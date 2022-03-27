Посол України в Німеччині Мельник відхилив запрошення Штайнмаєра на концерт з російськими артистами
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Посол України в Німеччині Андрій Мельник відхилив запрошення президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра на концерт класичної музики "За свободу й мир", де серед виконавців більшість росіян.
Про це повідомила дружина посла Світлана Мельник у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Тобто, що ж получається: заходите-ка к нам на русский огонек, пане посол, с Вашим "сопровождением", - пише дружина посла, назвавши це не проявом солідарності, а черговим знущанням та плювком в обличчя всім українцям.
За словами Світлани Мельник, у програмі, за виключенням єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова, всі твори належать композиторам держави-агресора.
"Але найогидніше - серед солістів - жодного українця. Лише росіяни!!! Піаніст Кіссін і баритон Погоссов", - наголошує вона.
"Пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів - і це в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен - це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою. Посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його образою для українців", - додала дружина посла.
Концерт має відбутися сьогодні, 27 березня, об 11:00 годині в резиденції Президента Німеччини у палаці Бельвю.
Будь ласка, зачекайте...
И только в глазах денежные знаки.
А ми ж якось на амнезію не хворіємо. Й не забули, як цей сам Подоляк про НАТО й нейтралітет прямим текстом віщав. І навіть до рівня Голови Ради Стефанчука дійшли про скасування норм Конституції. Я вже мовчу про всіляку арєтовівщину. Досить було ревізору наблизитися й передати пару привітиків через Кулебу й Рєзнікова, як усі зразу правильними стали. Та хоч то добре.
А, до речі, якщо вже про тих "на ходу кругом марш" заговорили, то де зник Арахамія? Щось раптом стихло й уже не лізе з коментарями. Або в опі допетрали, що воно таке тупе, що краще не ганьбитися, або й саме нюхом відчуло, що після чергового окрику Байдена цих колаборантських переговірників можуть дуже швидко звинуватити в порушенні директив (а ви їх десь колись бачили? Бо я ні) та самоуправстві. А далі їм же є, що втрачати...
пішов вслєд за руzzкім корабльом.
<Около 16 января н. ст. 1847. Неаполь.>
Всемилостивейший государь!
Только после долгого обдумывания и помолившись богу, осмеливаюсь писать к вам. Вы милостивы: последний подданный вашего государства, как бы он ничтожен сам по себе ни был, но если только он находится в том затруднительном состоянии, когда недоумевают рассудить его от вас постановленные власти, имеет доступ и прибежище к вам. Я нахожусь в таком точно состоянии: я составил книгу в желании ею принести пользу моим соотечественникам и сим хотя сколько-нибудь изъявить признательность вам, государь, за ваши благодеяния и милостивое внимание ко мне. Цензура не решается пропустить из моей книги статей, касающихся должностных лиц, тех самых статей, при составлении которых я имел неотлучно перед своими глазами высшие желания души вашего императорского величества. Цензура находит, что статьи эти не вполне соответствуют цели нашего правительства; мне же кажется, что вся книга моя написана в духе самого правительства. Рассудить меня в этом деле может один тот, кто, обнимая не одну какую-нибудь часть правления, но все вместе, имеет чрез то взгляд полнее и многостороннее обыкновенных людей и кто сверх того умеет больше и лучше любить Россию, чем как ее любят другие люди; стало быть, рассудить меня может один только государь. Всякое решение, какое ни произнесут уста вашего императорского величества, будет для меня свято и непреложно. Если, благоволивши бросить взгляд на статьи мои, вы найдете в них всё сообразным с желаньями вашими, я благословлю тогда бога, давшего мне силы проразуметь не криво, а прямо высокий смысл ваших забот и помышлений. Если же признаете нужным исключить что-нибудь из них, как неприличное, происшедшее скорей от моей незрелости и от моего неуменья выражаться, чем от какого-нибудь дурного умысла, я равномерно возблагодарю бога, внушившего вам мысль вразумить меня, и облобызаю мысленно, как руку отца, вашу монаршую руку, отведшую меня от неразумного дела. В том и другом случае с любовью к вам по гроб и за гробом остаюсь
вашего императорского величества признательный верноподданный
Николай Гоголь
Якщо язик штанмаєра не у сраці *****, то це свідчить лише про те, що там в даний момент язик макрона!
Це не чергова маніпуляція від т.зв. днр і рф, а виявлення їх економічної катастофи через санкції.
🔺Відповідно до окупаційного плану, за 7-10 днів "влада" ОРДО планувала завезти рубль і здійснити обмін, але для такої операції потрібно як мінімум 1,5 млрд рублів, а грошей рф не має навіть на виплату заробітної плати солдатам окупантів. Після консультації з російським мінфіном було вирішено використовувати гривні на всій території ОРДЛО, крім цього, інша мета - поступове вилучення у населення гривневої маси.
🔺Населення тимчасово захоплених населених пунктів категорично відмовляється від рублів і проявляють максимальний супротив агресорам. З таким патріотичним настроєм у ворога немає жодного шансу. https://t.me/spravdi/3677
https://ga.de/bonn/stadt-bonn/autokorso-in-bonn-hunderte-fahrzeuge-fahren-von-koeln-zum-friedhof-lessenich_aid-67530039
ще ніхто так Німеччину не ганьбив, як оці штанмайєри.
Тьфу ***, шоб вы здохли все русские душегубы и их подстилки
НАДО БЫ ИМ КОНЦЕРТ ПОДПОРТИТЬ ТУХЛЫМИ ЯЙЦАМИ .
ТАК они вбивают европейцам в головы своё ВЯЛИЧИЕ
А ГДЕ НАШ АНСАМБЛь ВИРСКОГО И ХОР ВЕРЕВКИ ????
Германия обезопасит свое небо Железным куполом