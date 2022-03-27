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Нам не потрібен заморожений конфлікт, - Зеленський про ідею миротворців в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миротворці

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє до кінця ідею Польщі ввести миротворців в Україну, тому що українцям не потрібний заморожений конфлікт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Цілком це ідея Польщі - вводити в Україну миротворчі сили. Я поки що не розумію до кінця цю пропозицію. Нам не потрібен заморожений конфлікт на території нашої держави, я це на нашій зустрічі з польськими колегами пояснив. Я знаю, що вони продовжили цю риторику". На щастя, чи на жаль, це поки що наша країна, а я Президент, тому поки що ми вирішуватимемо, чи будуть тут ті чи інші сили", - заявив Зеленський.

Він додав, що коли тільки почалося повномасштабне вторгнення росії, коли виникли ризики, пов'язані з атомними електростанціями, з іншими підприємствами, які мають стратегічне значення, Україна пропонувала у тому чи іншому вигляді туди запросити ті чи інші миротворчі сили, "але ми цього не дочекалися, поки що це так", - зазначив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відправка миротворців в Україну означатиме пряме зіткнення Росії і НАТО, - Лавров

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський на брифінгу в Києві за підсумками переговорів із Зеленським 15 березня заявив, що в Україну терміново має бути відправлена спеціальна озброєна миротворча місія НАТО.

Наступного дня Польща представила проєкт миротворчої місії в Україні на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі організації у Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все більше країн НАТО схвалюють миротворчу місію в Україні, - прем'єр Польщі Моравецький

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+81
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27.03.2022 22:08
+45
Тобто миротворці нам не потрібні, а от перемовини з ху№лом необхідні?
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27.03.2022 22:09
+42
а к возврату на позициях 24.0322 это не замороженный кофликт?
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27.03.2022 22:09
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у ***** железа и мяса очень много --- ***** может воевать годами и двуногий биомусор в рф будет визжать от восторга насмотревшись ********* и нажравшись соловьиного помета -- но гибнут наши дети и уничтожаются наши города --- поэтому если оон согласится поставить на наших границах миротворцев этот вариант не надо отбрасывать
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28.03.2022 05:53 Відповісти
Русские не будут стрелять в польских миротворцев, если выстрелят, сразу получат ответку от НАТО. Это шанс для Украины сохранитьмы евроатлантические стремления. Отказ от миротвоцев НАТО, это самоубийство для Украины.
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28.03.2022 07:00 Відповісти
Русские не будут стрелять в польских миротворцев, если выстрелят, сразу получат ответку от НАТО. Это шанс для Украины сохранитьмы евроатлантические стремления. Отказ от миротвоцев НАТО, это самоубийство для Украины.
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28.03.2022 07:00 Відповісти
Миротворцы от НАТО - это такой же оксюморон, как обезжиренное сало.
Миротворцы могут быть максимум от ООН, и их статус нахождения в НАТО при этом не учитывается. Тол есть за них НАТО впрягаться не будет, просто не имеет права. Это во-первых.
Во-вторых миротворцы не ведут боевых действий, а только наблюдают за сохранением тишины и неведением огня на точках соприкосновения, согласно договорённостям. Вы можете указать эти договорённости, а также указать где будут проходить эти точки соприкосновения? Это прямой путь к заморозке конфликта на неопределённое время, тем более с потерей территорий.
Миротворческая миссия может быть эффективной при внутреннем конфликте, но никак не в условиях войны с внешним агрессором. И вообще, миротворцы от ООН - это чуть больше, чем миротворцы от ОБСЕ, но суть та же. И напомните мне, насколько та миссия была успешна за предыдущие восемь лет, сколько раз её "не обстреливали", как часто орда придерживалась соглашений о прекращении огня, и сколько раз НАТО под этим делом подписалась. Ведь миротворцы из ОБСЕ тоже из стран этого блока.
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28.03.2022 15:09 Відповісти
то что тебе малоПИД,,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат и твоему хозяину и подельнику бене надо любому нормальному Украинцу понятно, после того как ты окружил себя кремлевскими, Крысами во главе с Дермаком, слил цемаха, вагнеровцев и т.д, прекратил финансирование ПВО, не выплачивал бабки в Армии и т.д только до ЗЕБилов с засцанными очами не доходит что они натворили в 19 году по приколу.....
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28.03.2022 07:29 Відповісти
Запустить "миротворцев" легко, а выпровадить их уже сложнее будет. Поляки под шумок Львов надеются в родную гавань вернуть. И в случае замороженного конфликта это реально.
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28.03.2022 08:23 Відповісти
А де ветеринар для ЛАВРОВА
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28.03.2022 09:05 Відповісти
А де ветеринар для ЛАВРОВА
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28.03.2022 09:05 Відповісти
А де ветеринар для ЛАВРОВА
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28.03.2022 09:05 Відповісти
Миротворці ?
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
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28.03.2022 10:06 Відповісти
Миротворці ?
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
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28.03.2022 10:06 Відповісти
Миротворці ?
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
показати весь коментар
28.03.2022 10:06 Відповісти
Миротворці ?
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
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28.03.2022 10:07 Відповісти
Миротворцы замораживают ситуацию.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
показати весь коментар
28.03.2022 10:23 Відповісти
Миротворцы замораживают ситуацию.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
показати весь коментар
28.03.2022 10:23 Відповісти
Миротворцы замораживают ситуацию.

На многие года.

Этого нельзя допустить.

Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.

Или до Урала.

Чтоб истребить зверя.

За вашу и нашу свободу.
показати весь коментар
28.03.2022 10:29 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
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28.03.2022 10:41 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:41 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:41 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:41 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:41 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:41 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:41 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:42 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:42 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:42 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий страте...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:44 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий страте...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:44 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий страте...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:44 Відповісти
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий страте...Йому відніше
показати весь коментар
28.03.2022 10:44 Відповісти
Миротворцы замораживают ситуацию.

На многие года.

Этого нельзя допустить.

Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.

Или до Урала.

Чтоб истребить зверя.

За вашу и нашу свободу.
показати весь коментар
28.03.2022 11:07 Відповісти
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
показати весь коментар
28.03.2022 11:39 Відповісти
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
показати весь коментар
28.03.2022 11:40 Відповісти
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
показати весь коментар
28.03.2022 11:40 Відповісти
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
показати весь коментар
28.03.2022 11:40 Відповісти
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
показати весь коментар
28.03.2022 11:40 Відповісти
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
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28.03.2022 11:40 Відповісти
Треба миротворців НАТО на західну Україну, там велика кількість біженців переважна більшість жінок з дітьми і літніх людей, особливого захисту там не має...
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28.03.2022 14:09 Відповісти
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