Унаслідок війни вже не існує Волновахи, Маріуполя та невеликих міст під Києвом, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок повномасштабної російсько-української війни в Україні вже не існує Волновахи, Маріуполя та невеликих міст у Київській області.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Але, на жаль, повернімося до того, які наслідки та результати для нас. А в результаті: Маріуполя немає. Просто немає. Волновахи просто немає. Міст під Києвом у Київській області - наших невеликих містечок... Які, я думаю, як і у вас... Усі міста біля столичних міст — це, зазвичай, невеликі містечка. Але там усі мешкають, дачі заміські, а також місцеве населення теж. Цього немає. Випалена земля. Просто випалена земля. Абсолютно", – сказав Зеленський.
Глава Української держави констатував, що фотографії, зроблені у цих містах, не демонструють усієї катастрофи, яка там відбувається.
"Це неможливо показувати, тому що це неможливо навіть для нашого населення - показувати, який це має вигляд", - наголосив він.
За словами Президента України, у Волновасі просто нічого не залишилося – жодних вулиць, жодних будинків. Водночас у Маріуполі, населення якого становить пів мільйона осіб, уражено 90% будівель.
"Вони їдуть і випалюють, просто випалюють. Я навіть не знаю, до кого так російська армія ставилася. Ніколи. Я не бачив. Можливо, я був тоді зовсім молодою людиною — і війни в Чечні, настільки глибоко не пам'ятаю всіх кадрів. Там страшно було, але там, вибачте… Просто ці обсяги не можна порівняти. На сьогодні там дві війни було", – додав Зеленський.
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16 мин
- Ну всьо! Ухадітє. Я разрєшаю
- Вєрховний, а ти точно Вєрховний України? Йди ****, ми воюємо до останнього
Не нападе путло, казали вони..
Не згідна з президентом, коли він називає отих вбивць дітками.
Подивіться, що вони зробили.
The Spectator Index
@spectatorindex
BREAKING: Ukraine's president says he understands it will be impossible to force Russia out of his country's territory completely, says it might lead to World War III.
BREAKING: Президент Украины говорит, что понимает, что полностью вытеснить Россию с территории его страны будет невозможно, говорит, что это может привести к Третьей мировой войне.
Первая чеченская война длилась 20 месяцев - с 11 декабря 1994-го по 31 августа 1996-го.
Вторая чеченская война 7 августа 1999 - 20 апреля 2000
16 лет во время первой, 21 год во время второй...
42 года во время войны в Украине...
Результат одинаков: патологически не видит войну...
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6 ч
Як хочеться простого, нищівного, людського... бомбардування москви!!!
Президент Украины в интервью российским журналистам заявил, что РФ не хочет забирать трупы своих солдат.
«Я думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Слушайте, ну это все выглядит, ну… Я даже не знаю… Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди - даже не близкие люди, не родные… Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты.
Я не понимаю, честно, что думают люди. А особенно - что думают родители этих детей. Я не понимаю. Я бы просто… Я бы поджег все, что мог бы. Вот у меня бы жил какой-то депутат рядом… И я вам говорю абсолютно откровенно. Я в принципе таким человеком был и до президентства. У нас бы люди набили морду такому главе района или чего-то - если привезли в мешке что-то или не хотели забирать. Или скрыли.
Это я вам говорю как президент страны, воюющей с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим, то, что они делают. Но я… Послушайте… Ну в ненависти… Это война. Но это же не скот! Это же не скот, и поэтому это все меня очень конечно…
Почему это страшно все? Я вам скажу. Страшно потому что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно.
Я считаю, что это дикость. И все это плохо закончится. Для Украины мы понимаем во имя чего, а что у вас…
Я не хочу вас обижать. Простите, если я буду говорить «у вас». Я просто не знаю, как по-другому сказать. Говорю как есть. То, что у вас происходит в стране, в России, - для меня это непонятная история. Трагедия. Да, трагедия. И которая влияет на нас. Я поэтому так и сказал», - рассказал он.
але зараз оце каже не головнокомандувач...тим паче не верховний головнокомандувач України...
це каже стомлений актор який жаліється щоби розчулити, а не переконати...
весь світ має бачити наслідки розстрілу мирного населення і руйнувань мирних цивільних будинків... щоби перекреслити брехню ***** і ************** про точкове знищення тільки військових об"єктів...і
словам віри мало - фотодокази більш аргуметовані !!!
Смотрел, су...ка ??
Смотрел, су...ка ??