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"Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют", - полонений в Маріуполі окупант Антімонов написав лист дружині. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники Маріуполя захопили в полон російського офіцера лейтенанта Антімонова.
Про це у фейсбуці повідомив Іван Богдан, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський кадровий офіцер лейтенант Антімонов А., який перебуває у полоні в Маріуполі, написав листа рідним. Відео з ворогом України очікуйте на офіційних сайтах СБУ", - йдеться у дописі.
У листі до дружини окупант окупант висловлює надію на повернення до дому після обміну полоненими і просить звернутись по допомогу до знайомих для сприяння цьому.
Топ коментарі
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар27.03.2022 20:14
+26 Red_Sky_On
показати весь коментар27.03.2022 20:15
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Йому там то стінки прислонять. Як мінімум, останій азовець-захисник Марика "подарує" йому лимонку під ноги
Сегодня президент Украины дал интервью российским оппозиционным журналистам. Главный половой орган российской цензуры тут же запретил трансляцию интервью и разразился угрозами.
Они настолько боятся правды, что пытаются держать всю рашку в информационном вакууме. И это происходит в 21-м веке. Тупорылые, ******.
вони зовсім відрізняються від полонених, захоплених ЗСУ. Міноборони дало жорсткий наказ тероборонцям не постити фотки полонених рашистів, це сильний удар по іміджу країни
бо в ЗСУ є контроль і "обліко морале"
тонкий натяк зрозумів? краще помовчи
командир 8-ї армії Мізінцев
це саме він у 2017 звільнив Алеппо від мирного населення
Фантазёр, однако.
Нах ты там кому нужен?
Но родина тебя не бросит, она тебя только кинет и продинамит.