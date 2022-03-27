В РФ воєнкомати шукають добровольців для участі у війні проти Україні. ФОТО

У російських регіональних ЗМІ багато повідомлень про те, що військкомати РФ ведуть набір добровольців для участі у війні проти Україні.

Про це повідомила російська правозахисниця Марина Литвинович, передає Цензор.НЕТ.

"Причому це робиться централізовано, тобто дана команда. Проблема в тому, що ця діяльність для військкоматів не зовсім законна, бо військкомати робити цього не мають права. Саме тому повідомлення такого роду зі ЗМІ видаляються, і всі заклики до добровольців від імені офіційних осіб теж зачищаються в інтернеті. Але факт є фактом: по регіонах йде набір добровольців", - пише Литвинович.

На її думку, це свідчить про те, що армія РФ "знекровлена".









Правозахисниця наголошує, що ці "добровольці" це не ті, хто йде служити за контрактом, оскільки для контрактників в РФ є певні вимоги щодо фізичної форми та віку.

"Якщо подивитися на загін добровольців із Карелії, який днями проводжав в Україну губернатор Парфенчиков, то на фотографіях видно, що це чоловіки старше 40 років у не зовсім ідеальній фізичній формі", - зазначає Литвинович.









Правозахиснися звертає увагу на масове порушення російських законів російською владою при вокористанні цих найманців: "Питання окреме: хто платитиме цим добровольцям, з якого бюджету? На якій підставі вони перетнуть кордон? На якій підставі матимуть зброю? З якого бюджету платитимуть, якщо вони загинуть? Що це за статус "добровольці на війну", в якому законі це описано?