Посол України в Німеччині Мельник відхилив запрошення Штайнмаєра на концерт з російськими артистами

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відхилив запрошення президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра на концерт класичної музики "За свободу й мир", де серед виконавців більшість росіян.

Про це повідомила дружина посла Світлана Мельник у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Тобто, що ж получається: заходите-ка к нам на русский огонек, пане посол, с Вашим "сопровождением", - пише дружина посла, назвавши це не проявом солідарності, а черговим знущанням та плювком в обличчя всім українцям.

За словами Світлани Мельник, у програмі, за виключенням єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова, всі твори належать композиторам держави-агресора.

"Але найогидніше - серед солістів - жодного українця. Лише росіяни!!! Піаніст Кіссін і баритон Погоссов", - наголошує вона.

"Пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів - і це в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен - це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою. Посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його образою для українців", - додала дружина посла.

Концерт має відбутися сьогодні, 27 березня, об 11:00 годині в резиденції Президента Німеччини у палаці Бельвю.