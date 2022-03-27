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Під час визволення ЗСУ села Мала Рогань під Харковом російські командири покинули своїх поранених і спробували втекти, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські бійці взяли в полон військовослужбовця зі складу 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрія Кононова під час визволення села Мала Рогань під Харковом.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Андрія Кононова, військовослужбовця батареї БМ-21 "Град" зі складу 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з Ленінградської області, сьогодні взято в полон українськими воїнами під час визволення села Мала Рогань під Харковом. Він був поранений осколком ще до нашої атаки, російські командири покинули своїх поранених і спробували втекти, вдалося це не всім. Мати полоненого – Кононова Наталія Михайлівна.

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Йому пощастило, його батарея била по житлових кварталах Харкова, вбивала мирних жителів, але він житиме, і отримав милиці для пересування, медичне обслуговування, бо ЗСУ з полоненими не воює", - зазначив Бутусов.

За його словами, разом з Кононовим 25-26 березня було взято в полон понад 30 російських військовослужбовців та відданих їм найманців з окупованих територій, десятки російських військових знищено під ударами 92-ї бригади та добровольчих загонів.

Під час визволення ЗСУ села Мала Рогань під Харковом російські командири покинули своїх поранених і спробували втекти, - Бутусов 01

Також дивіться: "Welcome to Ukraine, сука", - нова партія російських полонених. ВIДЕО

Бутусов також додав, що бої у районі Малої Рогані тривають.
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Топ коментарі
+109
а ***** в плен арту брать?
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27.03.2022 17:03
+105
.
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27.03.2022 17:02
+77
Litavrin


@litavrinm

·
5 ч



тем, кто думает, что россию потрясет количество погибших на войне, хочу напомнить, что вымирание от коронавируса почти миллиона человек прошло абсолютно незамеченным
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27.03.2022 17:04
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ЯВНО ЛАПТЕНОГИЕ !)
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27.03.2022 22:38 Відповісти
Ще пару днів мародерства і звірств кацапні і їх в полон ніхто брати не буде
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28.03.2022 05:48 Відповісти
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:53 Відповісти
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:53 Відповісти
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:53 Відповісти
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:54 Відповісти
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:54 Відповісти
убогие
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28.03.2022 08:19 Відповісти
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28.03.2022 08:20 Відповісти
Мали наказ СТОЯТИ на смерть ? За кого ? За батьків? За своїх дітей ? За свої оселі ? Так за кого ? За маленьке підле злюче ***** ? Воно коштує твоє життя, московіт? Себе не шкода, так пошкодуй свою матір, батька ! Дітей не залишай сирітками. Заради гебешного чмошника, який на тебе плюнув, і розтер, як колись цигарки він збирав у гарнізонному Домі офіцерів ГСВГ.
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30.03.2022 19:51 Відповісти
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