійсь світогляд в якесь розуміння порядку і сенсу нормального суспільства. Таких ще хоч можна назвати росіянами, а не кацапнею. Але їх мало реально. Решта - безпробудно кацапня
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27.03.2022 16:08 Відповісти
На фіг москляндії уже той лнр. Всі адекватні люди уже звідти виїхали в 2015-му. Промисловості нема, чорна дірка на карті світу. Грати скоро самим залишиться тільки прісні щі.

Для них той лнр чи днр і до того війни використовувався як міра зони чи штучно створена ракова пухлина для України. А тепер і подоготів.
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27.03.2022 16:04 Відповісти
Если признают ОРДЛО это развяжет нашим руки чтобы е#ашить точкой У по Крымскому мосту, по аэродромам в Беларуси, по складам на россии. И ОДКБ не спасет их.
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27.03.2022 16:06 Відповісти
Посмотри ТТХ Точки У. А потом пиши .
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27.03.2022 16:29 Відповісти
путін призначив 25 квітня днем перемоги?8травня за старим стилем-25 квітня.25 квітня в Криму включать дніпровську воду.25 квітня ДН вольфовича.
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27.03.2022 16:06 Відповісти
Ну пусть пуляют своей ЯО. Дальше- то что? Если там вся территория с ума сошла, то так или иначе, а запустят. А если блефуют и кто-то всё таки зарежет *****,то Донецк можно штурмовать прямо сейчас.
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27.03.2022 16:18 Відповісти
Пофіг. Ми вже гатили по кацапському аеродрому в Міллерово, вони це схавали, так й далі буде...
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27.03.2022 16:29 Відповісти
Рашка готуэться програти от і хоче зробити реферерендум щоб коли наші віська туди прийдуть кричати це Рассея і ще більше махати ядерною дубинкую в цьому весь зміст)
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27.03.2022 16:07 Відповісти
Ну то й що? За нафту та газ башляють-і плювати путлеру на всіх.
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27.03.2022 16:12 Відповісти
хакеры обьявили расее войну.
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27.03.2022 16:13 Відповісти
что для главаря "ЛНР" Леонида Пасечника трудно организовать лифт,пусть покатается
чтоб другим неповадно было
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27.03.2022 16:29 Відповісти
Короче просто предлог для всеобщей мобилизации кацапов на защиту вновь прибывших территорий.
Теперь терпильный русский народ получит возможность сдохнуть быстрее.
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27.03.2022 16:33 Відповісти
Клоунада одна Все решится на поле боя и никакие референдумы тут не будут играть роли.
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27.03.2022 16:34 Відповісти
признают....не признают.....нам от этого легче станет?
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27.03.2022 16:39 Відповісти
Да хватит играться в референдумы. Время мирных переговоров закончено. Только военным путем нужно восстанавливать границы Украины. Крым и Донбасс это УКРАИНА, точка!!!
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27.03.2022 16:41 Відповісти
І шо, тепер Мацква ненаш?
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27.03.2022 16:45 Відповісти
Эти петухи таким образом решили "легализовать" мобилизацию
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27.03.2022 16:51 Відповісти
Да, есть там несколько стран-"кентов" паРашки, проблема разве в признании? Проблема в том, что вернуть эти территории можно будет только, либо военным путем, либо после развала ымперии (а это уже за рамками любых переговоров, кроме капитуляции)!
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27.03.2022 17:44 Відповісти
 
 