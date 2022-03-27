Зеленський про переговори з Путіним: "Йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війну в Україні затягує виключно президент РФ Володимир Путін та його оточення.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Домовленості повинні у нас бути з президентом Путіним. Гарантери вже нічого підписувати не будуть, якщо у нас стоять війська. Чому я вважаю, що війну можна швидко закінчити, і тягне тільки Путін і його оточення. Хто сяде – Байден? Джонсон? Ердоган? Дуда? – про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде. Це неможливо", – зазначив Зеленський.
"Тому не треба чекати на зміни до закону. І коли російська сторона сказала: "Спочатку змінімо закон, потім виведемо танки", ми дивимося на них – не хочу говорити... скажімо так, як на тих, хто неглибоко розуміє політичні процеси з точки зору закону. Тому ми повинні домовитися з президентом РФ. А щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу, крім України, РФ і РБ", – додав президент України.
Будь ласка, зачекайте...
Не можна зараз заключати ніяких домовленностей, доки орки не будуть знищенні на території України.
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Хай виходить навіть і ногами. Але тільки ногами вперед. )))
Наприклад оті щоденні заяви Байдена, що жодного війскового НАТО ніколе не буде в Україні. Він це повторював навіть тоді, коли в нього про це ніхто не питав: він ніби звертається до путіна - "дивись, ми дотримуємось наших домовленостей".
Скоріш за все, оті "гарантії безпеки", що так вимагав путлер, таки були були надані від НАТО, що НАТО не буде втручатись в війну в Україні. І тому Байден настільки впевнено заявляв, що напад на Україну буде обов'зково, і США готові матеріально підримувати "партизанський рух"(а не супротив війск України). Бо все було погоджено. Але все пішло трохи не за планом.
Не здійсниться твоя мрія. Немає в його очах миру. НЕМАЄ.
Уйло вже на 100% під впливом паранойі.
А що таке паранойя не з науковоі, а з побутовоі точки зору...?
Це - 50% маніі переслідування + 50% маніі величі
«Вот просто по какой-то причине вчера прилетели шесть ракет во Львов. Шесть крылатых ракет! Ну, по какой-то причине. Что-то там военизированное они искали… Что сделали? Бьют там по различным нефтескладам, нефтебазам. Прекрасно понимают, что сейчас посевная. Какое отношение это имеет… Даже если бы они были про какие-то милитаризированные истории и действия… Какое отношение к посевной? Украина кормит часть Европы, пол-арабского мира. Вы же с арабами в хороших отношениях - сама же Российская Федерация. Ни у турков, ни у кого подсолнечного масла, зерна, ничего нет. Мало того, нельзя даже сказать, почему это правда. Не дали вывезти же Грузии зерно. Просто не дали вывезти. Для этих стран не дали вывезти».
Это из его интервью кацапским каналам.
і заразом перестать стрілять
"Як уявляє перемогу: Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська РФ на компромісні території. Змусити Росію повністю звільнити всю територію - неможливо, це призведе до
третьої світової війни. Віська мають повернутись туди, з якого все почалось, після цього спробуємо вирішити питання Донбасу."
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Український народ доручив здійснити виведення Збройним Силам України.
А ось і компромісна територія...
перестав стріляти?????
ти сліпий..........
"Заяц во хмелю"...
гаврила душу продавал