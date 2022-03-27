Російські війська намагалися 1 раз сходити в атаку на східному напрямку, втратили 15 солдатів та БМП, - ОТУ "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що в зоні його відповідальності окупанти тільки 1 раз спробували піти в атаку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Протягом сьогоднішнього дня, 27 березня, в районі відповідальності оперативного угруповання "Схід" російські фашистські війська 1 раз без успіху намагалися наступати на позиції наших сил. Ворожу атаку було відбито. У ході бою українські захисники знищили: особового складу – до 15; БМП – 1.
Російські окупанти значно зменшили активність у наступальних діях. Не дивлячись на це, українські воїни не втрачають пильність та продовжують надійно утримувати займані рубежі".
Топ коментарі
+26 Reception Office
показати весь коментар27.03.2022 22:06
+24 Юрій Петрович c92ca1ad
показати весь коментар27.03.2022 22:00
+8 Шимус
показати весь коментар27.03.2022 22:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Пряма мова Зеленського у відповідь на питання, як він уявляє військову перемогу: "Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди.
Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу".
Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики - до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.
Водночас ППО України поставила рекорд зі збитих цілей: із щонайменше 70 випущених РФ ракет долетіли лише вісім, інші були знищені в небі.
23:05
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые российские олигархи предлагали восстановить Украину, вложить в страну инвестиции для того, чтобы как-то избежать санкций. Об этом глава государства отметил в интервью российским СМИ, которое опубликовала «Медуза».
«Но то, что от него (Абрамовича - ред.) и еще некоторых бизнесменов приходили сигналы «давайте мы как-то поможем, давайте что-то сделаем»… Некоторые даже обращались с тем, что они готовы… Они готовы даже помогать, восстанавливать Украину после войны. «Мы готовы дать деньги, мы готовы перевозить бизнес в Украину, мы сейчас живем в Англии или в Швейцарии, мы хотим… Можно ли так сделать, чтобы мимо какого-то санкционного списка…» Мы их все получали. Но мы их начали получать, еще когда наши внутренние санкции действовали, а не только западные санкции. Некоторые люди не хотят называть свои фамилии, но говорят, что «мы вообще хотим помогать вашей армии, тоже являясь гражданами Российской Федерации», - подчеркнул В.Зеленский.
Чиїм інтересам «служать» ці люди?
За колабораціонізм в Україні як мінімум передбачено кримінальну відповідальність.