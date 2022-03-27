УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4916 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 175 32
армія рф (13581) Денісова (871) пожежа (3752) зона відчуження (254)

У районі Чорнобильської АЕС горять понад 10 тисяч гектарів лісу, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС через бойові дії горять понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Фейсбуці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади. ФОТОрепортаж

Контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами, наголосила вона.

Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані, що загрожує радіацією Україні, білорусі та країнам Європи. Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час.

Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони, попередила Денісова.

Вона закликала Міжнародне агентство з атомної енергії "якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, але й для всього світу".

Читайте також: У зоні відчуження 31 осередок пожежі, підвищується забруднення, - Мінзахисту довкілля

"Попередити катастрофічні наслідки можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території. Тому закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки", - заявила омбудсман.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Боже дай ветерок в сторону Белорашки.
показати весь коментар
27.03.2022 19:47
+10
Сподіваюся, що кацапи, які окупували ЧЗВ, скоро зможуть вночі ходити сцяти без ліхтарика....))
показати весь коментар
27.03.2022 19:48
+9
показати весь коментар
27.03.2022 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже дай ветерок в сторону Белорашки.
показати весь коментар
27.03.2022 19:47 Відповісти
Краще в бік кацапстану... Чиста територія бєлорашки може ще згодитися Україні....
показати весь коментар
27.03.2022 19:49 Відповісти
Разницы нет уйопки шо те шо те
показати весь коментар
27.03.2022 19:54 Відповісти
Кроме обеспокоенности ничего не будет
показати весь коментар
27.03.2022 19:47 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 19:47 Відповісти
не пора ли в наступление?
показати весь коментар
27.03.2022 19:47 Відповісти
Сподіваюся, що кацапи, які окупували ЧЗВ, скоро зможуть вночі ходити сцяти без ліхтарика....))
показати весь коментар
27.03.2022 19:48 Відповісти
пісюном свої будуть світити
показати весь коментар
27.03.2022 20:43 Відповісти
а ви кажете нашо нам ядерна зброя у нас є Атомні станції
показати весь коментар
27.03.2022 19:48 Відповісти
"Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с Припятью городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады", - объяснили в Генштабе.
показати весь коментар
27.03.2022 19:50 Відповісти
Террористы, сер.
показати весь коментар
28.03.2022 00:09 Відповісти
Террористы, сер.
показати весь коментар
28.03.2022 00:09 Відповісти
.... Европа выразит озабоченность. Интересно, сколько они смогут терпеть бесчинства орков, которые уже и их страны более чем касаются?
показати весь коментар
27.03.2022 19:49 Відповісти
"Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", - рассказали в Генштабе ВСУ.
показати весь коментар
27.03.2022 19:49 Відповісти
Нічого - завтра від ранку і три дні вітер от такого напрямку (нехай дихають):

показати весь коментар
27.03.2022 19:50 Відповісти
Ветер ветерок дуй на северовосток.
показати весь коментар
27.03.2022 19:50 Відповісти
Придурки русские не учили ядерную физику, если даже вернуться домой то с опухолями. В первую очередь это их затронет.
показати весь коментар
27.03.2022 19:58 Відповісти
***** шастать.
показати весь коментар
27.03.2022 20:03 Відповісти
сподіваюся, що ті дебіли, що окопувалися у рудому лісі посилять у своїх окопах подовше

мавпа з гранатою - миле створіння на фоні рашкодаунів
показати весь коментар
27.03.2022 20:02 Відповісти
Як рівно два роки назад горіла зона і ми працювали там,лунало що радіація в нормі підвищення фону немає! Ні я все розумію,що ворога потрібно залякувати,але ж два роки назад там фон явно був підвищений,чому влада завжди цинічно бреше? Як в 1986 брехали,так і зараз брешуть!
показати весь коментар
27.03.2022 20:03 Відповісти
якби зараз весна, квітень скоро, а весною завжди сильні вітри причому переважають з півдня та заходу. Кацапи привіт
показати весь коментар
27.03.2022 20:52 Відповісти
абізяни отримають халепу звідки не чекали. Навесні мало того що сильно дме так переважно із заходу та півдня. І у 1986 ******* весною якраз усе полетіло в рашку та Бєларусь і аж до Швеції. Шо за довбойоби?
показати весь коментар
27.03.2022 20:56 Відповісти
Генштаб ВСУ сообщает, что в районе Чернобыльской АЭС, где значительно повышен уровень радиоактивного излучения, российская армия разбила полевой лагерь и отводит туда войска для восстановления боеспособности...
показати весь коментар
27.03.2022 21:04 Відповісти
)))
показати весь коментар
27.03.2022 21:56 Відповісти
Тут можно только сказать голосом Лаврова: дебилы, .ля!
показати весь коментар
27.03.2022 22:08 Відповісти
Горять ліси, викид СО2 в атмосферу, випускайте вже Грету Тунберг на орків
показати весь коментар
27.03.2022 21:04 Відповісти
Вітер в напрямку Новгороду..))
показати весь коментар
28.03.2022 00:32 Відповісти
Вітер в напрямку Новгороду..))
показати весь коментар
28.03.2022 00:32 Відповісти
Вітер в напрямку Новгороду..))
показати весь коментар
28.03.2022 00:32 Відповісти
Вітер в напрямку Новгороду..))
показати весь коментар
28.03.2022 00:32 Відповісти
Вітер в напрямку Новгороду..))
показати весь коментар
28.03.2022 00:33 Відповісти
 
 