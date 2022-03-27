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ЗСУ (5781) Арестович Олексій (373) Чорнобаївка (73)

Чорнобаївка - 11:0, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє - 4:0, - Арестович повідомив, що ЗСУ вчергове вдарили по окупантах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України вже 11-й раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

Про це 27 березня повідомив радник президента Олексій Арестович у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні. До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні", - написав Арестович.

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Топ коментарі
+59
ПРО і ПВО немає, кажете?))

Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 - с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
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27.03.2022 17:33
+36
ИхТамНэт!1!!

Я в АТБ по акции вчера пару установок ПВО видел.
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27.03.2022 17:35
+35
Здоровья им и хорошего настроения
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27.03.2022 17:47
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ПРО і ПВО немає, кажете?))

Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 - с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
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27.03.2022 17:33 Відповісти
ИхТамНэт!1!!

Я в АТБ по акции вчера пару установок ПВО видел.
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27.03.2022 17:35 Відповісти
В Сильпо только стингеры были
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27.03.2022 18:13 Відповісти
Разобрали уже, сказали еще завоз будет
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27.03.2022 18:19 Відповісти
а что говорит пентагон?
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27.03.2022 17:37 Відповісти
це не вони, це українці навчились самі збивати
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27.03.2022 18:08 Відповісти
ихтамнет
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27.03.2022 19:41 Відповісти
Хотели устроить акцию запугивания к прилету Байдена, в итоге кацапы обосрались от эффективности украинского ПВО.
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27.03.2022 17:39 Відповісти
Прикол в том, что Байден прилетел ТОЛЬКО после 100% поставок ПВО Украине.
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27.03.2022 17:56 Відповісти
Хм, а чего тогда наши скромничают насчёт сбитых целей. У меня есть подозрение, что многие кацапские ракеты просто не долетают, так как не очень рабочие
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27.03.2022 17:40 Відповісти
Там много старых х-55, многие действительно не долетают. Но и сбивают много.
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27.03.2022 17:46 Відповісти
кацапы Х-55 переделали их в Х-555,но вполне возможно ,что при таком раскрадании бюджета часть ракет остались старыми ,еще 80-х годов и из всего апгрейда поменяли только боеголовку с СБЧ на обычную .Кстати около 600 ракет отдал Чучмос вместе с их носителями (которыми обрабатывают нас с акватории Черного моря)
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27.03.2022 18:00 Відповісти
Боюсь, далеко там не все заслуга ПВО, думаю, жопарукость кацапов на порядок выше!
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27.03.2022 18:24 Відповісти
За Мелитополь первый раз огласили
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27.03.2022 17:33 Відповісти
Неуважно коментарі читаєте. В новинах не викладали, але в коментах (за день до Бердянська) повідомляла, що в "медовому місті" двічі працювала "Крапка У"
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27.03.2022 17:51 Відповісти
Не, в соцсетях херсонцы почти каждый день про взрывы пишут. Чему там ещё взрываться кроме ернобаевки..?
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27.03.2022 17:42 Відповісти
До хера чего. Поверьте, они не только в Чернобаевке тусят.
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27.03.2022 17:46 Відповісти
як від тебе духом кацапським
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27.03.2022 17:45 Відповісти
я так зрозумів, для кацапів треба забетонувати площадку із надписом "аєродром" та стати поруч із батареєю,

а решта то справа техніки ?
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27.03.2022 17:35 Відповісти
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27.03.2022 18:11 Відповісти
ще цукру там розсипати)))
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27.03.2022 18:14 Відповісти
Dumaju na samagon luche kljov ZZ budet...
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27.03.2022 18:43 Відповісти
Хотілось об отримати ще якісь підтвердження..
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27.03.2022 17:36 Відповісти
Были точечные попадания, возможно бай. Не артиллерийская кононада как на недавнем видосе.
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27.03.2022 17:40 Відповісти
сходи роздивися , можеш пофоткать .
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27.03.2022 17:47 Відповісти
отам дають ще якісь підтвердження
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27.03.2022 18:10 Відповісти
Лапатниє народниє танци на граблях пад балалайку...
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27.03.2022 17:36 Відповісти
Не, немного осовремененные.
Трепак с переходом в нижний брейк. ))
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27.03.2022 17:53 Відповісти
Хорошие цифры по кацапам будут в завтрашней сводке.
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27.03.2022 17:37 Відповісти
кацапы массово бегут . походу зреет переворот. там осталось несколько *********. шойги и лаврика нет. ворнежская дививизия не имеет средств и орков. адлер не работает.нет самолетов.
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27.03.2022 17:42 Відповісти
я как-то на ту территорию не хожу. Знаю только, что у кужугета какой-то сердечный понос. А что, лошадь тоже куда-то ускакала? И шо такое "адлер"? Если город, то бывал там пару раз проездом еще при ильиче.
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27.03.2022 18:12 Відповісти
одлер это аэропорт под сочи.
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27.03.2022 19:02 Відповісти
я в адлер только на поезде приезжал тогда по пути в Грузию. Ж\Д проходила прямо по пляжу, и за короткую остановку можно было искупаться в море, не теряя из виду свой вагон ))
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27.03.2022 19:16 Відповісти
Ждём видео и фото подтверждений. А то что в последнее время слишком много победных реляций развелось, а работы ещё полно и на Востоке кочегарят, аж пыль столбом
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27.03.2022 17:37 Відповісти
ты Иван постоянный ждун...!
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27.03.2022 18:33 Відповісти
Кацапи не дурні, техніку попалять і додому. Всьо, ваєвать нєчєм
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27.03.2022 17:38 Відповісти
Я не лінгвіст але чому Росія по англійській пишеться russia а не russya. Чому використовується українська/англійська i/ай... В них жеш і це и... По їхньому буде rassua....
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27.03.2022 17:42 Відповісти
Ну...
Судячи з того, що про кількість та якість знищеного не повідомляє, там на відміну до перших обстрілів, вже мало що залишилось та мало що кацапи притягають.
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27.03.2022 17:44 Відповісти
Ворушать навоз
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27.03.2022 20:56 Відповісти
В группах херсонских постоянно про взрывы пишут. Так что правда скорее всего.
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27.03.2022 17:44 Відповісти
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27.03.2022 17:56 Відповісти
Мистер Джавелин мочит крыс п утлера очень прилежно...
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27.03.2022 17:45 Відповісти
Чорнобаевка бег 🏃‍♂️ по полю с граблями....
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27.03.2022 17:47 Відповісти
Здоровья им и хорошего настроения
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27.03.2022 17:47 Відповісти
Ґууд! Яіци цан-цан...
Русяцка дич, бери лапті і ґо хоум, водкі нєт!
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27.03.2022 20:09 Відповісти
Москаль не людина..Крапка
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27.03.2022 17:49 Відповісти
Кобзон имеет аншлаги на всех концертах, поэтому решил продлить турне в Чернобаевке
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27.03.2022 17:50 Відповісти
70 из 70
Я конечно оптимист, но должен быть предел полёта
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27.03.2022 17:57 Відповісти
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27.03.2022 18:13 Відповісти
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27.03.2022 18:30 Відповісти

Скоро будет новы й сезон сериала!!!
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27.03.2022 18:40 Відповісти
Пряма дорога в пекло!
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27.03.2022 19:27 Відповісти
1970-і роки, доповідь голови колгоспу:
У минулому році ми посіяли 5 гаків конопля, але їх поїла тля!
У цьому році ми посіяли 7 гаків конопля, але їх поїла тля!
У наступному році ми посіємо 10 гаків конопля, і хай вона, клята, ними подавиться!!
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27.03.2022 20:21 Відповісти
 
 