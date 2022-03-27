Під час визволення ЗСУ села Мала Рогань під Харковом російські командири покинули своїх поранених і спробували втекти, - Бутусов

Українські бійці взяли в полон військовослужбовця зі складу 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрія Кононова під час визволення села Мала Рогань під Харковом.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Андрія Кононова, військовослужбовця батареї БМ-21 "Град" зі складу 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з Ленінградської області, сьогодні взято в полон українськими воїнами під час визволення села Мала Рогань під Харковом. Він був поранений осколком ще до нашої атаки, російські командири покинули своїх поранених і спробували втекти, вдалося це не всім. Мати полоненого – Кононова Наталія Михайлівна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни взяли в полон групу окупантів під час звільнення Вільхівки на Харківщині. ВIДЕО

Йому пощастило, його батарея била по житлових кварталах Харкова, вбивала мирних жителів, але він житиме, і отримав милиці для пересування, медичне обслуговування, бо ЗСУ з полоненими не воює", - зазначив Бутусов.

За його словами, разом з Кононовим 25-26 березня було взято в полон понад 30 російських військовослужбовців та відданих їм найманців з окупованих територій, десятки російських військових знищено під ударами 92-ї бригади та добровольчих загонів.

Також дивіться: "Welcome to Ukraine, сука", - нова партія російських полонених. ВIДЕО

Бутусов також додав, що бої у районі Малої Рогані тривають.