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допомога (5236) волонтери (1215) ЗСУ (5784)

Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Боєць одного з підрозділів ЗСУ, який виконує бойові завдання, Вадим Саввон висловив вдячність усім, хто допоміг із забезпеченням воїнів, а також попросив посприяти у зборі коштів для придбання дрона з тепловізором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо допис Вадима цілком: "Трохи є часу, звітую. Хоча це все про ВДЯЧНІСТЬ. Вам-від нас.

На пожертви від вас, мої любі неймовірні друзі, було придбано вже не один автомобіль. А три. Також в цю справу долучилася Diana Makarova. Ще один скоро буде від Повернися живим.

Всім автівкам проведені поточні ремонти і ТО. Подякували Марічці з Подолу і Alexandr Rogochiy з Дніпра. Це дуже важливо. Основні агрегати в оперативних автівках повинні працювати безвідмовно. Нехай буде немита, без капота, наприклад, але перемістити групу з точки А у точку Б має швидко і надійно. Також придбані ключі, лійки, домкрати. І пахучки-вонючки. 

Волонтери з медициною допомагають, але також було вже три поточні закупівлі ліків, і теж за рахунок вашої допомоги. Коли бійці хворіють, препарати потрібні на вчора, самі розумієте. Теж саме і з гаджетами, які час від часу гинуть в сутичках з ворогами та обставинами, як і квадрокоптери та автівки".

Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона 01
Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона 02
Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона 03
Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона 04

"Порадувала рідна Запорізька ОДА, яка знайшла можливість і поділилася вкрай актуальними для передової засобами зв'язку Starlink від Ілона Маска. Тисну руку всім хто долучився, Геннадій, Ілля, Зінаїда Михайлівна-обіймаю!

Комплекти доставлені, розгорнуті і вже працюють. В США та Канаді, при попередоплаті люди по півроку чекають на них, а ми, дякуючи землякам-запорожцям маємо їх вже! В нинішніх умовах важливість надійних і передових технологій переоцінити важко. Вони рятують життя і наближають позитив!", - додав воїн.

Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона 05

"Сьогодні зранку випала удача. В одному з Епіцентрів знайшли залишки панам і кепок від Проф1Груп. Потребу підрозділу повністю не перекриваємо, але 23 козака будуть з літнім головним убором і звісно, будемо шукати ще. Скоро буде тепло, бійцям якраз те що треба. Чек майже 7 тис. грн.", - написав Саввон, уточнивши, що зараз на картці трохи більше 20 тис. гривень.

Наразі триває збір коштів на дрон "Аутел" з тепловізором.

ПриватБанк: 5168745605469854

Саввон Вадим Миколайович.

Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона 06
Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона 07
Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона 08
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Топ коментарі
+13
Українську незламну націю ніколи не здолати та не перемогти...
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27.03.2022 20:27
+13
Я конечно все понимаю, что купить ПВО и танки проблематично для нашей власти. Хотя можно еще поспорить. Но с каких пор Алиекспрес запретил в Украину поставки китайских любительских дронов. Неужели трудно закупить пару тысяч дронов тем более что деньги нам международные партнеры выделяют. Тут каждый день на счету, а наши бойцы собирают деньги на даже такую казалось бы ерунду чтобы не быть слепым на фронте.
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27.03.2022 20:35
+6
у али проблемы с логистикой. но меня интересует не это. приходят миллионы долл. помощи. и где они. почему просят у тебя и меня?
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27.03.2022 20:38
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Українську незламну націю ніколи не здолати та не перемогти...
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27.03.2022 20:27 Відповісти
+
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27.03.2022 20:33 Відповісти
Я конечно все понимаю, что купить ПВО и танки проблематично для нашей власти. Хотя можно еще поспорить. Но с каких пор Алиекспрес запретил в Украину поставки китайских любительских дронов. Неужели трудно закупить пару тысяч дронов тем более что деньги нам международные партнеры выделяют. Тут каждый день на счету, а наши бойцы собирают деньги на даже такую казалось бы ерунду чтобы не быть слепым на фронте.
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27.03.2022 20:35 Відповісти
А в цей час Єрмак обіцяє виагороду тому з бізнесів,що піде з РФ,більше немає нащо витрачати кошти.
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27.03.2022 20:37 Відповісти
купи
і передай
мовчки
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27.03.2022 20:37 Відповісти
Теперь это уже понятно, деньги перечисляю конкретным людям. Но куда делось то, что перечислял на счета Привата, как на "Допомогу ЗСУ"?
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27.03.2022 20:53 Відповісти
Купи і передай -мовчки

Іди воюй без того що тобі треба і помри мовчки

Дивись об'єднанні новини від медвечуковских журнашлюх та **********- мовчки

Дивись на падаляків і агрохімій, які здають інтереси України -мовчки

Дивись на Миколаївського тік-токера, а не на генерала який керує військами там, і якого судили ні за що - мовчки

Дивись на п#здобола дристовіча, і забудь що він казав про наших війскових - мовчки

І таких "мовчки" можна перераховувати ще дуже довго. А не нагадує вам це одну країну з дикими орками?
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27.03.2022 20:53 Відповісти
у али проблемы с логистикой. но меня интересует не это. приходят миллионы долл. помощи. и где они. почему просят у тебя и меня?
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27.03.2022 20:38 Відповісти
С китайскими дронами с Али могут быть проблемы. Ниже написал, почему.
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27.03.2022 20:50 Відповісти
Слава України!!!Героям Слава!!!Все Буде Україна!!!Заможна і Незалежна!!! С нами Бог
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27.03.2022 20:39 Відповісти
Знову люди допомагають чим тільки можуть нашим героям, а хтось продовжує своє трьох річне "підняття економіки" і набиття карманів.
гЕтьманцев: " виділення 50мрд на ЗСУ - це популізм однієї партії"
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27.03.2022 20:40 Відповісти
Роман Донік


@donikroman

·
26 мар.




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27.03.2022 20:43 Відповісти
Я не знаю, насколько это правдивая информация, но читал что китайский производитель DJI (на фото есть дрон Mavic) предоставил параше программу отслеживания своих дронов, которая позволяет находить дроны, находящиеся поблизости, отслеживать маршруты их передвижения и местоположения операторов дронов. Технически это возможно.
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27.03.2022 20:46 Відповісти
більше про це https://www.theverge.com/22985101/dji-aeroscope-ukraine-russia-drone-tracking Якщо є можливість, краще купляти та застосовувати Autel дрони. Це американска компанія (китайске виробництво не важливе, головне щоб вони не мали доступу до програмного забеспечення)

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27.03.2022 21:50 Відповісти
В мене є dji fpv, заявлена дальність 6км, з 3d окулярами. Якщо є куди примінить - готовий передать
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27.03.2022 20:48 Відповісти
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27.03.2022 20:52 Відповісти
 
 