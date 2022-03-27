Наразі у окупантів дві головні цілі - утримати Херсон і оточити ЗСУ на Донбасі, - Арестович
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Наразі пріоритетом для російських окупаційних військ є утримання Херсона і оточення ЗСУ на Донбасі.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у окупантів є дві головні цілі.
"Оточити наші сили в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсона. Ці питання пов'язані між собою, тому що якщо впаде оборона на півдні, то становище противника навколо Маріуполя сильно погіршиться.", - уточнив Арестович.
Крім того, він зазначив, що командування оборони знає про ситуацію, що склалася і додав, що в найближчі два тижні будуть надходити нерівномірні новини.
"Будуть надходити новини про те, що ми контратакуємо, наступаємо на деяких ділянках і звільняємо землю від противника, а з іншого боку буде надходити інформація, що на деяких ділянках фронту, зокрема, на Сході, ситуація далеко не проста" ,- резюмує Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
Ви гадаєте, кацапам так просто перекинути з одного фронту на інший тисячі військових та сотні машин?
Це не 10-и секундне відео змонтувати.
По карті, чи по рахункам мирного часу, чи по диванним мріям міряєш?
Ааааа, по розрахункам своєї одинокої легковушки?
Спробуй у мирний час, на пустий дорозі зібрати колону хоч з 10 машин та перегнати їх на 150 км.
Тобі навіть щоб просто виїхати трьох годин не вистачить!
Краще слухати про ситуацію від Денисенка.
і тут посилання
March 4 at 4:30 PM ·
ХЛІБ - ВОЄННИЙ АБО БАНДЕРІВСЬКИЙ - БЕЗ ДРІЖДЖІВ, ЯЄЦЬ ТА МОЛОКА - ПІСНИЙ - ВИПІКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАМІСУ
Сьогодні ділюся рецептом хліба, який особливо актуальний у такий нелегкий для України час.
Необхідні інгредієнти :
300 мл. теплої води
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ст. л. оцту
1 ст. л. олії
1 ч. л. соди
400 г. борошна
З поданих компонентів замісити тісто.
Сформувати хліб, зробити надрізи, змастити водою.
Випікати при 180* - 45 хв.
Смачного!
ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ