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Унаслідок війни вже не існує Волновахи, Маріуполя та невеликих міст під Києвом, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Унаслідок повномасштабної російсько-української війни в Україні вже не існує Волновахи, Маріуполя та невеликих міст у Київській області.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Але, на жаль, повернімося до того, які наслідки та результати для нас. А в результаті: Маріуполя немає. Просто немає. Волновахи просто немає. Міст під Києвом у Київській області - наших невеликих містечок... Які, я думаю, як і у вас... Усі міста біля столичних міст — це, зазвичай, невеликі містечка. Але там усі мешкають, дачі заміські, а також місцеве населення теж. Цього немає. Випалена земля. Просто випалена земля. Абсолютно", – сказав Зеленський.

Глава Української держави констатував, що фотографії, зроблені у цих містах, не демонструють усієї катастрофи, яка там відбувається.

"Це неможливо показувати, тому що це неможливо навіть для нашого населення - показувати, який це має вигляд", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український військовий б'є десять російських, - Зеленський

За словами Президента України, у Волновасі просто нічого не залишилося – жодних вулиць, жодних будинків. Водночас у Маріуполі, населення якого становить пів мільйона осіб, уражено 90% будівель.

"Вони їдуть і випалюють, просто випалюють. Я навіть не знаю, до кого так російська армія ставилася. Ніколи. Я не бачив. Можливо, я був тоді зовсім молодою людиною — і війни в Чечні, настільки глибоко не пам'ятаю всіх кадрів. Там страшно було, але там, вибачте… Просто ці обсяги не можна порівняти. На сьогодні там дві війни було", – додав Зеленський.

Також читайте: Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: Росія має знати правду. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
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27.03.2022 21:33
+17
Умиротворення агресора.
Не нападе путло, казали вони..
Не згідна з президентом, коли він називає отих вбивць дітками.
Подивіться, що вони зробили.
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27.03.2022 21:33
+15
як був обоссанним малороснею - таким і залишився

The Spectator Index


@spectatorindex



BREAKING: Ukraine's president says he understands it will be impossible to force Russia out of his country's territory completely, says it might lead to World War III.


BREAKING: Президент Украины говорит, что понимает, что полностью вытеснить Россию с территории его страны будет невозможно, говорит, что это может привести к Третьей мировой войне.
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27.03.2022 21:36
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27.03.2022 21:33 Відповісти
ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙@DNikitich

·
16 мин



- Ну всьо! Ухадітє. Я разрєшаю
- Вєрховний, а ти точно Вєрховний України? Йди ****, ми воюємо до останнього
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27.03.2022 21:47 Відповісти
Умиротворення агресора.
Не нападе путло, казали вони..
Не згідна з президентом, коли він називає отих вбивць дітками.
Подивіться, що вони зробили.
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27.03.2022 21:33 Відповісти
То що не існує винен ти.
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27.03.2022 21:34 Відповісти
як був обоссанним малороснею - таким і залишився

The Spectator Index


@spectatorindex



BREAKING: Ukraine's president says he understands it will be impossible to force Russia out of his country's territory completely, says it might lead to World War III.


BREAKING: Президент Украины говорит, что понимает, что полностью вытеснить Россию с территории его страны будет невозможно, говорит, что это может привести к Третьей мировой войне.
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27.03.2022 21:36 Відповісти
У 2014 Маріупіль було звільнено.
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27.03.2022 21:38 Відповісти
В смысле "Не існує Маріуполя"? Такой хоккей нам не нужен
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27.03.2022 21:39 Відповісти
Легше на новім місці Новомаріупіль збудувати, ніж на таких масштабів погарищі щось відновлювати...😥
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27.03.2022 21:41 Відповісти
Езжай живи там.
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27.03.2022 21:42 Відповісти
Сьогодні була та бистро зникла інфа,що зе сказав,що немає чим допомагати Маріуполю, нема танків,літаків...що йому сказав Азов,тайна. Значить був не фейк
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27.03.2022 22:14 Відповісти
президент паніку сіє?
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27.03.2022 21:40 Відповісти
Від цього "інтерв'ю" так гидко, і слухати, і бачити. Те, що відчуваю по "зраді" починає підтверджуєтись - така хрінь тілки демотивує.
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27.03.2022 21:41 Відповісти
Сидить і ниє,як баба.
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27.03.2022 22:00 Відповісти
"Вони їдуть і випалюють, просто випалюють. Я навіть не знаю, до кого так російська армія ставилася. Ніколи. Я не бачив. Можливо, я був тоді зовсім молодою людиною - і війни в Чечні, настільки глибоко не пам'ятаю всіх кадрів. Там страшно було, але там, вибачте… Просто ці обсяги не можна порівняти. На сьогодні там дві війни було", - додав Зеленський.

Первая чеченская война длилась 20 месяцев - с 11 декабря 1994-го по 31 августа 1996-го.
Вторая чеченская война 7 августа 1999 - 20 апреля 2000

16 лет во время первой, 21 год во время второй...
42 года во время войны в Украине...
Результат одинаков: патологически не видит войну...
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27.03.2022 21:42 Відповісти
Зате є сотні офшорних рахунків з "великого крадійництва"... Мільйони "гоїв" втратили все що мали, стали біженцями, загинули, стали інвалідами і вкрадені та заслані як робоча сила кацапами в далекі регіони **********... Що втрарив ЗЕ особисто? Ні-чо-го! І вже планує чергове "велике крадійництво"...
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27.03.2022 21:42 Відповісти
Ну якщо врахувати тимчасове житло при довгостроях то так нова хвиля заробітку грошей. Відносно Верещук, не вміння контактувати з Червоним Хрестом,вивіз українців по її коридорам в кацапію,розгром гумконвоїв, це ж діти,сумнівні обміни,здача інфраструктури, звинувачування НАТО і недостовірні дані переводу при конференціях....багато ще чого.
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27.03.2022 22:19 Відповісти
Vikusya***@mademoiselle_87

·
6 ч



Як хочеться простого, нищівного, людського... бомбардування москви!!!
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27.03.2022 21:43 Відповісти
Це нічого не вирішить, і це буде рівень орків для нас - випалювати мирняк
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27.03.2022 21:47 Відповісти
Не потрібно цих маніпуляцій. Хиросіму і Нагасакі нагадати? І тотальне бомбардування москвабада вирішило би багато чого.
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27.03.2022 21:50 Відповісти
Щоб ти знав на расєї "мирняк" ще гірший та жорстокіший за орків які по Україні бігають.
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27.03.2022 21:54 Відповісти
Якщо б перестала існувати Конче-Заспа,Козин,... Тоді можна повірити, що там жили найбільші противники Путіна
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27.03.2022 21:47 Відповісти
Зате є новий асфальт на дорогах. А ні...вже і його немає. Нічого не забудеться,клован. І не мрій.
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27.03.2022 21:48 Відповісти
Когда такое было чтобы еврей не выкрутился? Мало примеров?...
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27.03.2022 22:01 Відповісти
Не забудьте завтра на перемовинах потиснути руки вбивцям.....(((((((
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27.03.2022 21:50 Відповісти
❗️Зеленский: даже когда собака или кошка умирает, так не поступают

Президент Украины в интервью российским журналистам заявил, что РФ не хочет забирать трупы своих солдат.

«Я думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Слушайте, ну это все выглядит, ну… Я даже не знаю… Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди - даже не близкие люди, не родные… Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты.

Я не понимаю, честно, что думают люди. А особенно - что думают родители этих детей. Я не понимаю. Я бы просто… Я бы поджег все, что мог бы. Вот у меня бы жил какой-то депутат рядом… И я вам говорю абсолютно откровенно. Я в принципе таким человеком был и до президентства. У нас бы люди набили морду такому главе района или чего-то - если привезли в мешке что-то или не хотели забирать. Или скрыли.

Это я вам говорю как президент страны, воюющей с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим, то, что они делают. Но я… Послушайте… Ну в ненависти… Это война. Но это же не скот! Это же не скот, и поэтому это все меня очень конечно…

Почему это страшно все? Я вам скажу. Страшно потому что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно.

Я считаю, что это дикость. И все это плохо закончится. Для Украины мы понимаем во имя чего, а что у вас…

Я не хочу вас обижать. Простите, если я буду говорить «у вас». Я просто не знаю, как по-другому сказать. Говорю как есть. То, что у вас происходит в стране, в России, - для меня это непонятная история. Трагедия. Да, трагедия. И которая влияет на нас. Я поэтому так и сказал», - рассказал он.
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27.03.2022 21:58 Відповісти
нічого не хотів казати...
але зараз оце каже не головнокомандувач...тим паче не верховний головнокомандувач України...
це каже стомлений актор який жаліється щоби розчулити, а не переконати...
весь світ має бачити наслідки розстрілу мирного населення і руйнувань мирних цивільних будинків... щоби перекреслити брехню ***** і ************** про точкове знищення тільки військових об"єктів...і
словам віри мало - фотодокази більш аргуметовані !!!
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27.03.2022 21:59 Відповісти
Как же здесь воняет паникерами и ***********!
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27.03.2022 22:02 Відповісти
Ты хотел посмотреть в глаза Путину ?

Смотрел, су...ка ??
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27.03.2022 22:10 Відповісти
и я Вас прошу, не читайте на ночь Зеленского !
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27.03.2022 22:12 Відповісти
Ты хотел посмотреть в глаза Путину ?

Смотрел, су...ка ??
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27.03.2022 22:11 Відповісти
рол
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28.03.2022 00:04 Відповісти
Так загляни пуйлу в дупу, та прикрий міста "зЕленим асфальтом".
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28.03.2022 09:00 Відповісти
Так загляни пуйлу в дупу, та прикрий міста "зЕленим асфальтом".
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28.03.2022 09:00 Відповісти
Так загляни пуйлу в дупу, та прикрий міста "зЕленим асфальтом".
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28.03.2022 09:00 Відповісти
 
 