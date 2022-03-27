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Зеленський про переговори з Путіним: "Йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Війну в Україні затягує виключно президент РФ Володимир Путін та його оточення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Домовленості повинні у нас бути з президентом Путіним. Гарантери вже нічого підписувати не будуть, якщо у нас стоять війська. Чому я вважаю, що війну можна швидко закінчити, і тягне тільки Путін і його оточення. Хто сяде – Байден? Джонсон? Ердоган? Дуда? – про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде. Це неможливо", – зазначив Зеленський.

"Тому не треба чекати на зміни до закону. І коли російська сторона сказала: "Спочатку змінімо закон, потім виведемо танки", ми дивимося на них – не хочу говорити... скажімо так, як на тих, хто неглибоко розуміє політичні процеси з точки зору закону. Тому ми повинні домовитися з президентом РФ. А щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу, крім України, РФ і РБ", – додав президент України.

Також читайте: "Ми готові обговорювати умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - Зеленський щодо зустрічі з Путіним

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+43
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27.03.2022 21:04
+35
Це смішно. Після того, як його визнано злочинцем ???
Не здійсниться твоя мрія. Немає в його очах миру. НЕМАЄ.
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27.03.2022 21:04
+21
Нема з кім там розмовляти
Уйло вже на 100% під впливом паранойі.
А що таке паранойя не з науковоі, а з побутовоі точки зору...?
Це - 50% маніі переслідування + 50% маніі величі
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27.03.2022 21:05
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Нαχ τи йому треба.
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27.03.2022 21:01 Відповісти
Вірно. Йому треба тільки здохнути.
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27.03.2022 21:07 Відповісти
Куда он уже выйдет -- только вперед ногами ***** здохнет убиваем дальше мразь никакие переговоры нам не нужны
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27.03.2022 21:14 Відповісти
Чого Зе так сильно чекає від своєї зустрічі з пуйлом?
Не можна зараз заключати ніяких домовленностей, доки орки не будуть знищенні на території України.
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27.03.2022 21:23 Відповісти
Треба виносити в білих лаптях. Пуйла.
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27.03.2022 21:02 Відповісти
Йому треба своїми ногами виходити звідти

********
Хай виходить навіть і ногами. Але тільки ногами вперед. )))
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27.03.2022 21:07 Відповісти
До тебе прийти бандиту в руках якого ядерна зброя ? Ти взагалі головою думаєш ?
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27.03.2022 21:02 Відповісти
Думать зеля с детства не умел. Только гопников в подворотнях научился развлекать чтобы мелочь из карманов не забрали. Повзрослевшим недостудентом его подобрала бородатая бабушка и научила хамить всем подряд, кроме реального недофюрера и американского правосудия.
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27.03.2022 21:15 Відповісти
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27.03.2022 21:04 Відповісти
Супер!!! Дуже мудрі слова!!
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27.03.2022 21:25 Відповісти
Ілларіонов розповів про таємну домовленність Байдена з кремлем. Він пояснює цим невиправдану стриманість США та НАТО в питаннях допомоги Україні. https://youtu.be/9urgQS0hQns?t=377
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27.03.2022 21:32 Відповісти
"Украинская армия за сутки использует 500 стингеров и 500 джавелинов" - Илларионов
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27.03.2022 22:18 Відповісти
Стільки ж техніки немає
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28.03.2022 00:21 Відповісти
Уяви собі, це він не вигадав: https://www.unian.net/war/ukraina-obratilas-k-ssha-dlya-zashchity-ot-rf-nuzhno-po-500-dzhavelinov-i-stingerov-v-den-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11758339.html


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28.03.2022 00:39 Відповісти
Стільки ж техніки немає
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28.03.2022 01:09 Відповісти
Ілларіонов ,сама хитра смердюча концерва.
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27.03.2022 22:47 Відповісти
Справа в тому, що я дуже хотів би думати також. Але, боюсь, що його аргументи таки мають місце. І це багато що прояснює.
Наприклад оті щоденні заяви Байдена, що жодного війскового НАТО ніколе не буде в Україні. Він це повторював навіть тоді, коли в нього про це ніхто не питав: він ніби звертається до путіна - "дивись, ми дотримуємось наших домовленостей".
Скоріш за все, оті "гарантії безпеки", що так вимагав путлер, таки були були надані від НАТО, що НАТО не буде втручатись в війну в Україні. І тому Байден настільки впевнено заявляв, що напад на Україну буде обов'зково, і США готові матеріально підримувати "партизанський рух"(а не супротив війск України). Бо все було погоджено. Але все пішло трохи не за планом.
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28.03.2022 00:12 Відповісти
вібачаюсь, щось сбійнув компьтер, тричі пост повторив, я видалив зайві.
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28.03.2022 00:15 Відповісти
Це смішно. Після того, як його визнано злочинцем ???
Не здійсниться твоя мрія. Немає в його очах миру. НЕМАЄ.
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27.03.2022 21:04 Відповісти
і ніколи не було (і ніколи не буде!!!)
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27.03.2022 22:04 Відповісти
Нема з кім там розмовляти
Уйло вже на 100% під впливом паранойі.
А що таке паранойя не з науковоі, а з побутовоі точки зору...?
Це - 50% маніі переслідування + 50% маніі величі
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27.03.2022 21:05 Відповісти
666
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27.03.2022 21:06 Відповісти
що це за словесний понос?
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27.03.2022 21:06 Відповісти
Зеленский так настойчиво хочет встретится с путлером и говорит, что только после этого будет мир. Может он его грохнуть очень? Другого объяснения нет
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27.03.2022 21:07 Відповісти
Этот идиотизм никогда не закончится. Какие переговоры, что такоеон собирается обещать, ради чего путин выведет войска? Их можно только долбать. А переговоры могут вести только те, кто наложил санкции, больше ничего путин не боится.
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27.03.2022 21:08 Відповісти
Да ладно этот текст........... но вот тут я уже не знаю, лингвист нужен или кто-то еще.
«Вот просто по какой-то причине вчера прилетели шесть ракет во Львов. Шесть крылатых ракет! Ну, по какой-то причине. Что-то там военизированное они искали… Что сделали? Бьют там по различным нефтескладам, нефтебазам. Прекрасно понимают, что сейчас посевная. Какое отношение это имеет… Даже если бы они были про какие-то милитаризированные истории и действия… Какое отношение к посевной? Украина кормит часть Европы, пол-арабского мира. Вы же с арабами в хороших отношениях - сама же Российская Федерация. Ни у турков, ни у кого подсолнечного масла, зерна, ничего нет. Мало того, нельзя даже сказать, почему это правда. Не дали вывезти же Грузии зерно. Просто не дали вывезти. Для этих стран не дали вывезти».
Это из его интервью кацапским каналам.
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27.03.2022 21:20 Відповісти
сильнодействующие?
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28.03.2022 00:29 Відповісти
Ну вот и хорошо. Понятно,что путлер никуда не придет.
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27.03.2022 21:08 Відповісти
Та пусть на четвереньках ползёт..
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27.03.2022 21:08 Відповісти
а навіть вийде, і навіть щось підпише - то аркуш паперу з його підписом буде коштувати чуть дорожче змістовної частини підписаного (договору, чи там угоди, навіть меморандуму - суть не в назві).
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27.03.2022 21:09 Відповісти
ну може вже зараз побачишь мир у його закривавлених сліпаках..
і заразом перестать стрілять
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27.03.2022 21:15 Відповісти
Паранойя !!!
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27.03.2022 21:16 Відповісти
З інтерв"ю Зелі росзмі:
"Як уявляє ​перемогу: Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська РФ на компромісні території. Змусити Росію повністю звільнити всю територію - неможливо, це призведе до
​третьої світової війни. Віська мають повернутись туди, з якого все почалось, після цього спробуємо вирішити питання Донбасу."
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27.03.2022 21:16 Відповісти
Вивести війська РФ на компромісні території
***********
Український народ доручив здійснити виведення Збройним Силам України.
А ось і компромісна територія...

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27.03.2022 21:28 Відповісти
Я вважаю, що треба доручити вести перемовини збройним силам України, а не отим Ярмакам, та Подолякам з актором в якості гучномовця.
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28.03.2022 00:27 Відповісти
тема, которая всегда вызывает неприятные чувства - желание встретиться, переговориться и подписать чё нибудь.
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27.03.2022 21:16 Відповісти
З військовим злочинцем і вбивцею. Зк може й ти підеш тоді слідом за російським военним кораблем?
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27.03.2022 21:21 Відповісти
вже побачив мир в очах?????

перестав стріляти?????
ти сліпий..........
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27.03.2022 21:20 Відповісти
Що за нав'язливе бажання зустрітись і кудись подивитись???? Єдине пояснення - загризти,задушити ,отруїти ,вбити!!! Хто пояснить???
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27.03.2022 21:23 Відповісти
"- да что мне Лев? - Я сам как лев!"
"Заяц во хмелю"...
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27.03.2022 21:24 Відповісти
служил гавріла препіздентом.....
гаврила душу продавал
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27.03.2022 21:27 Відповісти
Оце ЗЕ знову "шукає мір в глазах *****". Repetitive behavior - загальновизнана ознака деменції і розумової неповносправності. У чувака конкретно "mental health problems" - дайте йому пенсію інваліда, куток в хостелі і пульт телевізора в руки.
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27.03.2022 21:27 Відповісти
Путіна на переговорах може початись панічна атака, його буде трусити.
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27.03.2022 21:29 Відповісти
От тут Президента підтримую!!! Або прийде, або х*йло засцяв!!!!
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27.03.2022 21:36 Відповісти
Ніхріна ці переговори не дадуть
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27.03.2022 21:36 Відповісти
Выходи Путя один на один с Зелей биться )
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27.03.2022 21:37 Відповісти
Хочет легализовать путина.
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27.03.2022 21:40 Відповісти
Навіть важко уявити,про що можна говорити з пуйлом.Мені здається ,що всіх повинно нудити в його присутності безперестанку....які перемовини?
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27.03.2022 21:48 Відповісти
Про що можна говорити і що можна підписувати з військовим злочинцем?
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27.03.2022 21:56 Відповісти
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27.03.2022 22:03 Відповісти
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27.03.2022 22:31 Відповісти
Либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня - к прокурору!(с) Путін не буде з ним говорити поки не доб'ється військової перемоги, а він її не отрмає, то його ж свої приберуть! Коли дойде нарешті до Зе.....
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27.03.2022 22:32 Відповісти
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27.03.2022 22:33 Відповісти
А ОН СЦЫКЛО-ХЙЛО !)
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27.03.2022 22:36 Відповісти
И тут очевидцы потужных реформ и постоянных офшорных покращень уже опережают руских фашистов по вбросам и дезинформации.
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27.03.2022 22:51 Відповісти
Не слухала промову, але люди пишуть, що Зе пропонує підписати якусь бомаженцію, провести її через парламент і за кілька місяців організувати референдум. Питання Крим та Донбас.
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27.03.2022 23:26 Відповісти
Про шо б там ЗЕчмо нэ мрияв, а ***** занятых территорий не отдаст. Верим ЗСУ и убиваем русню
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27.03.2022 23:43 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
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28.03.2022 01:05 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
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28.03.2022 01:07 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показати весь коментар
28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показати весь коментар
28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показати весь коментар
28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показати весь коментар
28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показати весь коментар
28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показати весь коментар
28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показати весь коментар
28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показати весь коментар
28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показати весь коментар
28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
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28.03.2022 01:08 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
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28.03.2022 01:09 Відповісти
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
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28.03.2022 01:09 Відповісти
верно сказал.
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28.03.2022 04:54 Відповісти
р
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28.03.2022 07:47 Відповісти
Хочете домовитись із терористом?
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28.03.2022 10:48 Відповісти
Хочете домовитись із терористом?
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28.03.2022 10:48 Відповісти
Хочете домовитись із терористом?
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28.03.2022 10:48 Відповісти
Хочете домовитись із терористом?
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28.03.2022 10:48 Відповісти
Хочете домовитись із терористом?
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28.03.2022 10:48 Відповісти
Хочете домовитись із терористом?
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28.03.2022 10:49 Відповісти
 
 