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Ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених", - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,здалися

З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Откуда? - с Москвы", - нову партію російських окупантів взяли у полон в Сумах - дехто вже вдягнув цивільний одяг. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Ахметов Григорій Рінатович


@GrishaSilence

· 37 мин

Залужный опроверг, что бойцы ВСУ "издевались" над пленными россиянами, и назвал это гуснявым ипсо

и тут в чат врывается манкурт Арестович. хитрый, но тупой враг, который пытается по максимуму дискредитировать украинскую армию

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27.03.2022 23:53
+20
Пусть снимают, что хотят. Кацапам это уже никак не поможет.
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27.03.2022 23:53
+19
Оце правільно. Підери будуть боятись їхати в Україну.
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27.03.2022 23:51
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Рецепт уже давно дал товарищ Сталин: "Нет пленного - нет проблемы!".
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28.03.2022 08:54 Відповісти
Рецепт уже давно дал товарищ Сталин: "Нет пленного - нет проблемы!".
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28.03.2022 08:55 Відповісти
Раз россияне не считают это войной,то это как бы и не пленные
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28.03.2022 09:10 Відповісти
Раз россияне не считают это войной,то это как бы и не пленные
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28.03.2022 09:10 Відповісти
Раз россияне не считают это войной,то это как бы и не пленные
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28.03.2022 09:10 Відповісти
Раз россияне не считают это войной,то это как бы и не пленные
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28.03.2022 09:10 Відповісти
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит в этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:56 Відповісти
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:57 Відповісти
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:57 Відповісти
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:57 Відповісти
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:58 Відповісти
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:58 Відповісти
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