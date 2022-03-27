Україна та Росія проведуть наступний раунд перемовин вживу у Туреччині 28-30 березня, - Арахамія

Українська та російська делегація домовилися провести черговий раунд перемовин у Туреччині 28-30 березня.

Про це повідомив у фейсбуці член української делегації на перемовинах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", - зазначив він.

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