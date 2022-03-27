УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12964 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 574 39
Зеленський (17537) ОРДЛО (299)

Розмовлятиму з власником цих людей, - Зеленський про ідею псевдореферендуму в "ЛНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на спроби організувати на окупованій території Луганської області "референдум" про приєднання до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави держави російським ЗМІ.

"Ми чули ці сигнали. Від цих "товаришів-спортсменів", ми їх так називали в 90-ті. Ми їх називали "спортсменами". Це не ті, хто з медалями, а просто ведуть себе, наче "великі". Ось так "спортсмени" в спортивних штанах, а потім переодягли костюми і стали тим, ким стали. Тому, я не знаю, що вони там собі уявляють і заявляють... Але для мене це такий "CEO" президента Путіна. Тому я розмовлятиму з власником цих "товаришів", якщо ви не проти", – пояснив Зеленський.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник анонсував "референдум"про приєднання окупованої частини Луганщини до Росії.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
27.03.2022 23:36
+10
Атиповий журналіст@jyrnalist

·
5 ч



В т.н. луганской народной крыспубличке готовят референдум о вхождении в состав россии.
Чего только не выдумают в ОРДЛО, лишь бы выманить мужиков призывного возраста из их укрытий, чтобы потом принудительно мобилизировать на смерть во благо бункерного карлика.
показати весь коментар
27.03.2022 23:37
+9
Кто же разминировал мосты ? Буданов ?
показати весь коментар
27.03.2022 23:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Славутич освободили
показати весь коментар
27.03.2022 23:33 Відповісти
круто, але пруф?
показати весь коментар
27.03.2022 23:34 Відповісти
Смысл если это правда? 1+1 в эфире сказали и показали кадры.
показати весь коментар
27.03.2022 23:51 Відповісти
Звідти оркі самі вдень пішли залишивши блокпости. Мер сказав- домовився співпрцювати, потім відкотився назад, що не буде співпрацювати. То ж там на день не було зрозуміло, що відбувається
показати весь коментар
27.03.2022 23:38 Відповісти
Ага верим верим
показати весь коментар
27.03.2022 23:52 Відповісти
Баньте его за дезинформацию.
показати весь коментар
27.03.2022 23:58 Відповісти
Отлично!
показати весь коментар
28.03.2022 00:01 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 23:35 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 23:36 Відповісти
Кто же разминировал мосты ? Буданов ?
показати весь коментар
27.03.2022 23:37 Відповісти
Моачяння ішааків нелохських
показати весь коментар
27.03.2022 23:43 Відповісти
Andriy Sogorin

22 год

Потихеньку пазл складається.

Отже військові підтверджують що виходи з Криму були весь час заміновані і тільки майже перед нападом - розміновані.
Крім того як раз перед вторгненням ці мостові споруди передали в міністерство Верещук.
Ясно понятно.
А тим хто "не на часі" доповідаю - безперешкодне вторгнення на Південь, яке обумовило блокаду Маріуполя, це сама обговорювана тема у військових на півдні.

Пройде деякий час і напишу як ми цю війну зустріли, як Запоріжжя по лезу бритви пройшло.
показати весь коментар
28.03.2022 08:27 Відповісти
Andriy Sogorin

Потихеньку пазл складається.Отже військові підтверджують що виходи з Криму були весь час заміновані і тільки майже перед нападом - розміновані.

Крім того як раз перед вторгненням ці мостові споруди передали в міністерство Верещук.
Ясно понятно.
А тим хто "не на часі" доповідаю - безперешкодне вторгнення на Південь, яке обумовило блокаду Маріуполя, це сама обговорювана тема у військових на півдні.

Пройде деякий час і напишу як ми цю війну зустріли, як Запоріжжя по лезу бритви пройшло.
показати весь коментар
28.03.2022 08:28 Відповісти
Атиповий журналіст@jyrnalist

·
5 ч



В т.н. луганской народной крыспубличке готовят референдум о вхождении в состав россии.
Чего только не выдумают в ОРДЛО, лишь бы выманить мужиков призывного возраста из их укрытий, чтобы потом принудительно мобилизировать на смерть во благо бункерного карлика.
показати весь коментар
27.03.2022 23:37 Відповісти
Кузьма: "Путіна їблом об тейбл" - YouTube
показати весь коментар
27.03.2022 23:38 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 23:41 Відповісти
Він в ідеологемі власників...
показати весь коментар
27.03.2022 23:41 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
3 ч



Макрон о словах Байдена о Путине-мяснике: "Не должно быть эскалации".
Ну что тут скажешь? *****, гондон и путинская *****. Иди ***** за русским кораблем, ***** дешевая.
показати весь коментар
27.03.2022 23:41 Відповісти
Ця,сволота топить,що скажене кацапня святі агнці,й нівсому невинні. Що не орки вбивають людей. Макргандона осирають грощвою навибори...
показати весь коментар
27.03.2022 23:47 Відповісти
Доки,ми захищаємося,довкола літають мільярдні суми абрамовичів
показати весь коментар
27.03.2022 23:49 Відповісти
просто ведуть себе, наче "великі". Як точно про себе сказав.
показати весь коментар
27.03.2022 23:49 Відповісти
как нужно разговаривать с кацапами:
--
"Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку. В заявлении Минобороны России говорится, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.

Хотелось бы еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».

Использование выражения «Нагорный Карабах» в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе и Российской Федерацией.

...
показати весь коментар
27.03.2022 23:52 Відповісти
Але для мене це такий "CEO" президента Путіна. Тому я розмовлятиму з власником цих "товаришів", якщо ви не проти", - пояснив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3329114

Тобто далі за своє, хоче заглянути в очі мяснику пуйлу і порозмовляти з ним.
От гнида.
показати весь коментар
27.03.2022 23:53 Відповісти
Мне кажется Зе уже больше просится на переговоры с путиным, чем о вступлении в НАТО
показати весь коментар
27.03.2022 23:57 Відповісти
1. Нелох вважає себе власником України й українців
2. Він,має інтерес-гешефт зі здачі Півдня України
Він,добре набалакав кацапам...
показати весь коментар
28.03.2022 00:10 Відповісти
Ботоферма пеці працює вже вдень і вночі, потрібно рейтинги відбивати. Добре що з роками інформаційні канали змінилися, калові маси порошена вже ніхто не читає. Якби це зараз пролізло на нормальні канали, побанили би дебілів зразу.
показати весь коментар
28.03.2022 01:07 Відповісти
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
показати весь коментар
28.03.2022 03:31 Відповісти
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
показати весь коментар
28.03.2022 03:32 Відповісти
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
показати весь коментар
28.03.2022 03:32 Відповісти
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
показати весь коментар
28.03.2022 03:32 Відповісти
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
показати весь коментар
28.03.2022 03:32 Відповісти
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
показати весь коментар
28.03.2022 03:32 Відповісти
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
показати весь коментар
28.03.2022 03:32 Відповісти
 
 