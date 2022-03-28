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Новини Війна в Україні
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нейтралітет (20) Bloomberg (157)

Bloomberg: Мирної угоди в Україні не буде, поки кожна сторона не побачить себе переможцем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

bloomberg

Всі війни закінчуються політичними угодами. Але війна в Україні затягнулася. І деякі аналітики почали говорити, що згода української сторони на політичний нейтралітет може стати основою для мирного пакту з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінках видання  Bloomberg пише на сторінках видання професор Школи передових міжнародних досліджень при Університеті Джона Хопкінса Гал Брендс

Він підкреслив: "Водночас диявол будь-яких домовленостей ховається в деталях. Нейтральність, прийнятна для України, поки що немислима для Владіміра Путіна. А нейтральність за тими критеріями, які задовольняють Кремль, - це смертний вирок для української незалежності. Нейтралітет вже давно розглядається як спокусливий спосіб вирішення суперечок через невеликі, стратегічно розміщені країни. Наприклад, такий статус молодої Бельгії був гарантований багатосторонньою Лондонською угодою в 1839 році. Зрештою, Німеччина порушила її у 1914-му.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не буде ні підтримувати, ні зупиняти війну Росії проти України, - Bloomberg

Після Другої світової війни Фінляндія погодилася на обмеження у зовнішній політиці, щоб уникнути повномасштабного втягування в радянський блок. В 1950-х Австрія стала нейтральною через угоду, укладену в розпал Холодної війни. І Австрія, і Фінляндія, зрештою, тихенько почали більше схилятися до Заходу. Але жодна з них не приєдналася до блоків, які розділили Європу на дві.

Теоретично нейтралітет може мати сенс у випадку з Україною. Путін безпідставно стверджує, що розширення НАТО на схід нібито стало головною причиною його конфлікту з урядом в Києві. В реальності ж Україна ніколи не отримувала чіткої перспективи вступу в альянс. І президент Володимир Зеленський це тепер визнав. Тож, можливо, може з’явитись угода, в якій Путін зупиняє війну в обмін на формальну нейтральність України. А Київ визнає російський суверенітет над Кримом і Донбасом. Автор пише, що поступитися територією, яку Москва контролювала до спалаху повномасштабної війни може бути прийнятною. Зеленський, напевне, розуміє, що не зможе отримати Крим чи Донбас назад найближчим часом. Дипломати можуть скласти хитрі формулювання, які визнають російський контроль над ции територіями без необхідності формального визнання з боку України московського суверенітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прорахувався з Україною, це загрожує йому втратою влади протягом 12 місяців, - Bloomberg

Реальна проблема ж в конфліктних версіях нейтралітету. Коли про це говорить Путін, він має на увазу не виключно український позаблоковий статус. Він прагне, щоб Україна стала настільки слабкою й беззбройною, щоб не була здатна захистити себе. Російські учасники переговорів запропонували обмежити українську армію до 50 тисяч солдатів. А це лише невелика фракція тих сил, які в Києва є сьогодні. Така поступка призведе скоріше до знищення, ніж до збереження незалежної України. Беззбройна, хронічно уразлива країна буде постійно боятися, що Путін, який збирався захопити всю її територію в нинішній війні, просто спробує знову, коли йому буде зручно. Тож щоб Зеленський погодився на таку угоду, позиції України повинні бути настільки поганими, що Путіну навіть вести переговори було б не потрібно.

Як зробити нейтралітет України життєздатним? Є два сценарії, кожен з яких Путін просто зненавидить. Перший: Україна може захистити власний нейтралітет, якщо буде озброєна до зубів, щоб вона могла розбити вщент армію будь-якого агресора, як зараз російську. Для цього потрібно буде збудувати набагато просунутіший військово-промисловий комплекс України або ж закупити велику кількість передового озброєння: протитанкові ракети, боєприпаси, системи ППО тощо. Також Захід повинен був би надати більше фінансування й провести ще більше тренувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена обговорила з банками США санкції проти Росії, - Bloomberg

Або ж є другий сценарій: українська нейтральність може бути захищена за допомогою гарантій, наданих великими державами. Будь-які обіцянки від Путіна порожні. Тому гарантами України в нейтральному статусі повинні стати США, Велика Британія й інші західні країни. Якщо вам здається, що це схоже на членство в НАТО, то так воно і є. Жоден зі сценаріїв не влаштує Путіна. Тому що не можна контролювати Україну, здатну захистити свою нейтральність або попросити західні сили це зробити. Ситуацію ускладнює ще одна проблема: обидві сторони думають, що час на їхньому боці.

Війни закінчуються, коли вороги зближуються у своїх очікуваннях щодо майбутнього. Наприклад, коли країна "А" і країна "Б" усвідомлюють, що конфлікт між ними безнадійно зайшов у глухий кут. Однак, попри те, що російський наступ в Україні здебільшого зупинився, такого розуміння досі немає. Путін, схоже, думає, що зможе зламати волю України за допомогою жорстокої тактики облоги й погроз застосувати хімічну чи радіологічну зброю. Він використовує артилерію й повітряні атаки, намагаючись знищити українську економіку й оборонно-промислові можливості. У нього досі є потужні некінетичні засоби, такі як кібератаки, які можна застосувати проти Заходу, сподіваючись спричинити економічний хаос і послабити ентузіазм щодо санкцій.

Розрахунки України інші. Її влада переконана, що сили російських загарбників надто розтягнуті й уразливі. Українська армія проводить потужні контр-кампанії на околицях Києва. Зеленський сподівається, що санкції розіб’ють російську економіку й оборонну промисловість. Українські сили будуть мати змогу продовжувати бій, поки зброя й гроші з Заходу будуть надходити. Зеленський і Путін однаково вважають, що можуть з часом здобути кращі позиції на переговорах, ніж у них є зараз. І не важливо, буде розмова про нейтралітет чи ні. Звісно ж, не може бути так, щоб вони обоє мали рацію. Але поки переконання одного з них не будуть розвіяні, війна буде тривати. А це означає, що ситуація в Україні буде ставати ще гіршою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bloomberg тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
В справах з Росією, гарантій не може бути. Це папірці , які не стоять
навіть туалетного папіру. Читайте Бісмарка, Аденауєра. А договір 2004року
чи Будапештські паперці- чого вони коштують?
Єдина гарантія- Ядерна зброя та 6 держав на тлі бувшої Росії.
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28.03.2022 00:30
+11
Наша Конституція не може і не буде порушена ніким. Народ не дасть це зробити. А політики нехай говорять все що завгодно.
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28.03.2022 00:31
+8
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28.03.2022 00:43
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Херню написал этот Блумберг типа притчи "Ишак Насредин и падишах". . Гремлин из ******* сам, безо всяких генералов нажимает на кнопки он играет онлайн в солдатики, если кто еще не понял !!!!! ***** люто ненавидит всех и вся и бомбит, бомбит, бомбит. А степень маразма этого ******** можно выразить фимозом его головного мозга. Лекарство одно - обрезание ***** его крайней плоти - его головы.
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28.03.2022 00:56 Відповісти
Та вірно вони все написали. А Зе несе повну ахінею, мабудь під впливом Ярмака та сильнодіючих. Мабудь той їх йому і підсипає.
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28.03.2022 01:50 Відповісти
а що тут вiрного?

это западное издание, и они как весь запад сейчас тупо тормозят и не понимают что происходит. (естественно есть там и те кто понимает, но в мейнстриме они как дети). Они пишут так, словно это локальный конфликт между рашкой и Украиной. Но это далеко не так, и начался он не в феврале, а задолго. И распространяется он на всю мировую систему безопасности, на все постсоветские страны и страны Варшавского договора как минимум. А как максимум вся Европа под ударом, не говоря уже о возможном втягивании Японии и США.Особенно дебильно выглядят фразы о том, что Зеленский понимает что не сможет вернуть Крым и Донбасс в ближайшее время. Это абсурд. Сейчас как раз отличный момент, чтобы вернуть их и поставить точку раз и навсегда. Но именно запад до сих пор тормозит с тяжелым вооружением и ПВО для нас, ссытся в памперсы и помогает нам, такое впечателние, не потому , что понимает что это война двух миров, в лишь потому, что их общественность на нашей стороне, а они не могут с ней не считаться.
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28.03.2022 04:20 Відповісти
У путлера и зеленского очень разные понятия о победе.
Победа для путлера - раз не получилось победить в этой войне на поле боя, подготовить плацдарм для победы в следующей войне, которую он может развязать буквально в любой момент.
Победа для зеленского - вы все читали его интервью рашистам, у него и у остальной Украины отличаются взгляды на то, что такое победа для Украины.
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28.03.2022 00:59 Відповісти
"Победа для зеленского - вы все читали его интервью рашистам, у него и у остальной Украины отличаются взгляды на то, что такое победа для Украины." - це правда. Зе - це рупор Ярмака. А від Ярмака погляди народу України відрізняються, ми навіть не розумієм звідки це тіло взялося, йому ніхто з виборців взагалі не делегував повноважень.
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28.03.2022 01:21 Відповісти
Таке враження, що нейтральний статус України хочуть: зеленський і його придворні арестович, єрмак і подоляк
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28.03.2022 01:02 Відповісти
Не хочуть. Але у НАТО нас ніхто не візьме у будь-якому випадку. Нажаль.
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28.03.2022 01:20 Відповісти
Не хочуть. Але у НАТО нас ніхто не візьме у будь-якому випадку. Нажаль.
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28.03.2022 01:20 Відповісти
Не хочуть. Але у НАТО нас ніхто не візьме у будь-якому випадку. Нажаль.
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28.03.2022 01:20 Відповісти
Не хочуть. Але у НАТО нас ніхто не візьме у будь-якому випадку. Нажаль.
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28.03.2022 01:20 Відповісти
Бред.
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28.03.2022 01:51 Відповісти
НАТО, це в першу чергу політичне, а потім вже військове об"єднання. Члени мають свої стандарти (не тільки військові і не стільки військові) а ми хочемо красти, несправедливо застосовувати судову систему і таке інше, і хочемо туди ввійти. Тому спочатку стандарти на які нам вказують постійно, а ми хочемо(а скоріше ОП робить вигляд , що хоче) влізти туди зі своїми "порядками".
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28.03.2022 09:55 Відповісти
НАТО, це в першу чергу політичне, а потім вже військове об"єднання. Члени мають свої стандарти (не тільки військові і не стільки військові) а ми хочемо красти, несправедливо застосовувати судову систему і таке інше, і хочемо туди ввійти. Тому спочатку стандарти на які нам вказують постійно, а ми хочемо(а скоріше ОП робить вигляд , що хоче) влізти туди зі своїми "порядками".
показати весь коментар
28.03.2022 09:56 Відповісти
НАТО, це в першу чергу політичне, а потім вже військове об"єднання. Члени мають свої стандарти (не тільки військові і не стільки військові) а ми хочемо красти, несправедливо застосовувати судову систему і таке інше, і хочемо туди ввійти. Тому спочатку стандарти на які нам вказують постійно, а ми хочемо(а скоріше ОП робить вигляд , що хоче) влізти туди зі своїми "порядками".
показати весь коментар
28.03.2022 09:56 Відповісти
НАТО, це в першу чергу політичне, а потім вже військове об"єднання. Члени мають свої стандарти (не тільки військові і не стільки військові) а ми хочемо красти, несправедливо застосовувати судову систему і таке інше, і хочемо туди ввійти. Тому спочатку стандарти на які нам вказують постійно, а ми хочемо(а скоріше ОП робить вигляд , що хоче) влізти туди зі своїми "порядками".
показати весь коментар
28.03.2022 09:57 Відповісти
НАТО, це в першу чергу політичне, а потім вже військове об"єднання. Члени мають свої стандарти (не тільки військові і не стільки військові) а ми хочемо красти, несправедливо застосовувати судову систему і таке інше, і хочемо туди ввійти. Тому спочатку стандарти на які нам вказують постійно, а ми хочемо(а скоріше ОП робить вигляд , що хоче) влізти туди зі своїми "порядками".
показати весь коментар
28.03.2022 09:57 Відповісти
Таке враження, що нейтральний статус України хочуть: зеленський і його придворні арестович, єрмак і подоляк
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28.03.2022 01:02 Відповісти
Не хочуть. Але у НАТО нас ніхто не візьме у будь-якому випадку. Нажаль.
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28.03.2022 01:20 Відповісти
Не хочуть. Але у НАТО нас ніхто не візьме у будь-якому випадку. Нажаль.
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28.03.2022 01:20 Відповісти
У нас вимога тільки одна: "кацапи, від'******* від нас".
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28.03.2022 01:03 Відповісти
Таке враження, що нейтральний статус України хочуть: еленський і його придворні рестович, рмак і подоляк
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28.03.2022 01:03 Відповісти
Аналізди Блумберга витягнули щось із своєї дупи. Я розумію, їсти всім треба, навіть працівникам ротом.
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28.03.2022 01:08 Відповісти
Аналізди Блумберга витягнули щось із своєї дупи. Я розумію, їсти всім треба, навіть працівникам ротом.
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28.03.2022 01:08 Відповісти
Аналізди Блумберга витягнули щось із своєї дупи. Я розумію, їсти всім треба, навіть працівникам ротом.
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28.03.2022 01:08 Відповісти
При мирних угодах гроші на відновлееня ніхто ні кому не винен.
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28.03.2022 01:17 Відповісти
При мирних угодах гроші на відновлееня ніхто ні кому не винен.
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28.03.2022 01:17 Відповісти
В питаннях репарацій треба рухатися або через перемогу орди, та Гаагу. Або через анансовані Зе домовленності з пуйлом. Але в останньому випадку ми нічого не получим, бо як ви вірно написали, це питання "взагалі українською стороною не ставиться"
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28.03.2022 01:26 Відповісти
Путлер пропонує таку угоду, яка б закріпила всі завоювання РФ і до того ще й зробила б Украхну беззбройною перед наступними завоюваннями. Будь-який варіант, що зробить неможивим захоплення України для путлера неприйнятний.
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28.03.2022 01:22 Відповісти
Путлер пропонує таку угоду, яка б закріпила всі завоювання РФ і до того ще й зробила б Украхну беззбройною перед наступними завоюваннями. Будь-який варіант, що зробить неможивим захоплення України для путлера неприйнятний.
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28.03.2022 01:22 Відповісти
блумберг - це дорогі продажні шлюхи у світі журналістики
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28.03.2022 01:23 Відповісти
блумберг - це дорогі продажні шлюхи у світі журналістики
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28.03.2022 01:23 Відповісти
блумберг - це дорогі продажні шлюхи у світі журналістики
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28.03.2022 01:23 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываються подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
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28.03.2022 02:20 Відповісти
Звідки інфа про катастрофічне положення? З Маріуполем припустимо немає сил деблокувати, але в чому проблема в зоні ООС якщо там 40-50% нашої армії? Якщо і ЗСУ і кацапів приблизно порівну то при втратах 4:1 при наступі в чому проблема?
показати весь коментар
28.03.2022 02:55 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываються подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:20 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:20 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:20 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:21 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:22 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:22 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:22 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:22 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:22 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:23 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:23 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
показати весь коментар
28.03.2022 02:24 Відповісти
у нас катастрофическое положение в Мариуполе и зоне ООС
почему в зону ООС и на юг Харьковской области не перекидываются подкрепление
создаётся ощущение что кто-то в ОП надеется отдать Донецкую и Луганскую область в жертву зверю , чтобы он насытился и оставил остальную Украину

наоборот , после падения Марика и зону ООС - наш фронт просто рассыпется
фактически там находиться 40-50% нашей армии

защищать Полтаву , Днепр , Запорожье фактически не будет кому

надо срочно спасать зону ООС любой ценой - иначе всё обойдётся в 10 раз дороже и жизней в первую очередь
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28.03.2022 02:24 Відповісти
Цензор зламали. Перед колаборантськими переговорами про здачу інтересів та суверенних територій України агресору закривають людять рот.
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28.03.2022 02:55 Відповісти
Цензор зламали. Перед колаборантськими переговорами про здачу інтересів та суверенних територій України агресору закривають людять рот.
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28.03.2022 02:55 Відповісти
Цензор зламали. Перед колаборантськими переговорами про здачу інтересів та суверенних територій України агресору закривають людять рот.
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28.03.2022 03:01 Відповісти
Мирної угоди не буде. Крапка.
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28.03.2022 03:16 Відповісти
Мирної угоди не буде. Крапка.
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28.03.2022 03:16 Відповісти
Мирної угоди не буде. Крапка.
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28.03.2022 03:16 Відповісти
Мирної угоди не буде. Крапка.
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28.03.2022 03:17 Відповісти
здається мені, що цю статтю в блумберг замовили у кремлі. аби презедента схилити до думки, що виходу нема і пора здавати території. Частина коментів новеньких у подібному ключі: в ната нас не беруть, рашу не зупинить і міліон втрат, полоненних вбивати (аби толерантна Європа перестала давати зброю), ядерний статус (теж не схвалять, тим більше, що це - довго і дорого), миротворці і заморозка конфлікту - це краще ніж гинуть люди. Ну і інші подібні речі.
Але правди ради в українців нема виходу - або розбити агресора, або померти від рашистів. Бо вони прямо сказли: денацифікація. Єслі враг нє сдайотца - он будєт унічтожен.
І це не видумка - подивіться, що вони роблять з данбасянами і кримнашами. Всіх заставляють гинути в Україні. Якщо ж Україну знищать, то всі молоді чоловіки ризикують гинути за русскій мір в інших кутках планети. Бо рашистів вмовлянням не зупиниш. Лише розвал і покарання військових злочинців принесе мир на якийсь десяток чи сотню років. То вже буде залежати від успіхів світової спільноти в утворенні дійсно ефективних міжнародних інституцій.
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28.03.2022 06:32 Відповісти
На росії дуже розвинуте телебачення. Вони можуть намалювати хоч 10 перемог для себе.
Україні потрібна одна і справжня перемога. І вона її здобуде!
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28.03.2022 09:16 Відповісти
Світ має усвідомити одне. ***** має здохнути. Інших варіантів немає. Інакше не буде Світу.
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28.03.2022 18:39 Відповісти
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