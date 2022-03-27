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Ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених", - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених".
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.
Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам", - йдеться у повідомленні.
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Vladyslav Novikov
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@GrishaSilence
· 37 мин
Залужный опроверг, что бойцы ВСУ "издевались" над пленными россиянами, и назвал это гуснявым ипсо
и тут в чат врывается манкурт Арестович. хитрый, но тупой враг, который пытается по максимуму дискредитировать украинскую армию