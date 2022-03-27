Нам не потрібен заморожений конфлікт, - Зеленський про ідею миротворців в Україні
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Президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє до кінця ідею Польщі ввести миротворців в Україну, тому що українцям не потрібний заморожений конфлікт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.
"Цілком це ідея Польщі - вводити в Україну миротворчі сили. Я поки що не розумію до кінця цю пропозицію. Нам не потрібен заморожений конфлікт на території нашої держави, я це на нашій зустрічі з польськими колегами пояснив. Я знаю, що вони продовжили цю риторику". На щастя, чи на жаль, це поки що наша країна, а я Президент, тому поки що ми вирішуватимемо, чи будуть тут ті чи інші сили", - заявив Зеленський.
Він додав, що коли тільки почалося повномасштабне вторгнення росії, коли виникли ризики, пов'язані з атомними електростанціями, з іншими підприємствами, які мають стратегічне значення, Україна пропонувала у тому чи іншому вигляді туди запросити ті чи інші миротворчі сили, "але ми цього не дочекалися, поки що це так", - зазначив Президент.
Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський на брифінгу в Києві за підсумками переговорів із Зеленським 15 березня заявив, що в Україну терміново має бути відправлена спеціальна озброєна миротворча місія НАТО.
Наступного дня Польща представила проєкт миротворчої місії в Україні на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі організації у Брюсселі.
Будь ласка, зачекайте...
Миротворцы могут быть максимум от ООН, и их статус нахождения в НАТО при этом не учитывается. Тол есть за них НАТО впрягаться не будет, просто не имеет права. Это во-первых.
Во-вторых миротворцы не ведут боевых действий, а только наблюдают за сохранением тишины и неведением огня на точках соприкосновения, согласно договорённостям. Вы можете указать эти договорённости, а также указать где будут проходить эти точки соприкосновения? Это прямой путь к заморозке конфликта на неопределённое время, тем более с потерей территорий.
Миротворческая миссия может быть эффективной при внутреннем конфликте, но никак не в условиях войны с внешним агрессором. И вообще, миротворцы от ООН - это чуть больше, чем миротворцы от ОБСЕ, но суть та же. И напомните мне, насколько та миссия была успешна за предыдущие восемь лет, сколько раз её "не обстреливали", как часто орда придерживалась соглашений о прекращении огня, и сколько раз НАТО под этим делом подписалась. Ведь миротворцы из ОБСЕ тоже из стран этого блока.
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.