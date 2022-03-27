19 518 142
Україна та Росія проведуть наступний раунд перемовин вживу у Туреччині 28-30 березня, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська та російська делегація домовилися провести черговий раунд перемовин у Туреччині 28-30 березня.
Про це повідомив у фейсбуці член української делегації на перемовинах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", - зазначив він.
Топ коментарі
+46 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар27.03.2022 18:04
+40 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар27.03.2022 18:08
+36 Green sheet
показати весь коментар27.03.2022 18:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Все остальное от непонимания истинных целей *****. Он никогда не пойдет ни на какие компромиссы, тем более сейчас, когда для него ещё не всё потеряно.
Но с другой стороны нужно понимать что ***** рушит города, инфраструктуру и убивает мирных жителей, чтобы вынудить нас пойти на эти переговоры, а там уже склонить в свою пользу, заставить капитулировать.
1. повна демілітаризація ерефії.
2. повна деокупація криму і донбасу.
3. передача історично українських земель кубані і далекого сходу у склад України.
4. повна оплата ерефією відбудови всього зруйнованого в Україні.
5. безкоштовна поставка нафти, газу, лісу, металів з ерефії в Україну протягом наступних 99 років.
6. знесення пукіна з посту президента.
7. потім ще щось придумаю.....
Это толковые переговоры будут.