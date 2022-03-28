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Командиру батареї САУ 28-ї ОМБр Денису Максишко посмертно присвоєно звання Герой України. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командир самохідної артилерійської батареї 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу старший лейтенант Денис Максишко посмертно удостоєний звання Герой України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу 28-ї ОМБр.

Командиру батареї САУ 28-ї ОМБр Денису Максишко посмертно присвоєно звання Герой України 01

"Виконуючи бойові завдання під постійним вогневим впливом артилерії та авіації противника проявляв особисту мужність та героїзм вміло керуючи підлеглим підрозділом, завдаючи вогневого ураження по російським загарбникам, завдяки рішучим діям, умілому управлінню та вчасному прийняттю рішення, завдав потужного вогневого ураження по позиціях загарбників, знищивши блокпост противника вивівши з ладу техніку та знищивши чисельну кількість особового складу противника, але під час переміщення в район запасних вогневих позицій, потрапивши під масивний артилерійський обстріл російських загарбників героїчно загинув", - йдеться у повідомленні.

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Указом президента України №179/2022 від 26.03.2022р за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшому лейтенанту Денису Максишко присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордену "Золота зірка".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Проклятые кацапы
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28.03.2022 00:56
+17
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
28.03.2022 00:59
+11
Слава Герою Украіни і вічна Пам'ять !!

Украіна сумує....😪😪😪
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28.03.2022 01:02
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Проклятые кацапы
показати весь коментар
28.03.2022 00:56 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
28.03.2022 00:59 Відповісти
Слава Герою Украіни і вічна Пам'ять !!

Украіна сумує....😪😪😪
показати весь коментар
28.03.2022 01:02 Відповісти
Слава Герою Украіни і вічна Пам'ять !!

Украіна сумує....😪😪😪
показати весь коментар
28.03.2022 01:02 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
28.03.2022 01:03 Відповісти
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
Абсолютно вірно! Єдина гарантія безпеки України це до зубів озброєне все населення!
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28.03.2022 01:32 Відповісти
Абсолютно вірно! Єдина гарантія безпеки України це до зубів озброєне все населення!
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28.03.2022 01:32 Відповісти
Вічна слава і шана Героям! Герої не вмирають!
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28.03.2022 07:08 Відповісти
Слава Герою!
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28.03.2022 07:58 Відповісти
Вічна пам'ять
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28.03.2022 10:13 Відповісти
 
 