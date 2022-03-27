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Мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни Росії проти України, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дуда

Позицію президента Угорщини Віктора Орбана до війни Росії проти України, в ході якої гинуть тисячі людей, зрозуміти важко.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це президент Польщі Анджей Дуда сказав у інтерв’ю телеканалу TVN24.

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"На даний момент перед обличчям російської агресії в Україні, загибеллю тисяч людей в Україні, мирних жителів, бомбардування житлових масивів, знищення багатоквартирних будинків російською армією, тих злочинів за визначенням міжнародного права, мені важко зрозуміти таке ставлення (Орбана - Ред.)", - сказав Дуда.

На його думку, Віктор Орбан "перебуває у складній ситуації", але його політика дуже дорого обійдеться Угорщині.

"Чи не він привів Угорщину до практично повної залежності від Росії… У них є АЕС, яка виробляє енергію для Угорщини, кілька років тому вони уклали контракт з російськими структурами на модернізацію цієї станції, тому ця залежність величезна", - сказав Дуда.

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Політик зазначив, що енергетична залежність від Росії є проблемою багатьох країн Євросоюзу, тому не вдалося запровадити санкції на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів, але на відміну від Угорщини країни передають зброю Україні, тому позицію Угорщини важко зрозуміти.
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Топ коментарі
+38
Для цього треба знати характер компромату,яким фсб тримае його за яйця
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27.03.2022 17:56
+25
Пан Анджей мадяры всегда были ******** мне это поляк старый в 90 тых рассказывал
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27.03.2022 17:59
+23
немцы и французы ,верхушка сейчас в шоке........при окончании войны начнут всплывать их коррупционные связи с кацапами..
будут глобальные изменения в ЕС.............
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27.03.2022 18:02
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Для цього треба знати характер компромату,яким фсб тримае його за яйця
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27.03.2022 17:56 Відповісти
Схоже, що він сам генерал ФСБ.
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27.03.2022 18:40 Відповісти
Орбан був пов'язаний с кримінальним "авторітетом" С. Могілєвичем, про що у плєшенфюфера є дуже цікава "папочка"
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27.03.2022 18:55 Відповісти
Штука в тім що мадяри приперлися в Закарпаття свого часу з історичної Батьківщини УРАЛУ. Вони є кровними родичами ИАСКАЛІВ та КАЦАПІВ. Тому вони так уперто завжди тягнуть за РФ. Це пята колона РФ в Європі
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27.03.2022 19:46 Відповісти
І навіть тисячолітнє перебування у Европі не вичавило з них південно-уральське гівно...
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27.03.2022 20:24 Відповісти
Там 7 значное число, проверьте все банки, наличку
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27.03.2022 17:56 Відповісти
а мерзавцев и подонков и понимать не надо . Их надо просто уничтожать разными способами .
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27.03.2022 17:58 Відповісти
орбан на зарплаті у кремля
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27.03.2022 17:59 Відповісти
тавагіщь сталін ЗАБОРОНИВ брати в полон мадяр - НАКАЗАВ їх знищувати! Мабуть саме тому орбанОВ любить рашку...
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27.03.2022 18:18 Відповісти
Пан Анджей мадяры всегда были ******** мне это поляк старый в 90 тых рассказывал
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27.03.2022 17:59 Відповісти
Падло він кінчене, як і його виборці- і це їм усім точно вилізе боком.
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27.03.2022 18:01 Відповісти
немцы и французы ,верхушка сейчас в шоке........при окончании войны начнут всплывать их коррупционные связи с кацапами..
будут глобальные изменения в ЕС.............
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27.03.2022 18:02 Відповісти
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:14 Відповісти
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:14 Відповісти
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:14 Відповісти
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:14 Відповісти
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:15 Відповісти
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:15 Відповісти
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:15 Відповісти
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:15 Відповісти
ТУПО БАБКИ
или шантаж
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27.03.2022 18:03 Відповісти
Венгры давно санкций просят, просто стесняются сказать об этом
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27.03.2022 18:04 Відповісти
Уже и не особо стесняются.
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27.03.2022 18:16 Відповісти
Нічого. Після переможної війни всіх згадаємо. І Орбан в перших рядах.
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27.03.2022 18:04 Відповісти
Агент ФСБ
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27.03.2022 18:05 Відповісти
Польше повезло,что границы совместной нет с венгрией-у мадьяр ко всем соседям терки по территориям-у нас закарпатье,у румынии трансильвания,у словакии братиславская область (была когдато жупанатом венгерского королевства)
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27.03.2022 18:06 Відповісти
У Сербії, - Воєводіна (там, де цифра 3 на карті). У Воєводіні проживає близько 250 тис. мадярів.

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27.03.2022 18:34 Відповісти
Куй им на все рыло, а не Трансильвания. В 1919 румыны им надолго хотелки поотбивали, когда заняли Будапешт и ********* Белу Куна вместе с его строительством социалистической венгрии)
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27.03.2022 19:31 Відповісти
Нужно чтобы официальные лица Евросоюза, 2 и́ 3 ранга не стеснялись говорить, что поведение правительства Венгрии не достойно члена Евросоюза, и всё быстро наладится.
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27.03.2022 18:06 Відповісти
поцікався як питання з ЦІЄЮ сволотою вирішила Словаччина... У нас школярі шкіл у Берегово не вчать Українську мову...Бо міністр - риг Анал шкарлєтав, а пракурор - вєнєдіктава...
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27.03.2022 18:13 Відповісти
а чем тебе Венедиктова не угодила?
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27.03.2022 20:10 Відповісти
Це тому, Дудо, що ти пан, а не комі-пєрмяцкій хам.
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27.03.2022 18:06 Відповісти
ЩО не ЗРОЗУМІЛО? ху*
осос звичайний...
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27.03.2022 18:07 Відповісти
Вэнгри - наші друзі (с)
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27.03.2022 18:08 Відповісти
"Мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни ..."--так а що тут розуміти? Орбан-- класична європейська путінська повія, що прийшла до влади завдяки путлєру, і зараз відробляє вкладені в неї гроші. І ,на превеликий жаль, орбан в цьому сенсі далеко не один.
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27.03.2022 18:09 Відповісти
Нічого складного. Людина підтримує хутіна і роіську.
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27.03.2022 18:10 Відповісти
Невже так важко зрозуміти? Перед нападом рашистів мадяри підвели до кордону з Україною свою декоративну армію. Чи всі вже забули про це? Може цей факт допоможе зрозуміти,що це за падлюки?
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27.03.2022 18:11 Відповісти
Та гандон цей орбан! Це всі знають. Але як він набрид вже падло!
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27.03.2022 18:12 Відповісти
******, сер.
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27.03.2022 18:13 Відповісти
Викиньте їх з ЕС і НАТО а Україну прийміть,хай лижуть копита х..лу
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27.03.2022 18:15 Відповісти
Рівно в наступну неділю (3 квітня) - в Угорщині чергові вибори парламенту. Останні соцдослідження показують, що орбанівщина та опозиція (об'єднана) набирають рівну кількість голосів. Більше того, соціологія показує, що в парламент зайдуть лише дві політичні сили! Тобто, все на тих виборах вирішить закордоний виборчий округ: як він проголосує, така і влада буде.

Іншими словами, в конкретному випадку Дуда агітує угорців в Польщі проголосувати проти Орбана.
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27.03.2022 18:16 Відповісти
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_2022_Hungarian_parliamentary_election

Вот последние результаты опросов. Рейтинг орбана вырос и фидес набирает большинство. Мадьяры-это шваль, которая всегда поддерживала самых мерзких уродов.
Ничего, мадьяры всегда в мировых войнах поддерживали тех, кто проиграет. Так что это хороший знак.
Единственное, что в жтом всем плохо-это их право вето в НАТО и ЕС...
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27.03.2022 18:25 Відповісти
Надо оттуда их выгнать, пускай вступают в "одкб" и таёжный союз!
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27.03.2022 20:08 Відповісти
Треба викинути мадярів з Євросоюзу і НАТО!
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27.03.2022 20:13 Відповісти
Русские это финно-угры (угорцы, венгры). Что не понятно Дуде? Угры (венгры) такие же фашисты.
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27.03.2022 18:21 Відповісти
Что там непонятного? Все очень просто
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27.03.2022 18:21 Відповісти
Хотів би знати, а ми і дальше продовжуємо прокачувати нафту з РФ до Угорщини нафтопроводом Дружба?
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27.03.2022 18:22 Відповісти
Вже писав! Поки з Кенінгзберга не *******, так і будуть занепокоєні!!!
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27.03.2022 18:22 Відповісти
Це кощунство, але я вже за рашу в плані щоб по ЄС для захисту рускоговорящих вдарили( боже недопусти). Скільки можна терпіти це занепокоєння?
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27.03.2022 18:27 Відповісти
Та підари ці мадяри
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27.03.2022 18:22 Відповісти
орбан-кацапська підстилка. Ось і все.
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27.03.2022 18:24 Відповісти
Чего там непонятного, БАБЛО!?
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27.03.2022 18:30 Відповісти
Вообще, представить легко. Для этого нужно представить коричневый фибровый чемодан, полный пачек уже конвертированных в твёрдую валюту рублей.
Взлет политической карьеры венгерского витька начался еще в середине 90-х годов. И стал он известен благодаря немецкому журналисту Юргену Роту, которому удалось разговорить бизнесмена Дитмара Клодо (откровения которого попали в книгу Юргена Рота «Грязная демократия»).

Клодо - гражданин Германии, в молодости входил в RAF («Фракция Красной Армии»), совершавшую теракты на территории ФРГ. Он также является основателем охранной фирмы SAS, которая занимается инкассаторскими и охранными услугами в Германии, Франции и России. В 90-е Клодо жил в Будапеште и был заведующим секцией Торгово-Промышленной палаты Венгрии. Клодо отсидел 8,5 лет в венгерской тюрьме за изготовление бомбы (сам он утверждает, что невиновен) и освободился в 2011 году. Ему также приписывают связи с различными разведками. А с Могилевичем его якобы познакомил племянник Сергея Михайлова (Михася, Солнцевская ОПГ), с которым они, в свою очередь познакомились в Афганистане.



Вот что можно узнать из письменного свидетельства (так называемого аффидавита), подписанном Дитмаром Клодо (имеется в распоряжении The Insider):



«В девяностых годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем частной охранной компании SAS. В Будапеште я познакомился с известным бизнесменом Семеном Могилевичем. Между нами возникли доверительные отношения, отчасти потому, что мы оба были иудеями. Из-за этих близких доверительных отношений он поручил мне в середине девяностых годов, это было в период между 1993 и 1996 годами, передавать деньги различным лицам. Один из них был человеком по имени Шандор Пинтер <нынешний министр внутренних дел Венгрии - The Insider>. В то время я знал о нем только, что он был какой-то большой чин в полиции и, конечно же, что он работал на г-на Могилевича. Я познакомился с ним официально позже, когда он ушёл из полиции. Это было в 1996/97. Семен Могилевич попросил меня передать ему деньги, что я и сделал.То, что это были влиятельные люди, было для меня ясно. Для меня Шандор Пинтер был тогда только одним из многих коррумпированных лиц, которым я передавал конверты от имени Могилевича. Я принимал его и других людей в моем доме по адресу Meggy Uca 19, в 3-м районе Будапешта. Они брали деньги в конвертах. Это были по 10 000 немецких марок. Так продолжалось до 1996 года, а позже эти операции шли уже через кого-то другого. Один раз, это было весной 1994 незадолго до парламентских выборах, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около миллиона марок.

Он предназначался для молодого человека. Но этот молодой человек не хотел заходить в мой дом. Я сказал ему: «Слушайте. У меня есть чемодан с этими чертовыми деньгами. И я не собираюсь выходить с этим чемоданом на улицу. Так что, если вы отказываетесь, то я передаю это господину Могилевичу, и пусть он заберет с собой чемодан с миллионами. Мне все равно». И он все-таки поднялся ко мне вместе с еще одним пожилым джентльменом, и я принес чемодан с деньгами. Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес. Могилевич назвал это «поворотным вкладом в предвыборную кампанию». Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации.



Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской торгово-промышленной палаты меня воспринимали довольно серьезно. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я сообщил правду.



Регенсбург

06/15/2016»
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27.03.2022 18:31 Відповісти
Так Модяри це ж брати Орків...
Мадьяры кочевали в Заволжье и в основном жили на Урале. Позже переселились ближе к территории Украины и вторглись на Дунай.
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27.03.2022 18:32 Відповісти
Після війни, УкрПолЛитбат требе переформатувати в щось накшталт сил швидкого реагування НАТО. Щоб русня добре думала перед тим як нападати на Україну або пробивати коридор до Кьонігсбергу.
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27.03.2022 18:34 Відповісти
Денежная проституция!
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27.03.2022 18:36 Відповісти
Давно кажу вчіть історію, фашизм пішов з угорщини а не з німеччини, так вони і продовжують.
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27.03.2022 18:37 Відповісти
А що тут розуміти? Вони бажають поризки Україні і мріють забрати собі Закарпаття. Гидка порода, яка історично до Європи жодним боком. Так що таке лайно буде завжди залишатися лайном, ніяк не перетворюючись на добрива.
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27.03.2022 18:43 Відповісти
Орбан=Шрьодер!
Шавки Путлера!
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27.03.2022 18:47 Відповісти
ЕвропейцьІ обьявите бойкот мадьярам. Берите пример из министра обороньІ Чехии. Сделайте Орбана нерукопожатньІм, чтобьІ он контактировал только с Пуйлом и Ки Чен ЬІном, если последний етого захочет. БьІдло надо учить коллективно.
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27.03.2022 18:50 Відповісти
Служить маазолейным мудакам...почетная обязанность каждого идиота...
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27.03.2022 18:50 Відповісти
Нічого "важкого" у тому, аби зрозуміти угорців, немає... Що ті, що ці, - фіно-угри! Ось і все... Як кажуть, поклик крові. Ось тому поляки, чехі, словенці, тощо розуміють українців, а московити та їхні "брати по крові", - НІ!!! Ось і все... Тому які з московитів "слов'яни" насправді ми зараз і бачимо...
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27.03.2022 18:51 Відповісти
що тут незрозумілого? путлер пообіцяв уйобікам закарпаття. вони вже роздали паспорти і чекають на *****.
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27.03.2022 18:53 Відповісти
ЧМО этот мадьяр....
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27.03.2022 18:55 Відповісти
Когда он начнет сливать планы НАТО кацапии,тогда все поймете.
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27.03.2022 19:30 Відповісти
А ведь когда-то Польша и Венгрия друг друга очень любили. Вспомнить хотя бы историю про реформы судебной системы в Польше...
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27.03.2022 19:33 Відповісти
А мені пане Дуда не важко це зрозуміти, Орбана банально купили за великі гроші "газпрому" і він на жаль не один такий! 😠
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27.03.2022 20:01 Відповісти
Терміново надати коридор для військ окупантів -на Будапешт,з умовою виведення військ які зараз в Україні,для створення Угорської народної республіки,ха-ха-ха
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27.03.2022 20:27 Відповісти
Орбан - кремлівський агент.
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27.03.2022 20:35 Відповісти
А що тут незрозумілого? ***** обіцяло ****** Закарпаття. Останній навіть війська мадярські на український кордон перепровадив, а тут кацапи напоролись на жорсткий спротив. Як писав митець: ******** Данія, кінець всім сподіванням...
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27.03.2022 21:01 Відповісти
Мне кажется граждане Украины после победы должны дать 48 часов на то чтобы ни одна венгерская рожа не осталась на территории Украины, в том числе украинцы получившие венгегрские паспорта в последние годы. Ни одной школы, ни одного культурного центра колаборационистов не должно остаться на нашей территории! Правительство этого никогда не сделает, поэтому это должны сделать объединившись обычные граждане. Пусть твари драпают под защиту своих профашистских вождей. В иделе вобще разорвать с подонками все дипломатические отношения! Они никогда не полезут к нам с оружием, так как увидели как наша армия утилизирует их старшего брата! Но и их не должно оставаться на наших территориях.
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27.03.2022 22:17 Відповісти
Это легко понять. Орбан ездил в Москву перед войной и ему явно обещали отдать по результатам войны Карпаты.
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27.03.2022 22:50 Відповісти
"
Мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни Росії проти України, - Дуда..."

А хто ****** може зрозуміти?
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28.03.2022 00:32 Відповісти
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28.03.2022 11:37 Відповісти
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28.03.2022 11:37 Відповісти
 
 