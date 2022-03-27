Мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни Росії проти України, - Дуда
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Позицію президента Угорщини Віктора Орбана до війни Росії проти України, в ході якої гинуть тисячі людей, зрозуміти важко.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це президент Польщі Анджей Дуда сказав у інтерв’ю телеканалу TVN24.
"На даний момент перед обличчям російської агресії в Україні, загибеллю тисяч людей в Україні, мирних жителів, бомбардування житлових масивів, знищення багатоквартирних будинків російською армією, тих злочинів за визначенням міжнародного права, мені важко зрозуміти таке ставлення (Орбана - Ред.)", - сказав Дуда.
На його думку, Віктор Орбан "перебуває у складній ситуації", але його політика дуже дорого обійдеться Угорщині.
"Чи не він привів Угорщину до практично повної залежності від Росії… У них є АЕС, яка виробляє енергію для Угорщини, кілька років тому вони уклали контракт з російськими структурами на модернізацію цієї станції, тому ця залежність величезна", - сказав Дуда.
Політик зазначив, що енергетична залежність від Росії є проблемою багатьох країн Євросоюзу, тому не вдалося запровадити санкції на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів, але на відміну від Угорщини країни передають зброю Україні, тому позицію Угорщини важко зрозуміти.
Будь ласка, зачекайте...
будут глобальные изменения в ЕС.............
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
или шантаж
осос звичайний...
Іншими словами, в конкретному випадку Дуда агітує угорців в Польщі проголосувати проти Орбана.
Вот последние результаты опросов. Рейтинг орбана вырос и фидес набирает большинство. Мадьяры-это шваль, которая всегда поддерживала самых мерзких уродов.
Ничего, мадьяры всегда в мировых войнах поддерживали тех, кто проиграет. Так что это хороший знак.
Единственное, что в жтом всем плохо-это их право вето в НАТО и ЕС...
Взлет политической карьеры венгерского витька начался еще в середине 90-х годов. И стал он известен благодаря немецкому журналисту Юргену Роту, которому удалось разговорить бизнесмена Дитмара Клодо (откровения которого попали в книгу Юргена Рота «Грязная демократия»).
Клодо - гражданин Германии, в молодости входил в RAF («Фракция Красной Армии»), совершавшую теракты на территории ФРГ. Он также является основателем охранной фирмы SAS, которая занимается инкассаторскими и охранными услугами в Германии, Франции и России. В 90-е Клодо жил в Будапеште и был заведующим секцией Торгово-Промышленной палаты Венгрии. Клодо отсидел 8,5 лет в венгерской тюрьме за изготовление бомбы (сам он утверждает, что невиновен) и освободился в 2011 году. Ему также приписывают связи с различными разведками. А с Могилевичем его якобы познакомил племянник Сергея Михайлова (Михася, Солнцевская ОПГ), с которым они, в свою очередь познакомились в Афганистане.
Вот что можно узнать из письменного свидетельства (так называемого аффидавита), подписанном Дитмаром Клодо (имеется в распоряжении The Insider):
«В девяностых годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем частной охранной компании SAS. В Будапеште я познакомился с известным бизнесменом Семеном Могилевичем. Между нами возникли доверительные отношения, отчасти потому, что мы оба были иудеями. Из-за этих близких доверительных отношений он поручил мне в середине девяностых годов, это было в период между 1993 и 1996 годами, передавать деньги различным лицам. Один из них был человеком по имени Шандор Пинтер <нынешний министр внутренних дел Венгрии - The Insider>. В то время я знал о нем только, что он был какой-то большой чин в полиции и, конечно же, что он работал на г-на Могилевича. Я познакомился с ним официально позже, когда он ушёл из полиции. Это было в 1996/97. Семен Могилевич попросил меня передать ему деньги, что я и сделал.То, что это были влиятельные люди, было для меня ясно. Для меня Шандор Пинтер был тогда только одним из многих коррумпированных лиц, которым я передавал конверты от имени Могилевича. Я принимал его и других людей в моем доме по адресу Meggy Uca 19, в 3-м районе Будапешта. Они брали деньги в конвертах. Это были по 10 000 немецких марок. Так продолжалось до 1996 года, а позже эти операции шли уже через кого-то другого. Один раз, это было весной 1994 незадолго до парламентских выборах, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около миллиона марок.
Он предназначался для молодого человека. Но этот молодой человек не хотел заходить в мой дом. Я сказал ему: «Слушайте. У меня есть чемодан с этими чертовыми деньгами. И я не собираюсь выходить с этим чемоданом на улицу. Так что, если вы отказываетесь, то я передаю это господину Могилевичу, и пусть он заберет с собой чемодан с миллионами. Мне все равно». И он все-таки поднялся ко мне вместе с еще одним пожилым джентльменом, и я принес чемодан с деньгами. Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес. Могилевич назвал это «поворотным вкладом в предвыборную кампанию». Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации.
Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской торгово-промышленной палаты меня воспринимали довольно серьезно. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я сообщил правду.
Регенсбург
06/15/2016»
Мадьяры кочевали в Заволжье и в основном жили на Урале. Позже переселились ближе к территории Украины и вторглись на Дунай.
Шавки Путлера!
Мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни Росії проти України, - Дуда..."
А хто ****** може зрозуміти?