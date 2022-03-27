Було 150 офіцерів ФСБ з необмеженими бюджетами для вербування українців для держпереворту, були витрачені мільярди доларів, - Грозєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журналісти Bellingcat та The Insider готують нове розслідування, яке розповість, як ФСБ створювала та фінансувала в Україні різноманітних політичних діячів, які мали здійснити держпереворот після вторгнення російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ про це сам Грозєв заявив в інтерв'ю виданню "Продолжение следует".
"Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 14-го року до сьогодні. Це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. Вони вербували на папері і потім виявилося, що... Ну так, вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах,на Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою", - розповів розслідувач Христо Грозєв.
Будь ласка, зачекайте...
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А у Омані?
Здається тоді був інший президент, якого всебічно поливали брудом.
а вашого бубочку ніхто не чіпав і не чіпає , так як чутно смердітиме 😡
Утрись, вони вони за три роки того заслуговують...
Все это опэзэже было куплено с потрохами ФСБ.
Их всех можно брать прямо сейчас и допрашивать.
ФСБшним інформатором- це Михайло Погребинський ( політоЛОХ
Медведчука ),бородате чувирло😡
Принаймні Україні.
Ура російській корупції!!!
1. Роззброєння ЯО та передача його до США.
2. Розсекречення архівів ФСБ та передача їх Великобританії.
1. Роззброєння ЯО та передача його до
США.України (вона цього заслуговує)
Ми з Чорнобилем справитись самі не можемо!
А ти пропонуєш таке...
Там скоріш всього 80-90% можно тільки УТЕЛІЗУВАТИ, тому, що зберігати або використовувати його просто небезпечно для нас самих!