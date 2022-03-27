Вчора Росія запустила рекордну кількість ракет по Україні. Із як мінімум 70 долетіли 8, решта - знищені нашою ППО, - ЗМІ
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Вчора, 26 березня, Росія випустила по території України рекордну кількість ракет. Більшу їх частину збила українська ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.
Видання зазначає, що 26 березня російська армія запустила найбільшу кількість ракет з моменту початку конфлікту.
"52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 - з території Білорусі. Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн. прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до пів мільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту", - зауважує видання.
"При цьому ППО України поставила рекорд по збитим цілям: з як мінімум 70 випущених Росією ракет долетіли тільки вісім. Решта були знищені в небі. Росія здійснювала обстріл в тому числі по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував з візитом президент США Джо Байден", - нагадує The Insider.
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Слава нації
Смерть москалям
🔻Застрелился командир 13 танкового полка, который ходил на склад Кантемировской дивизии.
🔻Военные ВСУ уничтожили и почти уничтожили мотострелковую бригаду на харьковском хранении.
🔻Командующего 1-й танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя уволили «из-за потери потерь и провала вторжения России в Украину».
Випадковість ?
Отже ми маємо Крим забрати назад.
Это когда выпускаются крылатые ракеты с ЯО- залпом и одна из ракет есть ракета -лидер ,то несколько ракет идут впереди и при попадании в зону пво их последовательно подрывают ,для уничтожения пво ,следующие ракеты идут без противодействия к цели.
У нас действуют обычными боеголовками ,следовательно при хорошем пво их довольно легко сбить или повредить обычным ПЗРК или ствольной артиллерией
Смотреть - https://www.youtube.com/watch?v=azjXWrSbbpY
На вулиці зустрічаються два кума.
- Куме, я собі в місті такого папугу купив! - хвалиться один, - Він так гарно говорить! Ходімте, самі послухаєте!
Прийшли вони до хати, господар зняв покривало, - в клітці сидить красень-папуга.
- Ану, Попка, кажи! - командує господар, і папуга починає:
- Москалі підаррраси! Москалі підарраси!!! путін *****!
- Ну як? - запитує господар гостя. Гість не довго думаючи, як дасть йому в рило!
Мужик впав, трохи прийшов до себе і, витираючи кров з носа, питає:
- Куме, за що?!
- … І ти його, ****, у клітці тримаєш?!
які тридцять років нищили все українське,
які приводили до влади Януковича і "какая разніца" кого ще приводили,
ті самі ведучі, які забезпечували інформаційне прикриття найодіознішим бандитам і олігархам,
українофоби та політичні проститутки
створили інформаційний пул по забезпеченню перемоги у війні, яку вони десятиліттями готували, відверто працюючи на Кремль.
Фірташ, Пінчук, Коломойський - апостоли корупції, які намагаються (і небезуспішно) зберегти статус кво в українській політиці, змушені тепер боротися проти Путіна.
Тільки не вірте, що за Україну.
Yurii Karakay, "Не на часі."
То какие-то ******.
а то не ясно, де тут підмет, де присудок! у вашому заголовку.
Тож хіба крилата ракета не менш ефективна для атаки, ніж безпілотник типу Байрактар?
Є також багато вдосконалень дизайну, які можуть зробити цей тип дрона більш ефективним. Більша висота, щоб зменшити ймовірність бути збитим. Прикріпіть щось на зразок ракети Stinger, щоб збивати вхідні зенітні ракети. Стелс-дизайн (матеріали, що поглинають радар і спеціальна геометрія). Супутникове посилання, фактично версія TB2S вже є (збільшити діапазон, зменшити ймовірність заглушення). Швидші двигуни.
Про Bayraktar: За словами виробника, TB2 корисне навантаження становить 150 кг, а не 50 кг. Невеликі зміни розмірів або двигунів літака вносять великі зміни до корисного навантаження. Наприклад, «Байрактар Акінджі» говорить про вантаж 1,3 тонни.
Також діапазон обмежений діапазоном зв'язку. Якщо використовується супутникова версія TB2S, то діапазон має становити 27 годин польоту * ~180 км/год = 4860 км (в одну сторону, як камікадзе) або 2430 з польотом назад.