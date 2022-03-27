Поки не маємо доказів, що Росія обмежиться захопленням Донбасу, — представниця США при НАТО Сміт
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США поки не мають доказів того, що Росія зосередиться на захопленні Донбасі та обмежиться лише цим.
Про це заявила представниця США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
За її словами, Штати мають докази того, що РФ не досягла своїх початкових цілей — взяти Київ за кілька днів.
"Думаю, через це Росія робить переоцінку, і вони вказали, що планують змінити свою тактику. Але давайте мине трохи часу. Наступні кілька днів Сполучені Штати, тісно співпрацюючи з союзниками та українським урядом, шукатимуть докази цих змін", — сказала Сміт.
Також вона підтвердила, що США не передадуть Україні радянські винищувачі. Сміт розповіла, що протягом останніх тижнів було багато переговорів із президентом Володимиром Зеленським, який звертався по допомогу. Проте конкретна пропозиція Польщі щодо передачі літаків МіГ-29 — це "суверенне рішення".
Будь ласка, зачекайте...
Це дуже серйозна робота. Продовжуйте.
Міжнародний комітет Червоного Хреста днями звернувся до російського МЗС за дозволом відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону. Це потрібно нібито для ефективнішої роботи на Сході України.
Попробую висловити свою думку, а емоційних українців попрошу вдуматись в те, що я напишу, а не "кидатись на ворога".
1. Нам нізащо не дадуть літаки, танки, САУ. Це наступальна зброя, з якою при нинішній ситуації Україна зможе повернути не тільки Донбас, але і Крим.
2. Якщо повернення Донбасу можна буде для рфії ще так-сяк прийняти (якщо ми виконаємо умову обмеження озброєння і нейтрального статусу), то повернення Криму для путіна рівнозначно здачі москви - повна і безапеляційна поразка.
3. Захід такої поразки кремля дуже і дуже боїться, тому, що із 100% вірогідністю прийдеться вступати в збройний конфлікт і з 90% вірогідністю - початок ядерної війни.
4. Про "референдуми". Давайте говорити чесно - ніякого аж супер насильства в цих референдумах не було. Підтасовки результатів - так (для картинки "единогласия"). Але, якщо чесно, то я вважаю, що ті референдуми (якби дійсно були до кінця чесними і прозорими) дали б приблизно такий результат: По Донбасу 55/45, по Криму 70/30 - обидва на користь рфії.
5. Припустим, ми звільнили Крим. І що, нам проводити аналогічний референдум, щоб показати, що жителі нас підтримують? Ну проведем (татари і багато тамішніх українців будуть за) - але знову зробимо картинку вже в нашу користь. Адже Захід, попри неприйняття анексії Криму, прекрасно розуміє, що не все так просто. Якби пробували анексувати захід України - вийшов би пшик навіть під дулами танків.
6. До чого я веду. Колись (десь рік 2006 - 07) я був в Одесі і на парковці у мене зайшла суперечка з моїми приблизно однолітками (старшими людьми) - прихильниками "руського мира".
Я їм тоді привів один "убийственный" аргумент - вони нічого не змогли відповісти - мало не побили мене .
Це якраз стосується того, в якій країні хочуть жити пересічні обивателі (а таких серед населення більшість - можете сперечатись, можете ні). Я їм сказав - пам'ятаєте 90-ті і "притеснение рускоязычных" в Прибалтиці? Скільки було галасу з боку мордора, мало вже війська не ввели. Проходили мітинги, демонстрації...
Як тільки прибалти опинились в ЄС - все як вітром здуло. Вже нема "притеснений и т.д." Тому, що переспектива комфортного і заможнього життя стала реальністю. Все.
7. Як не дивно, але колись К.Маркс видав правильну тезу: "бытие определяет сознание". Україна за 30 років могла стати успішною країною, але на жаль, стала найкорумпоанішою в Європі. Будемо, надіюсь, виправляти - хоча дуже важко. Зараз Україні на підйомі світової підтримки потрібно якомога швидше добитись членства саме в ЄС (з НАТО складніше). І тоді більшість кримчан (і донбасят) скажуть: "ептель - там уже Европа, блин, а мы в гавне. Нее - мы тоже хотим туда".
и не надо рассказывать ,что я кацап -это не так вообще
И сами подумайте над теми территориями-реально там цугцванг.
Надо выходить из ситуации.
Единственный вариант выхода-это развал рашки,но пока жив фюрер ,этого не будет
Пряма мова Зеленського у відповідь на питання, як він уявляє військову перемогу: "Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди.
Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу".
Вот из этого и рассматривайте все деяния Западного альянса.
Это же поражение россии косвенно ослабляет европу и китай,как глобальных конкурентов.
І ще один штрих про Європу (стусується насамперед так званих "лідерів" - Німеччини, Франції, Італії. Британія - окремо була завжди). Вони зовсім не зацікавлені, щоб в Європі з'явився потужний конкурент - сильна і успішна Україна (з її величезними ресурсами, як природніми, а більше - людськими). Їх задовольнить більше ресурсна країна-жебрачок з простягнутою рукою.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
В самом начале Зеленский просил Байдена передать истребители, Байден отказывался, Зеленский попросил сенаторов - те надавили на Байдена, Байден сказал, что Польша может передать. Польша согласилась, за это ***** пригрозил Польше авиаударами.
Польша, видя нерешительность НАТО и упрямое "открещивание" от военного участия НАТО в этой войне, решила переложить инициативу на Байдена, переправить истребители на немецкую базу НАТО и чтобы Байден организовал их транспортировку оттуда в Украину. Байден, понимая, что снова "съехать" на Польшу не получится, передал Зеленскому категорический отказ.
Теперь Зеленский продолжает просить истребители, а Байден продолжает слать его *****. Слова про "суверенное решение (Польши)" по сути означают "Польша, помните - мы свою позицию уже высказали, недопущение эскалации важнее любых просьб, но на свой страх и риск можете передавать, что угодно".
Кто захочет сказать, что Зеленскому никто не обязан и надо было с 2019 самому всё покупать, просьба ответить - Зеленский сейчас просит 70 истребителей и 200 танков, до него их закупка в таком количестве (или вообще) планировалась?