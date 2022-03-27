Розмовлятиму з власником цих людей, - Зеленський про ідею псевдореферендуму в "ЛНР"
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Президент Володимир Зеленський відреагував на спроби організувати на окупованій території Луганської області "референдум" про приєднання до РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави держави російським ЗМІ.
"Ми чули ці сигнали. Від цих "товаришів-спортсменів", ми їх так називали в 90-ті. Ми їх називали "спортсменами". Це не ті, хто з медалями, а просто ведуть себе, наче "великі". Ось так "спортсмени" в спортивних штанах, а потім переодягли костюми і стали тим, ким стали. Тому, я не знаю, що вони там собі уявляють і заявляють... Але для мене це такий "CEO" президента Путіна. Тому я розмовлятиму з власником цих "товаришів", якщо ви не проти", – пояснив Зеленський.
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник анонсував "референдум"про приєднання окупованої частини Луганщини до Росії.
Будь ласка, зачекайте...
22 год
Потихеньку пазл складається.
Отже військові підтверджують що виходи з Криму були весь час заміновані і тільки майже перед нападом - розміновані.
Крім того як раз перед вторгненням ці мостові споруди передали в міністерство Верещук.
Ясно понятно.
А тим хто "не на часі" доповідаю - безперешкодне вторгнення на Південь, яке обумовило блокаду Маріуполя, це сама обговорювана тема у військових на півдні.
Пройде деякий час і напишу як ми цю війну зустріли, як Запоріжжя по лезу бритви пройшло.
Потихеньку пазл складається.Отже військові підтверджують що виходи з Криму були весь час заміновані і тільки майже перед нападом - розміновані.
Крім того як раз перед вторгненням ці мостові споруди передали в міністерство Верещук.
Ясно понятно.
А тим хто "не на часі" доповідаю - безперешкодне вторгнення на Південь, яке обумовило блокаду Маріуполя, це сама обговорювана тема у військових на півдні.
Пройде деякий час і напишу як ми цю війну зустріли, як Запоріжжя по лезу бритви пройшло.
·
5 ч
В т.н. луганской народной крыспубличке готовят референдум о вхождении в состав россии.
Чего только не выдумают в ОРДЛО, лишь бы выманить мужиков призывного возраста из их укрытий, чтобы потом принудительно мобилизировать на смерть во благо бункерного карлика.
@VALMICHEL7
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3 ч
Макрон о словах Байдена о Путине-мяснике: "Не должно быть эскалации".
Ну что тут скажешь? *****, гондон и путинская *****. Иди ***** за русским кораблем, ***** дешевая.
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"Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку. В заявлении Минобороны России говорится, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.
Хотелось бы еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».
Использование выражения «Нагорный Карабах» в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе и Российской Федерацией.
...
Тобто далі за своє, хоче заглянути в очі мяснику пуйлу і порозмовляти з ним.
От гнида.
2. Він,має інтерес-гешефт зі здачі Півдня України
Він,добре набалакав кацапам...