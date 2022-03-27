Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона. ФОТО

Боєць одного з підрозділів ЗСУ, який виконує бойові завдання, Вадим Саввон висловив вдячність усім, хто допоміг із забезпеченням воїнів, а також попросив посприяти у зборі коштів для придбання дрона з тепловізором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо допис Вадима цілком: "Трохи є часу, звітую. Хоча це все про ВДЯЧНІСТЬ. Вам-від нас.

На пожертви від вас, мої любі неймовірні друзі, було придбано вже не один автомобіль. А три. Також в цю справу долучилася Diana Makarova. Ще один скоро буде від Повернися живим.

Всім автівкам проведені поточні ремонти і ТО. Подякували Марічці з Подолу і Alexandr Rogochiy з Дніпра. Це дуже важливо. Основні агрегати в оперативних автівках повинні працювати безвідмовно. Нехай буде немита, без капота, наприклад, але перемістити групу з точки А у точку Б має швидко і надійно. Також придбані ключі, лійки, домкрати. І пахучки-вонючки.

Волонтери з медициною допомагають, але також було вже три поточні закупівлі ліків, і теж за рахунок вашої допомоги. Коли бійці хворіють, препарати потрібні на вчора, самі розумієте. Теж саме і з гаджетами, які час від часу гинуть в сутичках з ворогами та обставинами, як і квадрокоптери та автівки".









"Порадувала рідна Запорізька ОДА, яка знайшла можливість і поділилася вкрай актуальними для передової засобами зв'язку Starlink від Ілона Маска. Тисну руку всім хто долучився, Геннадій, Ілля, Зінаїда Михайлівна-обіймаю!

Комплекти доставлені, розгорнуті і вже працюють. В США та Канаді, при попередоплаті люди по півроку чекають на них, а ми, дякуючи землякам-запорожцям маємо їх вже! В нинішніх умовах важливість надійних і передових технологій переоцінити важко. Вони рятують життя і наближають позитив!", - додав воїн.

"Сьогодні зранку випала удача. В одному з Епіцентрів знайшли залишки панам і кепок від Проф1Груп. Потребу підрозділу повністю не перекриваємо, але 23 козака будуть з літнім головним убором і звісно, будемо шукати ще. Скоро буде тепло, бійцям якраз те що треба. Чек майже 7 тис. грн.", - написав Саввон, уточнивши, що зараз на картці трохи більше 20 тис. гривень.

Наразі триває збір коштів на дрон "Аутел" з тепловізором.

ПриватБанк: 5168745605469854

Саввон Вадим Миколайович.





