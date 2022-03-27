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Поки не маємо доказів, що Росія обмежиться захопленням Донбасу, — представниця США при НАТО Сміт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сміт

США поки не мають доказів того, що Росія зосередиться на захопленні Донбасі та обмежиться лише цим.

Про це заявила представниця США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За її словами, Штати мають докази того, що РФ не досягла своїх початкових цілей — взяти Київ за кілька днів.

"Думаю, через це Росія робить переоцінку, і вони вказали, що планують змінити свою тактику. Але давайте мине трохи часу. Наступні кілька днів Сполучені Штати, тісно співпрацюючи з союзниками та українським урядом, шукатимуть докази цих змін", — сказала Сміт.

Також вона підтвердила, що США не передадуть Україні радянські винищувачі. Сміт розповіла, що протягом останніх тижнів було багато переговорів із президентом Володимиром Зеленським, який звертався по допомогу. Проте конкретна пропозиція Польщі щодо передачі літаків МіГ-29 — це "суверенне рішення".

Також читайте: Наразі у окупантів дві головні цілі - утримати Херсон і оточити ЗСУ на Донбасі, - Арестович

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
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27.03.2022 19:49
+22
А что, Штаты устроит захват Куйлом "только Донбасса"?
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27.03.2022 19:50
+21
Зато ЗСУ только остановятся в Ростовской области.
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27.03.2022 19:49
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27.03.2022 19:49 Відповісти
Сміт. Це як в матриці.
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27.03.2022 19:49 Відповісти
коваль по нашому
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27.03.2022 20:49 Відповісти
Та нам и такое не катит.
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27.03.2022 19:49 Відповісти
Зато ЗСУ только остановятся в Ростовской области.
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27.03.2022 19:49 Відповісти
Вернув приазовье!
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27.03.2022 20:20 Відповісти
А что, Штаты устроит захват Куйлом "только Донбасса"?
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27.03.2022 19:50 Відповісти
Тока хотел сказать. То есть Донбас теперь уже в обменном списке, что ли?
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27.03.2022 20:12 Відповісти
Не чув як там в оригіналі, але без контексту звучить максимально тупо.
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27.03.2022 20:15 Відповісти
Дійсно вирвано з контексту. Ніякої зради в цих словах немає.
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27.03.2022 20:18 Відповісти
надо читать оригинал,а то как переведут
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27.03.2022 20:50 Відповісти
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27.03.2022 19:50 Відповісти
Що за розмови взагалі? Алло! Гараж!
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27.03.2022 19:51 Відповісти
Мокшандія обмежиться розпадом.
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27.03.2022 19:51 Відповісти
Наступні кілька днів Сполучені Штати, тісно співпрацюючи з союзниками та українським урядом, шукатимуть докази цих змін Джерело: https://censor.net/ua/n3329086


Це дуже серйозна робота. Продовжуйте.
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27.03.2022 19:51 Відповісти
путин в бункере не пускает к себе ваще никого. жрачка вода и бухло доставляют лифтом. при этом пробует на вкус тот кто отправляет. параноя.
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27.03.2022 19:53 Відповісти
Куштувати немає сенсу. Можуть траванути ядом з відкладеною дією.Наприклад полонієм.
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27.03.2022 19:59 Відповісти
Дебил он. Дебил.
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27.03.2022 20:00 Відповісти
Хай мучиться, потвора
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27.03.2022 20:40 Відповісти
Я не вірю, що США дозволять нашим можновладцям поступитися Донбасом.... Я тут живу і тому не хочу в це вірити!
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27.03.2022 19:53 Відповісти
А чому не можемо ординців навіть з під столиці вибити, не говорячи вже про Маріуполь, не замислювався?
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27.03.2022 20:15 Відповісти
ну даже хз, как они могут "запретить" "нашим". вон же ж написали, оружия не даем. посольство убираем, будем искать доказательства, Путин - мясник, но это не совсем то, что мы имели ввиду, он может продолжать в том же духе дальше, но только в своем сарае, а где тот сарай мы не уточним, ему виднее. как-то там готовьтесь к химической и радиационной атаке. с наилучшими пожеланиями, демократы.
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27.03.2022 20:25 Відповісти
США ведут какую то двойную игру. Ихние высказывания-предположения воспринимаются как неизбежность.
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27.03.2022 20:55 Відповісти
Тобто згідні на окупацію донбасу???
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27.03.2022 19:56 Відповісти
Pоссия наняла для войны против войны Украины 800 боевиков исламской шиитской террористической организации "Хезболла". Первые 200 человек должны прибыть 29 марта на авиабазу в Гомельской области.Сегодня у одного из оккупантов в кармане были найдены сирийские деньги. То есть, в Украине точно уже есть или вагнеровцы, или какая-то часть сирийских наемников.
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27.03.2022 20:06 Відповісти
Они горят ещё лучше, чем русские. И уровень их боевого духа можно только представить.
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27.03.2022 20:11 Відповісти
Ніхто їм не віддасть ні Донбас ні Крим.
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27.03.2022 19:57 Відповісти
Наблюдательные какие, может поможете уже тяжёлым наступательным вооружением. Нужна лишь только воля.
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27.03.2022 19:58 Відповісти
а перших заяв пуйла для того, аби це зрозуміти, було недостатньо?...
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27.03.2022 19:58 Відповісти
Верховна Рада заявила, що відкриття офісу МКЧХ у Ростові легітимізує депортацію українців.

Міжнародний комітет Червоного Хреста днями звернувся до російського МЗС за дозволом відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону. Це потрібно нібито для ефективнішої роботи на Сході України.
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27.03.2022 19:59 Відповісти
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27.03.2022 20:22 Відповісти
Треба до байденського воєнторгу звернутись. Мають передати нам Трайдентів. Trident англійською - Тризуб. Це ж наша марка. Також непогано було б кілька Полярісів.
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27.03.2022 20:01 Відповісти
Та це і ясно. Навіщо їм той схід від слова взагалі. Вони прийшли нищити українців.
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27.03.2022 20:03 Відповісти
"Обстановка в сфере безопасности вокруг нашей страны кардинально изменилась и стала намного жестче, не говоря уже об агрессии России в Украине. В этом контексте разработка новой Стратегии национальной безопасности, Оборонного плана и Среднесрочного плана готовности сил обороны является неотложной задачей.", - В воскресенье, 27 марта, премьер-министр Японии, Фумио Кисида,
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27.03.2022 20:03 Відповісти
они там еще много про аляску говорят, типа там тоже защищать русских надо
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27.03.2022 20:06 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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27.03.2022 20:15 Відповісти
17 тысяч этих тварей уже зачистили в УКРАИНЕ,пусть попробуют дальше сунутся!
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27.03.2022 20:17 Відповісти
Яких ще доказів вам потрібно, щоб зрозуміти, що ***** хоче відновити імперію з усіма колоніями (т.зв. "варшавського договору") в межах 1991року?
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27.03.2022 20:20 Відповісти
Хватит играться в переговоры, ********** верить нельзя. Этих орков выгонять надо с Украины, в т.ч. с Донбасса и Крыма - точка!!! А вы, если менжуетесь закрыть небо, дайте самолеты и ПВО дальнего действия!!!
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27.03.2022 20:21 Відповісти
Как бы очевидно, Чернобыль не Донбас, к примеру...
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27.03.2022 20:26 Відповісти
ЗСУ только начала разогреваться и входить во вкус делать жаркое из рашистов.
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27.03.2022 20:29 Відповісти
Конечно, млять, власти же раше подарили Юг Украины. Вот увидите, Херсонскую область сольют.
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27.03.2022 20:31 Відповісти
та нам не докази потрібні а наступательна зброя
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27.03.2022 20:33 Відповісти
Знову про літаки .
Попробую висловити свою думку, а емоційних українців попрошу вдуматись в те, що я напишу, а не "кидатись на ворога".
1. Нам нізащо не дадуть літаки, танки, САУ. Це наступальна зброя, з якою при нинішній ситуації Україна зможе повернути не тільки Донбас, але і Крим.
2. Якщо повернення Донбасу можна буде для рфії ще так-сяк прийняти (якщо ми виконаємо умову обмеження озброєння і нейтрального статусу), то повернення Криму для путіна рівнозначно здачі москви - повна і безапеляційна поразка.
3. Захід такої поразки кремля дуже і дуже боїться, тому, що із 100% вірогідністю прийдеться вступати в збройний конфлікт і з 90% вірогідністю - початок ядерної війни.
4. Про "референдуми". Давайте говорити чесно - ніякого аж супер насильства в цих референдумах не було. Підтасовки результатів - так (для картинки "единогласия"). Але, якщо чесно, то я вважаю, що ті референдуми (якби дійсно були до кінця чесними і прозорими) дали б приблизно такий результат: По Донбасу 55/45, по Криму 70/30 - обидва на користь рфії.
5. Припустим, ми звільнили Крим. І що, нам проводити аналогічний референдум, щоб показати, що жителі нас підтримують? Ну проведем (татари і багато тамішніх українців будуть за) - але знову зробимо картинку вже в нашу користь. Адже Захід, попри неприйняття анексії Криму, прекрасно розуміє, що не все так просто. Якби пробували анексувати захід України - вийшов би пшик навіть під дулами танків.
6. До чого я веду. Колись (десь рік 2006 - 07) я був в Одесі і на парковці у мене зайшла суперечка з моїми приблизно однолітками (старшими людьми) - прихильниками "руського мира".
Я їм тоді привів один "убийственный" аргумент - вони нічого не змогли відповісти - мало не побили мене .
Це якраз стосується того, в якій країні хочуть жити пересічні обивателі (а таких серед населення більшість - можете сперечатись, можете ні). Я їм сказав - пам'ятаєте 90-ті і "притеснение рускоязычных" в Прибалтиці? Скільки було галасу з боку мордора, мало вже війська не ввели. Проходили мітинги, демонстрації...
Як тільки прибалти опинились в ЄС - все як вітром здуло. Вже нема "притеснений и т.д." Тому, що переспектива комфортного і заможнього життя стала реальністю. Все.
7. Як не дивно, але колись К.Маркс видав правильну тезу: "бытие определяет сознание". Україна за 30 років могла стати успішною країною, але на жаль, стала найкорумпоанішою в Європі. Будемо, надіюсь, виправляти - хоча дуже важко. Зараз Україні на підйомі світової підтримки потрібно якомога швидше добитись членства саме в ЄС (з НАТО складніше). І тоді більшість кримчан (і донбасят) скажуть: "ептель - там уже Европа, блин, а мы в гавне. Нее - мы тоже хотим туда".
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27.03.2022 20:43 Відповісти
Иди на хер кацапский урод, Донбасс захотело чмо.
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27.03.2022 21:28 Відповісти
уважаемый-гляньте на все трезво,еще раз прочтите что я написал и подумайте чем это будет отличаться от минска-2.Особенно после такого кровопролития с обеих сторон.,как будет возможно проконтролировать территорию с полностью враждебным населением ?Или придется держать там целую армию и бороться с местными партизанами-при том оглядываясь на демократические институты?
и не надо рассказывать ,что я кацап -это не так вообще
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27.03.2022 21:53 Відповісти
Читай выше, я все высказал.
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27.03.2022 22:04 Відповісти
Прочитай ст. 110 ККУ и первый роздел Конституции Украины, она как раз к таким как ты применяется.
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27.03.2022 22:18 Відповісти
зеленскому и арахамии перешлите,ему нужнее ,особенно при переговорах-а я высказал свое мнение и не за весь донбасс ,а за лднр в довоенных границах .
И сами подумайте над теми территориями-реально там цугцванг.
Надо выходить из ситуации.
Единственный вариант выхода-это развал рашки,но пока жив фюрер ,этого не будет
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27.03.2022 22:28 Відповісти
Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова Зеленського у відповідь на питання, як він уявляє військову перемогу: "Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди.

Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу".
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27.03.2022 22:41 Відповісти
Запад(сша и британния) не боится поражения россии-он его жаждет,но вся дипломатия сейчас направлена на то ,что б не вызвать большой войны-т.е.постепенно ,через маленькую дырочку спустить раздутый милитаризованный шар России,а не попытаться разорвать его вызвав непрогнозированную реакцию.
Вот из этого и рассматривайте все деяния Западного альянса.
Это же поражение россии косвенно ослабляет европу и китай,как глобальных конкурентов.
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27.03.2022 21:09 Відповісти
Так і я ж про це - вони бояться саме глобальної війни.
І ще один штрих про Європу (стусується насамперед так званих "лідерів" - Німеччини, Франції, Італії. Британія - окремо була завжди). Вони зовсім не зацікавлені, щоб в Європі з'явився потужний конкурент - сильна і успішна Україна (з її величезними ресурсами, як природніми, а більше - людськими). Їх задовольнить більше ресурсна країна-жебрачок з простягнутою рукою.
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27.03.2022 21:53 Відповісти
Та тебе послухати так ЄС вже повинен був з нацистською рашкою Україну розірвати на частини. Звідки тільки ви виповзаєте, ви підтерлися армією, мовою, вірою в 19 році, а тепер сидите тут на "вумняках" поносите ЄС та США, зека обирали у президенти...
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27.03.2022 22:23 Відповісти
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
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28.03.2022 00:31 Відповісти
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
показати весь коментар
28.03.2022 00:31 Відповісти
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
показати весь коментар
28.03.2022 00:31 Відповісти
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
показати весь коментар
28.03.2022 00:31 Відповісти
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
показати весь коментар
28.03.2022 00:31 Відповісти
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
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28.03.2022 00:31 Відповісти
Перепрошую за повторення - інтернет завис, в я непомітив - і кілька разів натискав "відправити"
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28.03.2022 00:33 Відповісти
Вони ніколи Донбасом і не збиралися задовольнятися. Їм потрібна уся Україна, бо Московія вироджується швидше ніж вони розраховували, а далі і країни Балтії, про Сакаривело та Молдові вже не говорю. Але войовничі амбіції пристаркуватого маразматика Московії ростуть відносно його фобій на зміну місяця
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27.03.2022 20:45 Відповісти
* Потрібно Скаратвело і Молдову.
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27.03.2022 21:58 Відповісти
Також вона підтвердила, що США не передадуть Україні радянські винищувачі. Конкретна пропозиція Польщі щодо передачі літаків МіГ-29 - це "суверенне рішення".
В самом начале Зеленский просил Байдена передать истребители, Байден отказывался, Зеленский попросил сенаторов - те надавили на Байдена, Байден сказал, что Польша может передать. Польша согласилась, за это ***** пригрозил Польше авиаударами.
Польша, видя нерешительность НАТО и упрямое "открещивание" от военного участия НАТО в этой войне, решила переложить инициативу на Байдена, переправить истребители на немецкую базу НАТО и чтобы Байден организовал их транспортировку оттуда в Украину. Байден, понимая, что снова "съехать" на Польшу не получится, передал Зеленскому категорический отказ.
Теперь Зеленский продолжает просить истребители, а Байден продолжает слать его *****. Слова про "суверенное решение (Польши)" по сути означают "Польша, помните - мы свою позицию уже высказали, недопущение эскалации важнее любых просьб, но на свой страх и риск можете передавать, что угодно".

Кто захочет сказать, что Зеленскому никто не обязан и надо было с 2019 самому всё покупать, просьба ответить - Зеленский сейчас просит 70 истребителей и 200 танков, до него их закупка в таком количестве (или вообще) планировалась?
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27.03.2022 20:58 Відповісти
это бред. Нужно говорить о том как освобождать всю территорию Украины. И гнать оккупантов сраной метлой за поребрик
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27.03.2022 21:11 Відповісти
знов написано як попало. переклад галімий!
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27.03.2022 21:41 Відповісти
То капець.Після того як росія розгромила Харків Сумщину Чернігів руйнує Запоріжжя сидить у Чорнобелі б'є ракетами поЛьвову по Рівненщині руйнує Київщину Миколаївщину вони хотять побачити що росія обмежиться донбасом так ніби воєнні дії не виходили за межі донбасу
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27.03.2022 22:05 Відповісти
 
 