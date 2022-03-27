На Донеччині спіймали шахрая, який за винагороду обіцяв вивезти людей з Маріуполя
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За 3000 грн за людину чоловік обіцяв вивозити мирних мешканців "з Маріуполя у безпечне місце", далі отримував завдаток та зникав. Афериста викрили правоохоронці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.
Співробітники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області дізналися про факт злочину під час моніторингу соціальних мереж. Невідомий запропонував жінці перевезти людей з Маріуполя у безпечне місце за грошову винагороду, отримавши частину грошей, чоловік зник. Внаслідок проведення оперативних дій, "перевізника" було викрито. Ним виявився раніше судимий за грабіж та викрадення авто 28-річний мешканець Покровська. Після скоєння злочину чоловік перейшов на нелегальне становище та переховувався на території Дніпропетровської області. Поліцейські повернули зловмисника до Покровська. Зараз він перебуває у відділі поліції, де надає свідчення.
Також, поліція Донеччини закликає бути обачними з незнайомцями, завчасно не переказувати кошти та пам'ятати, що безпечна евакуація людей проходить під контролем поліції та організована державними службами чи волонтерами.
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