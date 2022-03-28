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ЗСУ на деяких напрямках на Харківщині перейшли у контрнаступ, - керівник ОВА Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Збройні Сили України на Харківщині на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  голова Харківської ОДА Олег Синєгубов написав у телеграмі.

Він підкреслив: "Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. На сьогодні можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Триває ліквідація залишків військ РФ у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із РФ".

За даними Синєгубова, російські військові продовжують вчиняти воєнні злочини.

Він підкреслив: "Сьогодні авіаударами атакували Оскіл, що Ізюмському районі. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена. Ми не пробачимо жодної зруйнованої сім'ї, не забудемо жодного вбитого українця. Те, що творять росіяни на Харківщині та Україні, не що інакше як тероризм. І вони будуть відповідати за все як терористи!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" показав подробиці визволення Вільхівки на Харківщині

Автор: Роман Свиридович
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Так а що з Ізюмом?
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28.03.2022 00:42 Відповісти
нормально.
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28.03.2022 00:57 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:12 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:13 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:13 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:13 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:13 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:13 Відповісти
"Нормально" для кого?
показати весь коментар
28.03.2022 01:13 Відповісти
"Нормально" для кого?
показати весь коментар
28.03.2022 01:13 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:13 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:13 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:14 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:15 Відповісти
"Нормально" для кого?
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28.03.2022 01:15 Відповісти
что там не так...?
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28.03.2022 01:01 Відповісти
что там не так...?
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28.03.2022 01:01 Відповісти
Кацапи , будьте ви прокляті навіки , в чому винні наші діти ?
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28.03.2022 00:46 Відповісти
оооо
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28.03.2022 00:53 Відповісти
Хлопчіки мочіть тварючого урода з усіх орудій, щоб всі до одноі тварі були знищені!!
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28.03.2022 00:55 Відповісти
Хлопчіки мочіть тварючого урода з усіх орудій, щоб всі до одноі тварі були знищені!!
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28.03.2022 00:55 Відповісти
Хлопчіки мочіть тварючого урода з усіх орудій, щоб всі до одноі тварі були знищені!!
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28.03.2022 00:55 Відповісти
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28.03.2022 01:12 Відповісти
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28.03.2022 01:12 Відповісти
Смерть цапам!
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28.03.2022 01:15 Відповісти
Рддто
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28.03.2022 01:30 Відповісти
русским фашистам- лютая смерть !
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28.03.2022 01:31 Відповісти
русским фашистам- лютая смерть !
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28.03.2022 01:31 Відповісти
русским фашистам- лютая смерть !
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28.03.2022 01:31 Відповісти
русским фашистам- лютая смерть !
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28.03.2022 01:31 Відповісти
русским фашистам- лютая смерть !
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28.03.2022 01:31 Відповісти
 
 