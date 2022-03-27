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Новини Війна в Україні
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ФСБ (1348) вербування (196) Христо Грозєв (61)

Було 150 офіцерів ФСБ з необмеженими бюджетами для вербування українців для держпереворту, були витрачені мільярди доларів, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грозев

Журналісти Bellingcat та The Insider готують нове розслідування, яке розповість, як ФСБ створювала та фінансувала в Україні різноманітних політичних діячів, які мали здійснити держпереворот після вторгнення російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це сам Грозєв заявив в інтерв'ю виданню "Продолжение следует".

"Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 14-го року до сьогодні. Це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. Вони вербували на папері і потім виявилося, що... Ну так, вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах,на Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою", - розповів розслідувач Христо Грозєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська міняють стратегію: хочуть оточити кожну позицію двома кільцями оборони, - Грозєв

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+41
вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах, на Кіпрі
*********
А у Омані?
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27.03.2022 20:41
+41
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27.03.2022 20:48
+33
ОПЗЖ - вся скопом отримувала бабло , за здачу України 😡
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27.03.2022 20:42
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Про вагнеровцев что-то слышно?
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27.03.2022 20:40 Відповісти
Их наверное уже грохнули за месяц. Грозев может сдавать расследование в печку.
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27.03.2022 20:42 Відповісти
Нехай і грохнули.Нам цікаво погляд на дії української влади.
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27.03.2022 20:49 Відповісти
Тим більше без шансів. Дерьмак вже забашляв.
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27.03.2022 20:54 Відповісти
Кого грохнули , ОПЗЖ?
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27.03.2022 20:53 Відповісти
Вопрос был про вагнеровцев.
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27.03.2022 20:57 Відповісти
Извини , не понял 😠
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27.03.2022 21:13 Відповісти
Орбана не забути.
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27.03.2022 20:40 Відповісти
Очередное расследование-информшум,как и с "вагнеровцами".
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27.03.2022 20:40 Відповісти
Никто не забыт и ничто не забыто 😠
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27.03.2022 20:46 Відповісти
Этот грозев сказал 6 марта, что у рашки запасов на пару дней войны. Так, что пошел на хер клоун
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27.03.2022 20:41 Відповісти
Он такого не говорил. Не нужно выдавать желаемое за действительное.
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27.03.2022 21:00 Відповісти
Ну ты фейкомет
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27.03.2022 21:57 Відповісти
вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах, на Кіпрі
*********
А у Омані?
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27.03.2022 20:41 Відповісти
Сядут підери усе.
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27.03.2022 20:43 Відповісти
ОПЗЖ - вся скопом отримувала бабло , за здачу України 😡
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27.03.2022 20:42 Відповісти
вони і полетіли перед початком війни чи не всі на зустрічи з кураторами
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27.03.2022 20:55 Відповісти
левова частка цього бюджету пішла на плювання лайном в Зеленського і його команду
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27.03.2022 20:42 Відповісти
З 2014 року ?
Здається тоді був інший президент, якого всебічно поливали брудом.
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27.03.2022 20:46 Відповісти
Тоді і сьогодні продовжують поливати брудом Президента Порошенка ,
а вашого бубочку ніхто не чіпав і не чіпає , так як чутно смердітиме 😡
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27.03.2022 20:49 Відповісти
Amber, ти знову помилився віконцем! Бубочка для Ksenia - не "ваш"
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27.03.2022 21:12 Відповісти
Та ні , моя відповідь не стосується коментаря Ксеніі , а Alter Nator 😕
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27.03.2022 21:25 Відповісти
Так он сам лично,видимо, за эти деньги старался,как мог на форуме
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27.03.2022 20:49 Відповісти
Зеленського "поливали" з 2014 року за гроші кремля?
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27.03.2022 20:57 Відповісти
Бред сивої кобили не неси , ботяра 😠
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27.03.2022 21:02 Відповісти
Шо, і тебе забризкало?
Утрись, вони вони за три роки того заслуговують...
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27.03.2022 20:48 Відповісти
и на тебя плюют...!
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27.03.2022 20:55 Відповісти
Нехай цей гнус відповість хто дав команду розмінувати вихід з Криму.
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27.03.2022 20:58 Відповісти
Вони справжні пуйловці
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27.03.2022 20:42 Відповісти
Що потрібно зробити: Звертатися до СБУ. Погодьтеся з росіянами у всьому. Вимагайте передоплату. Отримавши гроші, перерахуйте гроші українським військовим.
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27.03.2022 20:43 Відповісти
Нужно хорошо прошерстить в первую очередь наших СБУшников через детектор. Многие из них работали на окупантов и ждали вторжение. Так же некоторые СБУшники говорили что сопротивление бесполезно, и за 2 дня все закончится вместо того чтобы защищать страну.
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27.03.2022 20:49 Відповісти
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27.03.2022 20:46 Відповісти
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27.03.2022 20:48 Відповісти
У арахамии предел - это директор рынка.
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27.03.2022 20:52 Відповісти
Вы явно переоцениваете его возможностей, в лучшем случае билетёром в общественном туалете
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27.03.2022 21:45 Відповісти
там самий головний кацапів проводив зустріч, по рангу бубочки.
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27.03.2022 23:00 Відповісти
ні, його рівень палатка для торгівлі кінзою. Директором ринку не може бути, бо вкраде бабло, яке ще не надійшло, авансом.
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27.03.2022 23:02 Відповісти
начальник виборчого штабу януковича для таких як ти, безумовний авторитет, слухайся його
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27.03.2022 20:56 Відповісти
Біогафією Подоляка та його роботодавцями поцікавтесь.
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27.03.2022 21:00 Відповісти
Алла, Ваша порада - даремна; бо боти подляка - найупоротіші боти в світі!
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27.03.2022 21:16 Відповісти
Подоляк теж у штабі ригів працював, якщо що...
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27.03.2022 21:13 Відповісти
Это интервью вы увидите в августе... или ноябре, главное интрига!
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27.03.2022 20:48 Відповісти
Они и сейчас работают. Например банят коменты на цензоре.
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27.03.2022 20:49 Відповісти
...і пишуть коменти кацапською мовою
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27.03.2022 20:51 Відповісти
можу і солов'їною. Але російске лайно клює краще на російску мову.
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27.03.2022 21:00 Відповісти
Овца хорош за это сорить украинцев, , 80% наших солдат что сейчас воюют говорят по русски, а те что квартиры сдают беженцам по 1000 дол, на каком говорят??
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27.03.2022 21:01 Відповісти
И пердят, наверное, громче, чем сам Подоляк... Угадал?
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27.03.2022 20:56 Відповісти
А зараз вони де ділись?
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27.03.2022 20:49 Відповісти
Ну чого це на папері. 100% кілько з ОП таки завербували. І в СБУ.
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27.03.2022 20:52 Відповісти
Теперь понятно почему Шуфрич снова и снова возвращался в студию после того как ему били морду.
Все это опэзэже было куплено с потрохами ФСБ.
Их всех можно брать прямо сейчас и допрашивать.
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27.03.2022 20:53 Відповісти
Отакої! Невже розікрали усьо і баканову нічого не перепало?
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27.03.2022 20:56 Відповісти
Оце так-так :фсб буде зараз дерти ківу на ремені.....а де дрг,а де переворот......хоч би не наклало на себе руки-росіянці не таких на скрепи пускали ,і убогеньких теж...гАДЯ,білецька -страшко!
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27.03.2022 20:57 Відповісти
И тут обосрались..
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27.03.2022 20:59 Відповісти
Сьогодні одного колаборанта заарештували , який роками являвся
ФСБшним інформатором- це Михайло Погребинський ( політоЛОХ
Медведчука ),бородате чувирло😡
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27.03.2022 21:00 Відповісти
... і патлате.
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27.03.2022 23:04 Відповісти
🤣можливо і патлате - не придивлявся
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27.03.2022 23:33 Відповісти
когда американци вивезут Фирташа в Гуантанамо, станут известни настоящие имена фсбшних штирлецов, окопавшихся в Украине
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27.03.2022 21:06 Відповісти
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27.03.2022 21:08 Відповісти
Ну хоч в чомусь корупція допомогла світові.
Принаймні Україні.
Ура російській корупції!!!
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27.03.2022 21:08 Відповісти
Они всё разворовали, путин! Расстреляй их!
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27.03.2022 21:10 Відповісти
Капітуляція Рашки має бути супроводжена двома безумовними пунктами:
1. Роззброєння ЯО та передача його до США.
2. Розсекречення архівів ФСБ та передача їх Великобританії.
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27.03.2022 21:34 Відповісти
невеличке уточнення...
1. Роззброєння ЯО та передача його до США. України (вона цього заслуговує)
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27.03.2022 21:55 Відповісти
Ти з глузду з'їхав?
Ми з Чорнобилем справитись самі не можемо!
А ти пропонуєш таке...
Там скоріш всього 80-90% можно тільки УТЕЛІЗУВАТИ, тому, що зберігати або використовувати його просто небезпечно для нас самих!
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27.03.2022 22:05 Відповісти
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:24 Відповісти
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:24 Відповісти
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:25 Відповісти
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:25 Відповісти
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:27 Відповісти
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:27 Відповісти
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:50 Відповісти
Щоб якась обізяна типу арохамії грозилась шантажувати весь світ?
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28.03.2022 10:23 Відповісти
Щоб якась обізяна типу арохамії грозилась шантажувати весь світ?
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28.03.2022 10:23 Відповісти
так, було витрачено десь 4-5 млрд. баксів протягом 8-ми років. тобто 500-600 млн. баксів в рік, що в межах України з її ввп біля 130-150! млрд. баксів в рік є ПРАКТИЧНО НІЧИМ!!!
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27.03.2022 22:01 Відповісти
Грозєв, ще будь ласка про московських попів в Україні детально зробіть.
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27.03.2022 22:13 Відповісти
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27.03.2022 22:18 Відповісти
И в Оман летали... Знаем
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27.03.2022 22:40 Відповісти
 
 