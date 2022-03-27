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Україна та Росія проведуть наступний раунд перемовин вживу у Туреччині 28-30 березня, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Українська та російська делегація домовилися провести черговий раунд перемовин у Туреччині 28-30 березня.

Про це повідомив у фейсбуці член української делегації на перемовинах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", - зазначив він.

Читайте також: Україна наполягає на системі гарантій безпеки. Просування на перемовинах поки не таке, як хотілося б нашій стороні, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+46
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27.03.2022 18:04
+40
Російські окупанти йшли до Києва. Але під Києвом здохли.
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27.03.2022 18:08
+36
Ага. Кацапские мамки уже пишут своим солдатам чтобы держались, мол Украина вот-вод подпишет капитуляцию, а росийские акции и рубль очень бодро реагируют даже на намек на переговоры. Молодцы ***, работайте на врага.
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27.03.2022 18:06
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Эти переговоры полезны только возможностью создания гуманитарных кородиров.
Все остальное от непонимания истинных целей *****. Он никогда не пойдет ни на какие компромиссы, тем более сейчас, когда для него ещё не всё потеряно.
Но с другой стороны нужно понимать что ***** рушит города, инфраструктуру и убивает мирных жителей, чтобы вынудить нас пойти на эти переговоры, а там уже склонить в свою пользу, заставить капитулировать.
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27.03.2022 18:37 Відповісти
Помойму они уже давно договорились. Вода в Крым и сухопутный коридор уже есть. Сейчас выходят на Лугнаскую и Донецкую области. И всё "спецоперация" завершена. Орки выйдут с севера, уйдут с Чернигова, Сумм, и даже с Херсона. Втирают дич еще со спецоперации по Вагнеровцам ...
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27.03.2022 18:40 Відповісти
Єдиний сенс в тих переговорах -це час. Він грає проти РФ і за мовлятися нічого, хіба що про капітуляцію РФ і виплату репарацій. РФ хоче нас знищити. Не захистити російськомовних...всі вже бачать, як армія РФ їх захищає в Харкові чи Маріуполі...Не денацифікувати чи ще там щось...це байки для бідних і дурних. Путін хоче знищити Україну, як незалежну державу і українців, як націю. То ж треба добивати, інших варіантів немає
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27.03.2022 18:43 Відповісти
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27.03.2022 19:43 Відповісти
Ой дивіться хлопці щоби ці лохотронщики не продали Україну. Бо для чого тоді такі жертви, для чого тоді відвага і подвиг ЗСУ? І хто після такого договору нам державу відбудує?
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27.03.2022 18:53 Відповісти
Правильно мыслите.
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27.03.2022 20:40 Відповісти
Господе, откуда опять столько знатоков, стратегов и политиков. Когда же вы научитесь понимать суть международной политики а ту маняфантазию которую себе придумали
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27.03.2022 18:58 Відповісти
есть опасения, что на этих многодневных переговорах в Турции, нашу делегацию будут усиленно "обрабатывать "....
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27.03.2022 18:58 Відповісти
Только до победного конца! Либо мы, либо они. Никаких сепаратфных!
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27.03.2022 19:07 Відповісти
Это же в Турции, там тепло. Собрались на корпоратив.
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27.03.2022 19:23 Відповісти
Так як арахамия і подоляк проводять переговори,хочеться блювати,зразу як вони починаються, подача і пожимання рук,з усмішками на їх обличях.??? Це ******** Українського суспільства,подавати і пожимати руки ;убивцям дітей сімей,солдатів.,це просто не вміщається у свідомості.Якщо Зе,не припинить цю гидоту,то наслідки будуть не втішні. Зе,тобі Ізраільська жінка з уряду сказала прямо: З убивцями дітей,сімей,солдатів,.Переговори не проводять,їх знищують.
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27.03.2022 19:43 Відповісти
умови компромісу від України:

1. повна демілітаризація ерефії.
2. повна деокупація криму і донбасу.
3. передача історично українських земель кубані і далекого сходу у склад України.
4. повна оплата ерефією відбудови всього зруйнованого в Україні.
5. безкоштовна поставка нафти, газу, лісу, металів з ерефії в Україну протягом наступних 99 років.
6. знесення пукіна з посту президента.
7. потім ще щось придумаю.....
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27.03.2022 19:46 Відповісти
нагадайте обізяні , що в приміщенні треба знімати кепку.
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27.03.2022 20:04 Відповісти
А кончаю на арахамию,как на хорошего человека.
Это толковые переговоры будут.
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27.03.2022 20:38 Відповісти
Хламидия ты то-же там участвуешь, место того что-бы торговать чурчхелой на пляже в Абхазии??
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27.03.2022 20:42 Відповісти
ссср !Артисты,олигархи,вы все уже поняли , вы прокляты.вы чума 21 века,прощения нет,вы раковая опухоль на планете ,ваш герой,антихрист,вам нет прощения,вы будете пожизнено пизжены по всему миру,вы уже об этом догадываетесь,ЗНАЕТЕ,вы все в толерантном обществе,будете ОТПИзжЕНЫ,извените за грубость!!!
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27.03.2022 21:29 Відповісти
Краще б було якби они туда не їхали ! Краще для народа України, та і ддля цих жидів краще!
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27.03.2022 22:06 Відповісти
Неделю назад Зеленский говорил, что не уступит Крым и Донбасс. Сейчас блеет про какие то "компромиссные територии" завтра скажет, что готов сдать русским все Стингеры, потом Джевелины, потом арту с градами, а потом готов выдать России и лднр всех майдановцев, патриотов, военных. Потом Бойка или Азарова премьер-министром И здравствуй новая, формально независимая банановая точнее пшенично-рапсовая республика под реальным управлением России где будет царить нищета, коррупция, полицейский произвол. Квази-государство, к которому Европа и Америка потеряет всяческий интерес и булет рассматривать Украину исключительно, как страну для секс-туризма. Зеленский будет как Черновецкий после назначения Попова. Это очень напоминает завуалированную капитуляцию. Хочется верить, что украинский вооруженный народ не про..бет все те достижения доставшиеся нам таким потом и кровью.
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28.03.2022 01:24 Відповісти
Точка невозврата уже пройдень. Русские сами на это не пойдут
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28.03.2022 01:29 Відповісти
Ну от,мене знову заблокували.
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28.03.2022 02:03 Відповісти
Кожного разу,коли,цю сволоту пре на переговори,кацапня посилено нас обстрілює ракетами!!! дайте,аже гниді понюхати,чиюсь сраку
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28.03.2022 04:08 Відповісти
Кожного разу,коли,цю сволоту пре на переговори,кацапня посилено нас обстрілює ракетами!!! дайте,аже гниді понюхати,чиюсь сраку
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28.03.2022 04:08 Відповісти
ПереговорьІ с россиянами должньІ продолжаться не дольше автоматной очереди.
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28.03.2022 11:35 Відповісти
ПереговорьІ с россиянами должньІ продолжаться не дольше автоматной очереди.
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28.03.2022 11:35 Відповісти
ПереговорьІ с ордьІнцами должньІ продолжаться не дольше автоматной очереди.
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28.03.2022 11:35 Відповісти
ПереговорьІ с ордьІнцами должньІ продолжаться не дольше автоматной очереди.
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28.03.2022 11:35 Відповісти
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