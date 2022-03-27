У районі Чорнобильської АЕС горять понад 10 тисяч гектарів лісу, - Денісова

У зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС через бойові дії горять понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Фейсбуці.

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Контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами, наголосила вона.

Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані, що загрожує радіацією Україні, білорусі та країнам Європи. Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час.

Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони, попередила Денісова.

Вона закликала Міжнародне агентство з атомної енергії "якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, але й для всього світу".

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"Попередити катастрофічні наслідки можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території. Тому закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки", - заявила омбудсман.