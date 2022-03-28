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Росії не вдалося дестабілізувати політичну ситуацію в Україні, тому її збройна агресія не має успіху, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Російська Федерація протягом кількох років намагалася дестабілізувати політичну ситуацію в Україні, але ці спроби зазнали невдачі, тому й збройна агресія проти нашої держави не досягла поставлених цілей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам російських ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський наголосив, що Росія докладала зусиль, щоб розхитати ситуацію в Україні через діяльність окремих політичних партій, які, серед іншого, брали участь у місцевих виборах. Президент зазначив, що РФ обрала тактику перемоги проросійських сил у регіонах У країни і навіть купувала місцеві організації деяких із них.

"Після цього ми бачили перші кроки – у тих чи інших місцевих, районних чи обласних радах вони виходили з ультимативними речами: десь заблокувати, десь знести представників правлячої партії. Десь впроваджували аспекти, що та чи інша реформа не повинна діяти, оскільки у нас – шлях до децентралізації влади, і ми тут самі розберемося", – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що ці сили російського впливу намагалися ініціювати дострокові вибори до Верховної Ради, щоб спровокувати політичний хаос в Україні.

"Ця дестабілізація була потрібна для того, щоб, маючи міцну регіональну керованість, призвести до того, щоб розколоти монобільшість. Хаос в економіці та нестабільність політичного духу в Україні призводили б до ескалації з боку Російської Федерації", – пояснив Зеленський.

Також дивіться: Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: Росія має знати правду. ВIДЕО

За його словами, така дестабілізація могла значно спростити плани Росії щодо окупації України, але дестабілізація не відбулася. Політичне керівництво Російської Федерації могло отримувати хибні прогнози стосовно того, що український народ зустрічатиме окупантів "з квітами та усмішками", а чинна влада нібито не має підтримки в суспільстві.

"І тоді вже коли побачили, що трохи не так іде, звісно, паралельним виходом було максимально нейтралізувати тих, хто стабілізує ситуацію у владі. А коли війна, хто може гарантувати стабільність? Під час воєнного стану може лише Президент в силу повноважень", – зазначив Зеленський і додав, що саме тому були силові спроби його усунення.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Під політичною дестабілізацією малося на увазі політичне переслідування Порошенка?
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28.03.2022 00:05
+3
Если вы слушали это, то в курсе, что он предложил защитникам Мариуполя сдаться. По-видимому договорится о коридоре а ля Илловайск2. Солдаты Украины отклонили его предложение. Но это может означать, что Ze подождёт пока их не перебьют. А потом скажет,-- я же им предлагал. Украинцы смотрят и слушают эти его предложения и что? Может всё-таки на часи?
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28.03.2022 00:17
+2
Перед парламентами європейських країн виступав більш різко,а тут щось тихенько,м"якенько ні разу нах....й не послав
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28.03.2022 00:06
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Під політичною дестабілізацією малося на увазі політичне переслідування Порошенка?
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28.03.2022 00:05 Відповісти
Під політичною дестабілізацією малося на увазі політичне переслідування Порошенка?
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28.03.2022 00:05 Відповісти
Під політичною дестабілізацією малося на увазі політичне переслідування Порошенка?
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28.03.2022 00:05 Відповісти
Завис? Перезавантажся.
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28.03.2022 01:45 Відповісти
Завис? Перезавантажся.
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28.03.2022 01:46 Відповісти
А Ермак так старався... Так старався!...
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28.03.2022 00:06 Відповісти
Перед парламентами європейських країн виступав більш різко,а тут щось тихенько,м"якенько ні разу нах....й не послав
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28.03.2022 00:06 Відповісти
А Ермак так старався... Так старався!...
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28.03.2022 00:06 Відповісти
А Ермак так старався... Так старався!...
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28.03.2022 00:06 Відповісти
Під політичною дестабілізацією малося на увазі політичне переслідування Порошенка?
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28.03.2022 00:06 Відповісти
С твоим штатом и без рашки справитесь
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28.03.2022 00:07 Відповісти
С твоим штатом и без рашки справитесь
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28.03.2022 00:07 Відповісти
С твоим штатом и без рашки справитесь
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28.03.2022 00:07 Відповісти
Політична дестабілізація - це політичне переслідування Порошенка?
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28.03.2022 00:09 Відповісти
Забув зазначити що президент це - посада і помилився в тому що в нас немає компромісних територій
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28.03.2022 00:11 Відповісти
Забув зазначити що президент це - посада і помилився в тому що в нас немає компромісних територій
показати весь коментар
28.03.2022 00:11 Відповісти
Автора Масяні забанили на параші за останню серію:
https://youtu.be/kzx_N8AJiKw
показати весь коментар
28.03.2022 00:11 Відповісти
Автора Масяні забанили на параші за останню серію:
https://youtu.be/kzx_N8AJiKw
показати весь коментар
28.03.2022 00:11 Відповісти
Забув зазначити що президент це - посада і помилився в тому що в нас немає компромісних територій
показати весь коментар
28.03.2022 00:12 Відповісти
Автора Масяні забанили на параші за останню серію:
https://youtu.be/kzx_N8AJiKw
показати весь коментар
28.03.2022 00:12 Відповісти
Автора Масяні забанили на параші за останню серію:
https://youtu.be/kzx_N8AJiKw
показати весь коментар
28.03.2022 00:12 Відповісти
Забув зазначити що президент це - посада і помилився в тому що в нас немає компромісних територій
показати весь коментар
28.03.2022 00:12 Відповісти
Цікаві,тези пропихує,кожна на грані статті КК
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28.03.2022 00:13 Відповісти
Запаребріку успіх не потрібен. Кацапи руйнують все і вся.
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28.03.2022 00:15 Відповісти
Если вы слушали это, то в курсе, что он предложил защитникам Мариуполя сдаться. По-видимому договорится о коридоре а ля Илловайск2. Солдаты Украины отклонили его предложение. Но это может означать, что Ze подождёт пока их не перебьют. А потом скажет,-- я же им предлагал. Украинцы смотрят и слушают эти его предложения и что? Может всё-таки на часи?
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28.03.2022 00:17 Відповісти
Если вы слушали это, то в курсе, что он предложил защитникам Мариуполя сдаться. По-видимому договорится о коридоре а ля Илловайск2. Солдаты Украины отклонили его предложение. Но это может означать, что Ze подождёт пока их не перебьют. А потом скажет,-- я же им предлагал. Украинцы смотрят и слушают эти его предложения и что? Может всё-таки на часи?
показати весь коментар
28.03.2022 00:18 Відповісти
Если вы слушали это, то в курсе, что он предложил защитникам Мариуполя сдаться. По-видимому договорится о коридоре а ля Илловайск2. Солдаты Украины отклонили его предложение. Но это может означать, что Ze подождёт пока их не перебьют. А потом скажет,-- я же им предлагал. Украинцы смотрят и слушают эти его предложения и что? Может всё-таки на часи?
показати весь коментар
28.03.2022 00:18 Відповісти
Если вы слушали это, то в курсе, что он предложил защитникам Мариуполя сдаться. По-видимому договорится о коридоре а ля Илловайск2. Солдаты Украины отклонили его предложение. Но это может означать, что Ze подождёт пока их не перебьют. А потом скажет,-- я же им предлагал. Украинцы смотрят и слушают эти его предложения и что? Может всё-таки на часи?
показати весь коментар
28.03.2022 00:19 Відповісти
Автора Масяні забанили на параші за останню серію:
https://youtu.be/kzx_N8AJiKw
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28.03.2022 00:19 Відповісти
жду конца войны. уже тяжело читать все это от этого
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28.03.2022 00:23 Відповісти
жду конца войны. уже тяжело читать все это от этого
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28.03.2022 00:23 Відповісти
жду конца войны. уже тяжело читать все это от этого
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28.03.2022 00:23 Відповісти
жду конца войны. уже тяжело читать все это от этого
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28.03.2022 00:23 Відповісти
жду конца войны. уже тяжело читать все это от этого
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28.03.2022 00:24 Відповісти
Так. Хтось люто косячив при владі, а хтось розхитував. Усі доклали зусиль.
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28.03.2022 00:24 Відповісти
Дічь. Почитав пару уривків з його інтерв'ю, і це п#здець. Якщо все що він там наговорив серйозно, тоді мені дуже шкода сотень українців які кладуть своє життя та здоров'я кожен день, за те, від чого він хоче відмовитись як від якихось дрібничок.
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28.03.2022 00:25 Відповісти
Дічь. Почитав пару уривків з його інтерв'ю, і це п#здець. Якщо все що він там наговорив серйозно, тоді мені дуже шкода сотень українців які кладуть своє життя та здоров'я кожен день, за те, від чого він хоче відмовитись як від якихось дрібничок.
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28.03.2022 00:25 Відповісти
Хто це на сайт наїхав?
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28.03.2022 00:25 Відповісти
ФСБУ
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28.03.2022 00:29 Відповісти
глюкануло так глюкануло
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28.03.2022 01:06 Відповісти
правильно.
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28.03.2022 03:31 Відповісти
 
 