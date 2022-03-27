УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11863 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 690 11
війна (56913) Маріуполь (2822) Нацполіція (13911)

На Донеччині спіймали шахрая, який за винагороду обіцяв вивезти людей з Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 3000 грн за людину чоловік обіцяв вивозити мирних мешканців "з Маріуполя у безпечне місце", далі отримував завдаток та зникав. Афериста викрили правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

На Донеччині спіймали шахрая, який за винагороду обіцяв вивезти людей з Маріуполя 01
На Донеччині спіймали шахрая, який за винагороду обіцяв вивезти людей з Маріуполя 02
На Донеччині спіймали шахрая, який за винагороду обіцяв вивезти людей з Маріуполя 03

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області дізналися про факт злочину під час моніторингу соціальних мереж. Невідомий запропонував жінці перевезти людей з Маріуполя у безпечне місце за грошову винагороду, отримавши частину грошей, чоловік зник. Внаслідок проведення оперативних дій, "перевізника" було викрито. Ним виявився раніше судимий за грабіж та викрадення авто 28-річний мешканець Покровська. Після скоєння злочину чоловік перейшов на нелегальне становище та переховувався на території Дніпропетровської області. Поліцейські повернули зловмисника до Покровська. Зараз він перебуває у відділі поліції, де надає свідчення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами. ФОТО

Також, поліція Донеччини  закликає бути обачними з незнайомцями, завчасно не переказувати кошти та пам'ятати, що безпечна евакуація людей проходить під контролем поліції та організована державними службами чи волонтерами.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Отдайте его родственникам тех,кого он кинул и не вмешивайтесь минут 30
показати весь коментар
27.03.2022 17:58
+8
Olia Ustymenko:
Через рік-два свинорилі лапті повалять в Україну. Тимчасово, на пмп, на громадянство.
Треба Закон про недопустимість видачі українських віз/громадянства ВСІМ громадянам РФ навіть після офіційної капітуляції. Мінімум на 150 років.
До речі, сусідні з РФ країни, куди зараз як щури розбігаються «не такі» руські, не розуміють простого факту: через декілька років ті, що понаїхали, почнуть вити про утиск прав російськомовного населення і вимагати ввести війська.
#руснянелюди
показати весь коментар
27.03.2022 18:22
+5
Публичная порка должна быть настолько эффективной, насколько выдержит капроновый хлыст.
показати весь коментар
27.03.2022 18:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.03.2022 17:57 Відповісти
Отдайте его родственникам тех,кого он кинул и не вмешивайтесь минут 30
показати весь коментар
27.03.2022 17:58 Відповісти
«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович (який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії.
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).

Татарченко І.В. народився в м. Вишгород Київської області. Добре орієнтується в Київському регіоні.
Високий на зріст.

За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.
Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі.
показати весь коментар
27.03.2022 18:01 Відповісти
Публичная порка должна быть настолько эффективной, насколько выдержит капроновый хлыст.
показати весь коментар
27.03.2022 18:02 Відповісти
Писец как жестко... Хотя хлебальник набить точно не мешало бы... И ноженьку сломать, или парочку...
показати весь коментар
27.03.2022 18:05 Відповісти
Ось, ****.
показати весь коментар
27.03.2022 18:07 Відповісти
Віддайте тим, кого хотів вивезти. Того падлу.
показати весь коментар
27.03.2022 18:21 Відповісти
Olia Ustymenko:
Через рік-два свинорилі лапті повалять в Україну. Тимчасово, на пмп, на громадянство.
Треба Закон про недопустимість видачі українських віз/громадянства ВСІМ громадянам РФ навіть після офіційної капітуляції. Мінімум на 150 років.
До речі, сусідні з РФ країни, куди зараз як щури розбігаються «не такі» руські, не розуміють простого факту: через декілька років ті, що понаїхали, почнуть вити про утиск прав російськомовного населення і вимагати ввести війська.
#руснянелюди
показати весь коментар
27.03.2022 18:22 Відповісти
В Киеве по подозрению в госизмене задержан известный политолог
18:27

После вчерашнего обыска был задержан пророссийский политолог Михаил Погребинский, часто выступавший на российских пропагандистских каналах, которого связывают с олигархом Виктором Медведчуком, передает УНИАН.

Михаила Погребинского подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.
показати весь коментар
27.03.2022 18:27 Відповісти
за такое в военное время расстрел на месте
показати весь коментар
27.03.2022 18:30 Відповісти
який виродок
показати весь коментар
27.03.2022 19:47 Відповісти
 
 