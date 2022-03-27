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Будівля у Харкові, де розміщена ядерна установка "Джерело нейтронів", пошкоджена обстрілами окупантів, - ДІЯРУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джерело,харків,нейтронів

У Харкові при обстеженні ядерної установки "Джерело нейтронів" виявили спричинені обстрілами пошкодження будівлі, де вона розташована.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з інформацією, наданою експлуатуючою організацією (ННЦ ХФТІ), вже виявлені такі ушкодження ЯПУ "Джерело нейтронів" за результатами обстрілу майданчика російськими військами 26.03.2022: значні пошкодження теплоізоляційної обшивки будівлі ЯПУ "Джерело нейтронів"; часткове осипання матеріалів облицювання в експериментальній залі установки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень. Ймовірність нових пошкоджень ядерної установки залишається високою через постійні обстріли військами країни-агресора району розташування ЯПУ "Джерело нейтронів".

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Станом на 16:00 27 березня, ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим "тривалий зупин" з 24.02.2022). Стан установки контролює оперативний персонал, зовнішнє електропостачання відсутнє. Радіаційна обстановка на майданчику в межах норми.

Згідно з повідомленням, персонал намагається усунути наслідки бойових дій та підтримувати у працездатному стані обладнання ядерної установки, наскільки це можливо в умовах постійних обстрілів та бомбардувань майданчика.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові, - ДІЯРУ

Автор: Володимир Янченко
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Піда***си нацисти
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27.03.2022 19:20 Відповісти
как эту тупую бессмысленную орду остановить, почему мир, вместо того, чтобы ввести адские санкции сразу, играет в рулетку с безумцем? попадет или не попадет кацап по ядерной установке? повредит или нет какой- нибудь тупорылый москаль защитный купол над чернобыльским энергоблоком?
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27.03.2022 19:33 Відповісти
И какие возможны последствия, если не дай Бог? Радиация или взрыв? Источник нейтронов них неговорит, что оно и как оно
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27.03.2022 21:26 Відповісти
 
 