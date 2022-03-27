Вчора Росія запустила рекордну кількість ракет по Україні. Із як мінімум 70 долетіли 8, решта - знищені нашою ППО, - ЗМІ

Вчора, 26 березня, Росія випустила по території України рекордну кількість ракет. Більшу їх частину збила українська ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Видання зазначає, що 26 березня російська армія запустила найбільшу кількість ракет з моменту початку конфлікту.

"52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 - з території Білорусі. Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн. прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до пів мільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту", - зауважує видання.

"При цьому ППО України поставила рекорд по збитим цілям: з як мінімум 70 випущених Росією ракет долетіли тільки вісім. Решта були знищені в небі. Росія здійснювала обстріл в тому числі по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував з візитом президент США Джо Байден", - нагадує The Insider.

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