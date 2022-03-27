Чорнобаївка - 11:0, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє - 4:0, - Арестович повідомив, що ЗСУ вчергове вдарили по окупантах
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Збройні сили України вже 11-й раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.
Про це 27 березня повідомив радник президента Олексій Арестович у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні. До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні", - написав Арестович.
Топ коментарі
+59 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар27.03.2022 17:33
+36 Eight Wonder 56eae116
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+35 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар27.03.2022 17:47
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Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 - с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.
При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
Я в АТБ по акции вчера пару установок ПВО видел.
а решта то справа техніки ?
Трепак с переходом в нижний брейк. ))
Судячи з того, що про кількість та якість знищеного не повідомляє, там на відміну до перших обстрілів, вже мало що залишилось та мало що кацапи притягають.
Русяцка дич, бери лапті і ґо хоум, водкі нєт!
Я конечно оптимист, но должен быть предел полёта
Скоро будет новы й сезон сериала!!!
У минулому році ми посіяли 5 гаків конопля, але їх поїла тля!
У цьому році ми посіяли 7 гаків конопля, але їх поїла тля!
У наступному році ми посіємо 10 гаків конопля, і хай вона, клята, ними подавиться!!